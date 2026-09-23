गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीपुराने Solar Panels कम बिजली क्यों बनाते हैं? समझें पूरी वजह

पुराने Solar Panels कम बिजली क्यों बनाते हैं? समझें पूरी वजह

सोलर पैनल लगवाने के कुछ साल बाद अगर बिजली का उत्पादन पहले जैसा नहीं रह गया है, तो जरूरी नहीं कि पैनल खराब हो गया हो. जानिए पुराने Panels में क्या बदलाव आते हैं और कितने साल पैनल सही काम कर सकते हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 23 Sep 2026 07:09 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • 25-30 साल बाद भी सही देखभाल से पैनल चलते रहते हैं.

सोलर पैनल लगवाने के बाद कई साल तक अच्छी मात्रा में बिजली मिलती रहती है, लेकिन समय बीतने के साथ इसका आउटपुट धीरे-धीरे कम हो सकता है. इसका मतलब यह नहीं है कि पैनल अचानक खराब हो गया है. दरअसल लंबे समय तक धूप, गर्मी, नमी और मौसम का सामना करने के कारण Solar Panels की बिजली बनाने की क्षमता में धीरे-धीरे कमी आती है. इस प्रक्रिया को Solar Panel Degradation कहा जाता है.

आमतौर पर सोलर पैनल की परफॉर्मेंस में हर साल करीब 0.3 परसेंट से 1 परसेंट तक की गिरावट हो सकती है, जबकि इंडस्ट्री में औसत गिरावट लगभग 0.5 परसेंट सालाना बताई गई है. ऐसे में आइए जानते हैं कि पुराने Solar Panels कम बिजली क्यों बनाते हैं. 

रिलेटेड स्टोरी >>

टेक्नोलॉजी
फोन में पानी गया तो ये हैक अपनाते हैं 29 पर्सेंट लोग, Report में खुलासा
फोन में पानी गया तो ये हैक अपनाते हैं 29 पर्सेंट लोग, Report में खुलासा
टेक्नोलॉजी
ChatGPT ने दिया Privacy का नया ऑप्शन, ऐसे मिलेगा ज्यादा कंट्रोल
ChatGPT ने दिया Privacy का नया ऑप्शन, ऐसे मिलेगा ज्यादा कंट्रोल
टेक्नोलॉजी
कितने का आता है सबसे सस्ता डिश वॉशर? कैसे करता है काम
कितने का आता है सबसे सस्ता डिश वॉशर? कैसे करता है काम
टेक्नोलॉजी
Laptop की बैटरी एक बार चार्ज करने पर कितनी देर चलनी चाहिए? जानें पूरा हिसाब
Laptop की बैटरी एक बार चार्ज करने पर कितनी देर चलनी चाहिए? जानें पूरा हिसाब

पुराने Solar Panels कम बिजली क्यों बनाते हैं?

Solar Panels लगातार धूप और UV किरणों के संपर्क में रहते हैं. इसके अलावा गर्मी और बदलते मौसम का असर भी सेल और उसके अंदर मौजूद कनेक्शन पर पड़ता है. दिन में पैनल गर्म और रात में ठंडा होने से बार-बार फैलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया होती है. इससे समय के साथ Micro-cracks बन सकते हैं और अंदर के कनेक्शन कमजोर हो सकते हैं. ऐसे में लेक्ट्रॉन्स के लिए रास्ते कम होते हैं और बिजली का उत्पादन प्रभावित होता है. 

इस वजह से भी कम हो सकती है शुरुआती Power

पुराने P-Type Solar Panels में Light-Induced Degradation यानी LID देखने को मिल सकती है. पहली बार तेज धूप पड़ने के बाद सिलिकॉन सेल के अंदर होने वाली प्रक्रिया के कारण शुरुआती एफिशिएंसी में करीब 1 परसेंट से 3 परसेंट तक की कमी आ सकती है. यह शुरुआती गिरावट होती है और बाद में प्रदर्शन स्थिर हो जाता है. मॉर्डन N-Type Panels में यह समस्या काफी कम हो गई है. 

PID और मौसम का भी पड़ता है असर

Potential-Induced Degradation यानी PID हाई वोल्टेज, गर्मी और नमी जैसे कारणों से हो सकती है. इससे Solar Cell की बिजली बनाने की क्षमता प्रभावित होती है. इसके अलावा लंबे समय तक नमी, बारिश, UV किरणों और गर्म मौसम के संपर्क में रहने से पैनल के अंदर के हिस्सों पर असर पड़ सकता है. 

यह भी पढ़ें - भीड़ में आपका नाम सुनते ही iPhone देगा अलर्ट! कमाल का है ये फीचर

गंदगी भी घटाती है बिजली

पैनल की सतह पर धूल, पक्षियों की गंदगी, प्रदूषण और पत्तियां जमा होने से सूरज की रोशनी सेल तक कम पहुंचती है. धूल वाले इलाकों में नियमित सफाई न होने पर बिजली उत्पादन में 10 पर्सेंट से 20 पर्सेंट तक की कमी हो सकती है. 

