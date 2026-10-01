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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब कांग्रेस चीफ पद 'छोड़ने' के बाद वडिंग की पहली प्रतिक्रिया, 'अपनों से...'

पंजाब कांग्रेस चीफ पद 'छोड़ने' के बाद वडिंग की पहली प्रतिक्रिया, 'अपनों से...'

अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने कहा कि अभी उनके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है. उन्होंने कहा कि वो दिल्ली जा रहे हैं और वहां से लौटने के बाद सवालों के जवाब देंगे.

Written By : सचिन कुमार |  Updated at : 01 Oct 2026 06:35 PM (IST)
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पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद अमरदिंर सिंह राजा वडिंग की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि अभी बताने के लिए उनके पास कुछ नहीं है. उन्होंने कहा कि वो दिल्ली जा रहे हैं और कल तक तस्वीर काफी साफ होगी. उन्होंने कहा कि दिल्ली से वापस लौटने के बाद ही वो मीडिया के सवालों और पंजाब की जनता जो जानना चाहती है, उसके बारे में बता पाएंगे. 

अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने कहा, "अभी मेरे पास कुछ है नहीं बताने के लिए. अभी मैं दिल्ली जा रहा हूं. कल तक काफी क्लैरिटी होगी. उसके बाद आपके जो भी सवाल होंगे या पंजाब की जनता जो जानना चाहती है, मैं दिल्ली से आने के बाद ही बता पाऊंगा. कुछ चीजें होती हैं जो अपनों से सलाह करके होती हैं. बहुत सारी बातें प्रोटोकॉल के अंदर होती हैं. आज मैं बात नहीं कर सकता. कल मैं आपको ब्रीफ करूंगा."

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यहां ये बता दें कि वडिंग ने भले ही अपने सोशल मीडिया बायो में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लिख दिया हो लेकिन पार्टी की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. 

Published at : 01 Oct 2026 06:25 PM (IST)
Tags :
Amrinder Singh Raja Warring PUNJAB NEWS
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