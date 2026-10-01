IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटक्या एशियन गेम्स के फाइनल में पाकिस्तानियों से हाथ नहीं मिलाएंगे भारतीय खिलाड़ी? जानें नियम

क्या एशियन गेम्स के फाइनल में पाकिस्तानियों से हाथ नहीं मिलाएंगे भारतीय खिलाड़ी? जानें नियम

एशियन गेम्स के भारत-पाकिस्तान फाइनल में हैंडशेक को लेकर सवाल उठ रहे हैं. जानें खिलाड़ियों के लिए हाथ मिलाने के नियम और टीम इंडिया के फैसले से जुड़ी अहम जानकारी.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 01 Oct 2026 08:03 PM (IST)
Preferred Sources

भारत और पाकिस्तान की टीमें जब भी क्रिकेट के मैदान पर आमने-सामने आती हैं, तो नजरें सिर्फ मुकाबले पर नहीं रहतीं. एशियन गेम्स 2026 के फाइनल में दोनों टीमें भिड़ने वाली हैं और इस बार एक सवाल ने मैच से पहले ही चर्चा बढ़ा दी है. क्या भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाएंगे. हाल के मुकाबलों में नजर आई नो हैंडशेक पॉलिसी के बाद अब एशियन गेम्स के फाइनल में टीम इंडिया का रुख क्या होगा, इस पर भी सभी की नजर रहेगी.

भारत ने सेमीफाइनल में श्रीलंका को 124 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई है. वहीं पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर खिताबी मुकाबले में अपनी जगह पक्की की. अब दोनों टीमें 3 अक्टूबर को एशियन गेम्स के गोल्ड मेडल के लिए आमने-सामने होंगी.

रिलेटेड स्टोरी >>

क्रिकेट
टाइम खराब किया तो 5 रनों की पेनाल्टी, ICC ने 1 अक्टूबर से बदले क्रिकेट के 7 नियम
टाइम खराब किया तो 5 रनों की पेनाल्टी, ICC ने 1 अक्टूबर से बदले क्रिकेट के 7 नियम
क्रिकेट
बदल जाएगा टेस्ट मैच की गेंद का रंग! ICC ने बनाया बड़ा प्लान
बदल जाएगा टेस्ट मैच की गेंद का रंग! ICC ने बनाया बड़ा प्लान
क्रिकेट
भारत को फाइनल में इन 3 पाकिस्तानी खिलाड़ियों से रहना होगा सावधान! पलट सकते हैं बाजी
भारत को फाइनल में इन 3 पाकिस्तानी खिलाड़ियों से रहना होगा सावधान! पलट सकते हैं बाजी
क्रिकेट
वेस्टइंडीज टी20 सीरीज से वॉशिंगटन सुंदर बाहर, BCCI ने किया रिप्लेसमेंट का एलान
वेस्टइंडीज टी20 सीरीज से वॉशिंगटन सुंदर बाहर, BCCI ने किया रिप्लेसमेंट का एलान

मैच से पहले हैंडशेक का मुद्दा भी चर्चा में है. हाल के भारत-पाकिस्तान मुकाबलों में भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से परहेज किया है. ऐसे में अब सवाल है कि एशियन गेम्स के फाइनल में भी क्या यही रुख देखने को मिलेगा.

क्या हाथ मिलाना जरूरी है

एशियन गेम्स का आयोजन ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया यानी OCA के अनुसार होता है. उपलब्ध नियमों के अनुसार खिलाड़ियों के लिए हाथ मिलाना जरूरी नहीं है. लेकिन खेल सम्मान और अच्छा बर्ताव को खेल के मुकाबले में अहम माना जाता है. इसलिए अगर कोई खिलाड़ी हाथ मिलाने से इनकार करता है, तो ऐसे में मुकाबला कराने वाली संस्था का फैसला अहम हो सकता है.

2016 ओलंपिक में भी हुआ था ऐसा

2016 रियो ओलंपिक में मिस्र के जूडो खिलाड़ी इस्लाम एल शेहाबी ने इजराइल के खिलाड़ी ओर सैसन से हाथ मिलाने से इनकार किया था. इसके बाद IOC ने उन्हें डांट लगाई और उनके इस व्यवहार को गलत माना.

क्रिकेट में फैसले पर रहेगी नजर

एशियन गेम्स में टेबल टेनिस और स्क्वैश जैसे खेलों में भारतीय और पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बीच पुराने तरीके से हाथ मिलाते हुए देखा गया है. अब क्रिकेट में टीम मैनेजमेंट क्या फैसला लेता है, इस पर नजर रहेगी. रिपोर्टों के मुताबिक BCCI सचिव देवजीत सैकिया के नागोया पहुंचने के बाद इस मामले पर फैसला लिया जा सकता है. 