कब तक काम करते हैं Solar Panels

Solar Panels की यूज लाइफ आमतौर पर 25 से 30 साल मानी जाती है. 25 साल बाद पैनल बंद होना जरूरी नहीं है, बल्कि उसकी Power आउटपुट कम हो सकती है. कई पैनल इस अवधि के बाद भी बिजली बनाते रहते हैं.अच्छी क्वालिटी के पैनल, सही इंस्टॉलेशन, नियमित सफाई और समय-समय पर जांच से एफिशिएंसी में गिरावट को कम रखने में मदद मिल सकती है.

यह भी पढ़ें - Android फोन में बार-बार आने वाले Nearby Device Alerts का मतलब क्या है?

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
Read More
Published at : 23 Sep 2026 07:09 PM (IST)
Tags :
Solar Panels Solar Power TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
फोन में पानी गया तो ये हैक अपनाते हैं 29 पर्सेंट लोग, Report में खुलासा
फोन में पानी गया तो ये हैक अपनाते हैं 29 पर्सेंट लोग, Report में खुलासा
टेक्नोलॉजी
ChatGPT ने दिया Privacy का नया ऑप्शन, ऐसे मिलेगा ज्यादा कंट्रोल
ChatGPT ने दिया Privacy का नया ऑप्शन, ऐसे मिलेगा ज्यादा कंट्रोल
टेक्नोलॉजी
कितने का आता है सबसे सस्ता डिश वॉशर? कैसे करता है काम
कितने का आता है सबसे सस्ता डिश वॉशर? कैसे करता है काम
टेक्नोलॉजी
Laptop की बैटरी एक बार चार्ज करने पर कितनी देर चलनी चाहिए? जानें पूरा हिसाब
Laptop की बैटरी एक बार चार्ज करने पर कितनी देर चलनी चाहिए? जानें पूरा हिसाब
Advertisement

वीडियोज

चुनाव आयोग विवाद पर BJP का पहला बयान
SIR प्रक्रिया पर सवालों के बीच ECका बड़ा स्पष्टीकरण
Baseer Ali का Roadies Contestant से Gang Leader तक सफर, OGs vs NewGs पर खुलकर बोले
Samay Raina और Medha Shankr की शादी की अफवाहों पर दोनों का मजेदार जवाब, December में नहीं होंगे फेरे
Bigg Boss 20 में Qazi Touqeer और Rhiti Tiwari का जोरदार क्लैश, बहस पहुंची गाली-गलौज तक
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'ज्ञानेश कुमार पर मुकदमा चलाने की जरूरत...', प्रशांत भूषण का रिएक्शन
'ज्ञानेश कुमार पर मुकदमा चलाने की जरूरत...', प्रशांत भूषण का रिएक्शन
बिहार
पटना में होगी मां सीता महिला यूनिवर्सिटी की स्थापना, सम्राट कैबिनेट का बड़ा फैसला
पटना में होगी मां सीता महिला यूनिवर्सिटी की स्थापना, सम्राट कैबिनेट का बड़ा फैसला
स्पोर्ट्स
Asian Games 2026: दूसरे गोल्ड से चूका भारत, बैडमिंटन टीम की सेमीफाइनल में हार; मिला ब्रॉन्ज
दूसरे गोल्ड से चूका भारत, बैडमिंटन टीम की सेमीफाइनल में हार; मिला ब्रॉन्ज
इंडिया
SIR प्रक्रिया पर बवाल के बीच चुनाव आयोग का जवाब- 'सभी काम कानून के मुताबिक'
SIR प्रक्रिया पर बवाल: EC ने कहा- विचारों में मतभेद का मतलब नहीं टकराव, सहमति से सभी फैसले
बॉलीवुड
नेशनल अवॉर्ड लेकर लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे कार्तिक आर्यन, गणपति बप्पा का लिया आशीर्वाद
नेशनल अवॉर्ड लेकर लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे कार्तिक आर्यन, गणपति बप्पा का लिया आशीर्वाद
इंडिया
BJP ने प्रभारी का किया ऐलान, स्मृति ईरानी, हरीश द्विवेदी, राम माधव को क्या मिला?
BJP ने प्रभारी का किया ऐलान, स्मृति ईरानी, हरीश द्विवेदी, राम माधव को क्या मिला?
इंडिया
ECI SIR Row Live: 'लोकतंत्र पर बड़ा हमला, देश के साथ विश्वासघात', EC विवाद पर बोलीं प्रियंका गांधी
Live: 'लोकतंत्र पर बड़ा हमला, देश के साथ विश्वासघात', EC विवाद पर बोलीं प्रियंका गांधी
एग्रीकल्चर
मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना लॉन्च, जानें कैसे मिलेगा 6% ब्याज पर लोन
मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना लॉन्च, जानें कैसे मिलेगा 6% ब्याज पर लोन
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget