भीड़ में आपका नाम सुनते ही iPhone देगा अलर्ट! कमाल का है ये फीचर

अगर आप अक्सर भीड़भाड़ वाली जगहों पर रहते हैं या कानों में AirPods/हेडफोन लगाए रखते हैं तो iPhone का एक फीचर आपके लिए काफी काम का साबित हो सकता है. Apple के iPhone में मौजूद Name Recognition फीचर आसपास बोले जा रहे खास नाम या आवाज को पहचानकर यूजर को अलर्ट कर सकता है. खास बात यह है कि इसके लिए आपको लगातार फोन की स्क्रीन देखने की जरूरत नहीं पड़ती.

क्या है Name Recognition फीचर?

जानकारी के मुताबिक, iPhone में Accessibility के तहत Sound Recognition नाम का फीचर मिलता है. इसके जरिए फोन आसपास की कुछ खास आवाजों को पहचान सकता है. इसमें डोरबेल, सायरन, अलार्म जैसी आवाजों के अलावा कुछ कंडिशनों में लोगों के नाम की पहचान से जुड़ा ऑप्शन भी काफी कारगर साबित हो सकता है.

यह फीचर खासतौर पर तब मददगार हो सकता है जब आप किसी शोर वाली जगह पर हों या आपके कानों में हेडफोन लगे हों. जैसे मान लिजिए अगर कोई आपको पुकार रहा है और आसपास काफी शोर है तो iPhone उस आवाज को पहचानकर आपको सूचना दे सकता है.

भीड़ में कैसे मिलेगा अलर्ट?

मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन, बाजार, एयरपोर्ट या किसी ऑफिस में हैं और आसपास बहुत ज्यादा शोर है. ऐसे में किसी की आवाज सीधे सुनाई नहीं देने पर भी iPhone का साउंड-रिकॉग्निशन सिस्टम मदद कर सकता है.

हालांकि, इसे किसी व्यक्ति की आवाज पहचानने वाले नॉर्मल Face ID या Contact Name Recognition फीचर की तरह नहीं समझना चाहिए. Sound Recognition का काम खास तरह की आवाजों और साउंड को पहचानना है. इसके काम करने की क्षमता वातावरण, आवाज की क्लियरिटी और आपके iPhone के मॉडल/सॉफ्टवेयर पर निर्भर कर सकती है.

iPhone में ऐसे करें फीचर ऑन

इसे इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले अपने iPhone में Settings खोलें. इसके बाद Accessibility सेक्शन में जाएं. यहां आपको Audio & Visual या Sound Recognition से जुड़ा विकल्प दिखाई दे सकता है. उपलब्ध iOS वर्जन के अनुसार इसका स्थान या नाम थोड़ा अलग हो सकता है.

इसके बाद Sound Recognition को ऑन करें और उपलब्ध साउंड कैटेगरी में अपनी जरूरत के अनुसार ऑप्शन चुनें. अगर आपके iPhone में किसी खास आवाज या व्यक्ति से जुड़े नए Recognition विकल्प उपलब्ध हैं तो उन्हें भी यहीं से सेट किया जा सकता है.

हेडफोन यूजर्स के लिए क्यों है उपयोगी?

इस फीचर का सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को हो सकता है जो अक्सर हेडफोन या ईयरबड्स लगाए रखते हैं. म्यूजिक सुनते समय आसपास की आवाजें कम सुनाई दे सकती हैं. ऐसे में iPhone का अलर्ट सिस्टम जरूरी आवाज या घटना पर आपका ध्यान खींच सकता है. ध्यान रखें कि यह फीचर 100 प्रतिशत सटीकता की गारंटी नहीं देता है. तेज शोर, कई लोगों के एक साथ बोलने या आवाज बहुत दूर होने पर पहचान प्रभावित हो सकती है.

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