यह भी पढ़ें:

भारत को फाइनल में इन 3 पाकिस्तानी खिलाड़ियों से रहना होगा सावधान! पलट सकते हैं बाजी

About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
Read More
Published at : 01 Oct 2026 08:03 PM (IST)
Tags :
India Pakistan Final Asian Games 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
टाइम खराब किया तो 5 रनों की पेनाल्टी, ICC ने 1 अक्टूबर से बदले क्रिकेट के 7 नियम
टाइम खराब किया तो 5 रनों की पेनाल्टी, ICC ने 1 अक्टूबर से बदले क्रिकेट के 7 नियम
क्रिकेट
बदल जाएगा टेस्ट मैच की गेंद का रंग! ICC ने बनाया बड़ा प्लान
बदल जाएगा टेस्ट मैच की गेंद का रंग! ICC ने बनाया बड़ा प्लान
क्रिकेट
भारत को फाइनल में इन 3 पाकिस्तानी खिलाड़ियों से रहना होगा सावधान! पलट सकते हैं बाजी
भारत को फाइनल में इन 3 पाकिस्तानी खिलाड़ियों से रहना होगा सावधान! पलट सकते हैं बाजी
क्रिकेट
वेस्टइंडीज टी20 सीरीज से वॉशिंगटन सुंदर बाहर, BCCI ने किया रिप्लेसमेंट का एलान
वेस्टइंडीज टी20 सीरीज से वॉशिंगटन सुंदर बाहर, BCCI ने किया रिप्लेसमेंट का एलान
Advertisement

वीडियोज

YRKKH: कबीर-मायरा का बड़ा कदम! घर से भागकर आए मुंबई, तलाश में दर-दर भटके अभिरा-अरमान
Bollywood News: अक्टूबर में फिल्मों का महा क्लैश, स्टार पावर से बॉक्स ऑफिस गरम (01.10.26)
पति के टुकड़े-टुकड़े...अब रोएगी मुस्कान!
चाकूबाजी या हाइजैक, फ्लाइट में क्या हुआ?
Diwali 2026 से पहले महंगाई का झटका! AC-TV से लेकर खाने-पीने की चीजें होंगी महंगी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
फ्लाईदुबई घटना के बाद कैसे एक्शन में आया इजरायल और भेजे फाइटर जेट..., राजदूत ने बताया
फ्लाईदुबई घटना के बाद कैसे एक्शन में आया इजरायल और भेजे फाइटर जेट..., राजदूत ने बताया
पंजाब
पंजाब कांग्रेस चीफ पद 'छोड़ने' के बाद वडिंग की पहली प्रतिक्रिया, 'अपनों से...'
पंजाब कांग्रेस चीफ पद 'छोड़ने' के बाद वडिंग की पहली प्रतिक्रिया, 'अपनों से...'
क्रिकेट
बदल जाएगा टेस्ट मैच की गेंद का रंग! ICC ने बनाया बड़ा प्लान
बदल जाएगा टेस्ट मैच की गेंद का रंग! ICC ने बनाया बड़ा प्लान
बॉलीवुड
दादा बने नवजोत सिंह सिद्धू, घर आई नन्ही परी, पोती का नाम भी किया रिवील
दादा बने नवजोत सिंह सिद्धू, घर आई नन्ही परी, पोती का नाम भी किया रिवील
इंडिया
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अभिजीत दीपके का बड़ा ऐलान, 'जंतर-मंतर पर बैठेंगे और...'
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अभिजीत दीपके का बड़ा ऐलान, 'जंतर-मंतर पर बैठेंगे और...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP: ओपी राजभर-अखिलेश के बीच तू-तू-मैं-मैं, नथवानी, रामगोपाल, INDIA पर भिड़े दोनों नेता
UP: ओपी राजभर-अखिलेश के बीच तू-तू-मैं-मैं, नथवानी, रामगोपाल, INDIA पर भिड़े दोनों नेता
इंडिया
'SIR पर किसी का नहीं था ध्यान, मैंने शुरू...', ममता बनर्जी का चौंकाने वाला बयान
'SIR पर किसी का नहीं था ध्यान, मैंने शुरू...', ममता बनर्जी का चौंकाने वाला बयान
ट्रेंडिंग
गुमशुदा पत्नी को सामने देख फूट-फूटकर रोया पति, वीडियो देख इंटरनेट इमोशनल
गुमशुदा पत्नी को सामने देख फूट-फूटकर रोया पति, वीडियो देख इंटरनेट इमोशनल
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget