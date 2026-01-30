Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

AI Instagram Reels: अगर आपने हाल ही में इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए 3D ब्रोकली को अपने फायदे बताते या पत्तागोभी को खुद को साफ करने की सलाह देते देखा है तो आप अकेले नहीं हैं. यह कोई बच्चों के लिए बना अजीब कंटेंट नहीं बल्कि बड़ों को टारगेट करने वाला नया AI ट्रेंड है. ये रील्स देखने में अटपटी हैं लेकिन साथ ही काम की जानकारी भी देती हैं. इसी अजीब लेकिन उपयोगी कॉम्बिनेशन ने इन्हें तेजी से वायरल बना दिया है.

ज्यादा डोपामिन

इन रील्स की सबसे बड़ी ताकत है इनका डोपामिन-फ्रेंडली फॉर्मेट. आज के दौर में लोगों का ध्यान जल्दी भटकता है और वे ऐसे कंटेंट की ओर खिंचते हैं जो छोटा विज़ुअली अलग और तुरंत मज़ा देने वाला हो. कोई अगर आपसे कहे कि ब्रोकली के फायदे पर ब्लॉग पढ़िए तो शायद आप स्किप कर दें. लेकिन जब वही बात एक इंसानों जैसी बोलने वाली सब्ज़ी मज़ेदार अंदाज़ में कहे तो रुककर देखने का मन करता है. यही वजह है कि ये AI वेजिटेबल रील्स तेजी से लोगों के दिल और फीड दोनों में जगह बना रही हैं.

क्या सिर्फ व्यूज या कमाई भी?

जहां कंटेंट वायरल होता है, वहां व्यूज़ और कमाई की संभावना अपने आप बन जाती है. कई क्रिएटर्स इन AI रील्स के जरिए पेज ग्रो कर रहे हैं, ब्रांड डील्स पा रहे हैं या भविष्य की मॉनेटाइजेशन की तैयारी कर रहे हैं. अच्छी बात यह है कि इस तरह का कंटेंट बनाना अब महंगा या मुश्किल नहीं रहा.

फ्री में AI वेजिटेबल रील कैसे बनाएं?

सबसे पहले आपको किसी AI टूल जैसे ChatGPT या Gemini की मदद से अपनी पसंद की सब्ज़ी का कैरेक्टर सोच लेना है. चाहें तो किसी साफ-सुथरी सब्ज़ी की फोटो को रेफरेंस के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके बाद Gemini जैसे टूल में उस इमेज को अपलोड करें और उससे कहें कि इसी कैरेक्टर पर एक छोटा वीडियो बनाए जिसमें वह बोलता हुआ नजर आए.

बोलने के लिए आपको एक स्क्रिप्ट देनी होगी जिसे आप AI से ही तैयार करवा सकते हैं. कुछ सेकंड का इंतज़ार करने के बाद आपका AI वेजिटेबल वीडियो तैयार हो जाएगा, जिसे आप इंस्टाग्राम समेत दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सीधे अपलोड कर सकते हैं.

क्यों अभी सही समय है?

AI, शॉर्ट वीडियो और अनोखे कंटेंट का कॉम्बिनेशन इस वक्त अपने पीक पर है. जो क्रिएटर्स जल्दी इस ट्रेंड को समझकर कूद रहे हैं, उन्हें ज्यादा फायदा मिल रहा है. ऐसे में अगर आप भी कुछ अलग, मज़ेदार और वायरल कंटेंट बनाना चाहते हैं तो AI सब्जियों वाली रील्स एक दिलचस्प मौका हो सकती हैं.

