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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAndroid फोन में बार-बार आने वाले Nearby Device Alerts का मतलब क्या है?

Android फोन में बार-बार आने वाले Nearby Device Alerts का मतलब क्या है?

Android फोन में बार-बार आने वाले Nearby Device Alerts आखिर क्यों दिखते हैं? जानिए इसका मतलब, कौन-से डिवाइस इससे जुड़े हो सकते हैं और इसे बंद करने का तरीका.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 23 Sep 2026 02:56 PM (IST)
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अगर आपके Android फोन में बार-बार Nearby Device, Nearby device detected या किसी आसपास के डिवाइस से जुड़ा अलर्ट दिखाई देता है तो इसे देखकर घबराने की जरूरत नहीं है. यह आमतौर पर फोन के आसपास मौजूद Bluetooth या दूसरे वायरलेस डिवाइस को पहचानने की कोशिश से जुड़ा होता है. हालांकि, लगातार आने वाले ऐसे अलर्ट कभी-कभी परेशान जरूर कर सकते हैं.

क्या होता है Nearby Device Alert?

Android फोन आसपास मौजूद कुछ डिवाइस और एक्सेसरीज को पहचान सकता है. इसके लिए फोन में Bluetooth, Wi-Fi और कुछ मामलों में Nearby device scanning जैसी सुविधाएं काम करती हैं. जब फोन को कोई ऐसा डिवाइस मिलता है जिससे कनेक्ट किया जा सकता है तो वह आपको नोटिफिकेशन के जरिए इसकी जानकारी देता है. जैसे मान लिजिए आपके आसपास Bluetooth ईयरफोन, स्मार्टवॉच, स्पीकर, कार सिस्टम या दूसरे संगत डिवाइस मौजूद हों तो फोन उन्हें पहचान सकता है.

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बार-बार क्यों आता है ये नोटिफिकेशन?

इसके कई कारण हो सकते हैं. सबसे आम वजह यह है कि आपके आसपास कोई Bluetooth डिवाइस बार-बार pairing या connection mode में आ रहा हो. ऐसे में फोन उसे नए डिवाइस के तौर पर पहचानने की कोशिश करता है.

इसके अलावा, अगर आपने पहले किसी डिवाइस को फोन से कनेक्ट किया था और वह अब आसपास मौजूद है तो Android उसे दोबारा पहचान सकता है. कुछ फोन में Google की Fast Pair सुविधा भी आसपास मौजूद सपोर्टेड एक्सेसरीज को पहचानकर कनेक्शन का ऑप्शन दिखाती है. कभी-कभी किसी दूसरे व्यक्ति का Bluetooth डिवाइस भी आपके फोन के आसपास होने पर इस तरह का अलर्ट ट्रिगर कर सकता है.

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क्या इसका मतलब फोन हैक हो रहा है?

सिर्फ Nearby Device का अलर्ट आने का मतलब फोन हैक होना नहीं है. यह नॉर्मली Android फीचर भी हो सकता है. किसी अनजान डिवाइस का नाम दिखाई देने पर तुरंत यह मान लेना सही नहीं होगा कि कोई आपके फोन में घुसने की कोशिश कर रहा है. हालांकि, अगर नोटिफिकेशन के साथ कोई ऐसा डिवाइस दिख रहा है जिसे आप पहचानते नहीं हैं और फोन आपसे पेयरिंग या कनेक्शन की परमिशन मांग रहा है तो बिना उसे चेक करें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए.

कैसे बंद करें ऐसे Alerts?

अगर आपको ये नोटिफिकेशन बार-बार परेशान कर रहे हैं तो फोन की Settings खोलें. इसके बाद Google में जाकर Devices & sharing में जाएं और वहां Devices जैसे ऑप्शनों में Nearby या device-scanning से जुड़ी सेटिंग को सर्च करें. अलग-अलग Android फोन और उनके सॉफ्टवेयर वर्जन में इसका नाम और जगह अलग हो सकता है.

अलर्ट आए तो क्या करें?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सबसे पहले नोटिफिकेशन में दिख रहे डिवाइस का नाम देखें. अगर वह आपका अपना ईयरफोन, वॉच या स्पीकर है तो चिंता की बात नहीं है. अगर डिवाइस अनजान है तो Connect या Pair पर तुरंत टैप न करें.

खास तौर पर पब्लिक जगहों पर ऐसे अलर्ट आने पर बिना पहचान के किसी डिवाइस को कनेक्ट करने से बचना बेहतर है. यानी Nearby Device Alert अपने आप में खतरे का संकेत नहीं है लेकिन अनजान डिवाइस के साथ कनेक्शन एक्सेप्ट करते समय सावधानी जरूर रखनी चाहिए.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 23 Sep 2026 02:56 PM (IST)
Tags :
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