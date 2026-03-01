स्कूल जाते समय बच्चे को लगी भूख, बीच सड़क ही खोल लिया लंच बॉक्स; देखें वीडियो

आजकल सोशल मीडिया पर बच्चों से जुड़े वीडियो बहुत तेजी से वायरल होते हैं. खासकर वे वीडियो, जिनमें बच्चों की मासूमियत और उनकी भोली-भाली हरकतें नजर आती हैं, लोगों का दिल छू लेती हैं. कभी कोई बच्चा मासूम सवाल पूछकर सबको हंसा देता है, तो कभी अपनी अनोखी आदतों से इंटरनेट पर छा जाता है. ऐसे वीडियो पर लोग खूब लाइक, शेयर और कमेंट करते हैं.

हाल ही में एक ऐसा ही प्यारा और मजेदार वीडियो सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान खींच लिया है. इस वीडियो में एक छोटा बच्चा स्कूल जाने के लिए घर से निकलता है, लेकिन रास्ते में उसे इतनी तेज भूख लग जाती है कि वह खुद को रोक नहीं पाता. स्कूल पहुंचने का इंतजार करने के बजाय वह बीच सड़क पर ही रुक जाता है और अपना लंच बॉक्स खोलकर खाने लगता है.

पहले पेट पूजा, फिर स्कूल

वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चा स्कूल ड्रेस और बैग के साथ जा रहा है. अचानक वह सड़क किनारे बैठ जाता है. वह अपने बैग से टिफिन निकालता है और जैसे ही उसमें नूडल्स देखता है, उसके चेहरे पर खुशी साफ नजर आती है फिर वह आराम से बैठकर खाने लगता है. उसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है कि वह सड़क के पास बैठा है या आसपास लोग उसे देख रहे हैं. उसे सिर्फ अपनी भूख मिटानी है. बच्चे की यही मासूमियत लोगों को खूब पसंद आ रही है. हालांकि कुछ लोग यह देखकर थोड़ा चिंतित भी नजर आए. बच्चे के पास खुली नाली और सड़क थी, जिससे उसकी सेहत और सुरक्षा को खतरा हो सकता है. ऐसे में कई यूजर्स ने माता-पिता से बच्चों को खुद स्कूल छोड़ने की अपील भी की,

शाबास बेटा शाबास 👇👇😛😄



बच्चा स्कूल जाते हुए रास्ते में लगी भूख स्कूल तो देखा जाएगा पहले पेट पूजा आप सबसे यह गुजारिश है बच्चों को स्कूल खुद छोड़कर आए pic.twitter.com/bzjNEK3Irp — Vatsala Singh (@_vatsalasingh) February 27, 2026

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

इस वीडियो को एक्स पर @_vatsalasingh नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया, शाबास बेटा शाबास बच्चा स्कूल जाते हुए रास्ते में लगी भूख, स्कूल तो देखा जाएगा, पहले पेट पूजा, आप सबसे गुजारिश है कि बच्चों को खुद स्कूल छोड़कर आएं. वीडियो पोस्ट होते ही तेजी से वायरल हो गया. हजारों लोग इसे देख चुके हैं और बड़ी संख्या में यूजर्स ने मजेदार कमेंट किए हैं.

लोगों ने दिए मजेदार रिएक्शन

कमेंट सेक्शन में किसी ने लिखा, पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा. एक यूजर ने मजाक में कहा, लगता है स्कूल में इसका टिफिन कोई खा जाता होगा, इसलिए पहले ही खत्म कर लिया. वहीं किसी ने लिखा, बेचारा लंच टाइम तक इंतजार नहीं कर पाया. बच्चे की मासूम हरकत ने जहां लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी, वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा कि बच्चों की सुरक्षा सबसे जरूरी है और उन्हें सड़क पर अकेले नहीं छोड़ना चाहिए.

