हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीWhatsApp पर ये एक मैसेज भेजते ही बज सकती है मुसीबत की घंटी! सीधे पुलिस की नजर में आ जाएंगे

WhatsApp पर ये एक मैसेज भेजते ही बज सकती है मुसीबत की घंटी! सीधे पुलिस की नजर में आ जाएंगे

Whatsapp: आज WhatsApp सिर्फ चैटिंग ऐप नहीं रहा, बल्कि बातचीत, काम और सूचनाओं का बड़ा जरिया बन चुका है. लेकिन इसी प्लेटफॉर्म पर की गई एक छोटी-सी गलती आपको बड़ी कानूनी परेशानी में डाल सकती है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 30 Jan 2026 07:51 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Whatsapp: आज WhatsApp सिर्फ चैटिंग ऐप नहीं रहा, बल्कि बातचीत, काम और सूचनाओं का बड़ा जरिया बन चुका है. लेकिन इसी प्लेटफॉर्म पर की गई एक छोटी-सी गलती आपको बड़ी कानूनी परेशानी में डाल सकती है. कई लोग मजाक, गुस्से या बिना सोचे-समझे ऐसे मैसेज फॉरवर्ड या सेंड कर देते हैं जो सीधे पुलिस और साइबर सेल की नजर में आ सकते हैं.

किस तरह के मैसेज बन सकते हैं मुसीबत

कानून के मुताबिक, WhatsApp पर भेजे गए कुछ खास तरह के मैसेज अपराध की श्रेणी में आ सकते हैं. इनमें किसी को धमकी देना, नफरत फैलाने वाले मैसेज भेजना, फर्जी खबरें फैलाना, किसी समुदाय या व्यक्ति के खिलाफ भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल करना शामिल है. कई मामलों में लोग यह सोचकर मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं कि सब भेज रहे हैं लेकिन यही आदत बाद में भारी पड़ सकती है.

फेक न्यूज और अफवाहें सबसे बड़ा खतरा

पुलिस और साइबर एक्सपर्ट्स के अनुसार, WhatsApp पर फैलने वाली फर्जी खबरें सबसे ज्यादा कार्रवाई की वजह बनती हैं. अफवाहें फैलाने वाले मैसेज, बिना पुष्टि की जानकारी या डर पैदा करने वाले फॉरवर्ड समाज में अशांति फैला सकते हैं. ऐसे मामलों में यह दलील काम नहीं आती कि आपने खुद मैसेज नहीं लिखा, सिर्फ फॉरवर्ड किया था. कानून में फॉरवर्ड करने वाले को भी जिम्मेदार माना जाता है.

धमकी और आपत्तिजनक भाषा पड़ सकती है भारी

अगर कोई यूजर WhatsApp पर धमकी देता है, गाली-गलौज करता है या किसी की छवि खराब करने की कोशिश करता है तो यह सीधे कानूनी अपराध बन सकता है. स्क्रीनशॉट, चैट बैकअप और सर्वर लॉग के जरिए ऐसे मैसेज का रिकॉर्ड आसानी से निकाला जा सकता है. कई मामलों में लोग प्राइवेट चैट को सुरक्षित समझ लेते हैं जबकि हकीकत यह है कि शिकायत होने पर जांच एजेंसियां सबूत जुटा सकती हैं.

गलत ग्रुप मैसेज भी बन सकता है सिरदर्द

WhatsApp ग्रुप्स में भेजे गए मैसेज भी उतने ही संवेदनशील होते हैं. किसी ग्रुप में आपत्तिजनक कंटेंट शेयर करना, हिंसा को बढ़ावा देने वाली बातें लिखना या गलत सूचना फैलाना पूरे ग्रुप के एडमिन और मैसेज भेजने वाले दोनों के लिए समस्या खड़ी कर सकता है.

खुद को कैसे रखें सुरक्षित

सुरक्षित रहने का सबसे आसान तरीका है सोच-समझकर मैसेज भेजना. किसी भी जानकारी को बिना जांचे फॉरवर्ड न करें. गुस्से या मजाक में भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल न करें जो बाद में आपके खिलाफ सबूत बन जाए. अगर कोई मैसेज संदिग्ध लगे तो उसे डिलीट करना ही बेहतर है.

Published at : 30 Jan 2026 07:51 AM (IST)
