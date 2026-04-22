हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीभारत में 3 ब्लेड और अमेरिका में 5 क्यों? सीलिंग फैन के इस फर्क में छुपा है चौंकाने वाला साइंस

भारत में 3 ब्लेड और अमेरिका में 5 क्यों? सीलिंग फैन के इस फर्क में छुपा है चौंकाने वाला साइंस

Ceiling Fan: अमेरिका जैसे देशों में मौसम भारत जितना गर्म नहीं होता और वहां एयर कंडीशनर का इस्तेमाल ज्यादा होता है. ऐसे में पंखे का इस्तेमाल मुख्य रूप से एयर सर्कुलेशन और आराम के लिए किया जाता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 22 Apr 2026 08:45 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • डिज़ाइन, उपयोगिता और कीमत भी पंखे की पसंद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

Ceiling Fan: आपने गौर किया होगा कि भारत में ज्यादातर सीलिंग फैन 3 ब्लेड वाले होते हैं जबकि अमेरिका और कई पश्चिमी देशों में 4 या 5 ब्लेड वाले फैन ज्यादा देखने को मिलते हैं. यह सिर्फ डिजाइन का फर्क नहीं है बल्कि इसके पीछे तापमान, इस्तेमाल और इंजीनियरिंग से जुड़ा दिलचस्प विज्ञान छिपा है.

भारत की गर्मी और तेज हवा की जरूरत

भारत जैसे गर्म और आर्द्र मौसम वाले देश में पंखे का मुख्य काम ज्यादा से ज्यादा हवा देना होता है. 3 ब्लेड वाले पंखे कम रुकावट (drag) के साथ तेजी से घूमते हैं, जिससे ज्यादा एयरफ्लो मिलता है. यही कारण है कि ये कम बिजली में ज्यादा ठंडक देने में सक्षम होते हैं और बिजली की बचत भी करते हैं.

अमेरिका में आराम और कम शोर पर फोकस

अमेरिका जैसे देशों में मौसम भारत जितना गर्म नहीं होता और वहां एयर कंडीशनर का इस्तेमाल ज्यादा होता है. ऐसे में पंखे का इस्तेमाल मुख्य रूप से एयर सर्कुलेशन और आराम के लिए किया जाता है न कि तेज हवा के लिए. 4 या 5 ब्लेड वाले फैन ज्यादा स्मूद तरीके से चलते हैं और शोर भी कम करते हैं, जिससे कमरे में शांति बनी रहती है.

ब्लेड की संख्या और परफॉर्मेंस का संबंध

पंखे में ब्लेड जितने ज्यादा होते हैं उतनी ही हवा का प्रतिरोध बढ़ता है. इससे फैन की स्पीड थोड़ी कम हो जाती है लेकिन हवा का फ्लो ज्यादा संतुलित और सॉफ्ट होता है. दूसरी तरफ, कम ब्लेड वाले पंखे तेज घूमते हैं और ज्यादा तेज हवा देते हैं.

बिजली खपत और एफिशिएंसी

3 ब्लेड वाले फैन आमतौर पर ज्यादा ऊर्जा-कुशल होते हैं क्योंकि उनमें मोटर पर कम लोड पड़ता है. वहीं 5 ब्लेड वाले फैन को चलाने के लिए थोड़ा ज्यादा पावर की जरूरत पड़ सकती है. इसलिए भारत जैसे देश में जहां बिजली की बचत अहम है 3 ब्लेड वाले फैन ज्यादा प्रचलित हैं.

डिजाइन और सौंदर्य भी एक कारण

पश्चिमी देशों में इंटीरियर डिजाइन पर खास ध्यान दिया जाता है. 5 ब्लेड वाले फैन दिखने में ज्यादा आकर्षक और प्रीमियम लगते हैं इसलिए वहां इन्हें ज्यादा पसंद किया जाता है. वहीं भारत में उपयोगिता और कीमत को प्राथमिकता दी जाती है. 3 ब्लेड और 5 ब्लेड वाले सीलिंग फैन का अंतर सिर्फ दिखावे का नहीं बल्कि जरूरत और परिस्थितियों का नतीजा है. जहां भारत में तेज हवा और ऊर्जा बचत जरूरी है, वहीं अमेरिका में आराम और साइलेंट ऑपरेशन को प्राथमिकता दी जाती है. यही वजह है कि दोनों जगहों पर अलग-अलग तरह के पंखे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं.

यह भी पढ़ें: क्या होता है Bloatware जो फोन की स्पीड कर देता है स्लो? जानें डिवाइस से इसे हटाने का तरीका

Published at : 22 Apr 2026 08:45 AM (IST)
Tags :
Tech Tips Ceiling Fan TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
भारत में 3 ब्लेड और अमेरिका में 5 क्यों? सीलिंग फैन के इस फर्क में छुपा है चौंकाने वाला साइंस
भारत में 3 ब्लेड और अमेरिका में 5 क्यों? सीलिंग फैन के इस फर्क में छुपा है चौंकाने वाला साइंस
टेक्नोलॉजी
कौन-कौन से अरबपति अपने फोन पर नहीं लगाते बैक कवर? वजह जान लेंगे तो आप भी करेंगे फॉलो
कौन-कौन से अरबपति अपने फोन पर नहीं लगाते बैक कवर? वजह जान लेंगे तो आप भी करेंगे फॉलो
टेक्नोलॉजी
Tech Tips: रेंट पर AC लेने से पहले जरूर कर लें ये काम, नहीं तो हो जाएगा बड़ा नुकसान
Tech Tips: रेंट पर AC लेने से पहले जरूर कर लें ये काम, नहीं तो हो जाएगा बड़ा नुकसान
टेक्नोलॉजी
सैमसंग लाएगी Galaxy Glasses, Meta को टक्कर देने के लिए इसी साल कर सकती है लॉन्च
सैमसंग लाएगी Galaxy Glasses, Meta को टक्कर देने के लिए इसी साल कर सकती है लॉन्च
Advertisement

वीडियोज

Iran US Peace Talk 2.0: 'कोई डेलीगेशन पाक नहीं भेजा' ईरानी मीडिया का बड़ा दावा! | Israel Iran War
Pratima Mishra: डेडलाइन शुरू! क्या रुक जाएगा ईरान-अमेरिका युद्ध? | Bharat Ki Baat | Trump
Sansani: ईरान वॉर के खुफिया चेहरों का खेल | Iran US-Israel Ceasefire | Trump
MP News: BJP विधायक की दबंगई!, पुलिस को दी धमकी ! | Pritam Lodhi BJP MLA Shivpuri | MLA | abp News
Iran US Peace Talk 2.0: 'वार्ता-2' पर मंडराया संकट! ईरान ने नहीं भरी हामी | Breaking News | America
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप के सीजफायर बढ़ाने से खुश नहीं ईरान, कहा- ये नई चाल, जानें किस बात पर अब भी भयंकर नाराज
ट्रंप के सीजफायर बढ़ाने से खुश नहीं ईरान, कहा- ये नई चाल, जानें किस बात पर अब भी भयंकर नाराज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के 35 जिलों भीषण लू का अलर्ट, प्रयागराज-वाराणसी रहे सबसे गर्म जिले, अभी और बढ़ेगी गर्मी
यूपी के 35 जिलों भीषण लू का अलर्ट, प्रयागराज-वाराणसी रहे सबसे गर्म जिले, अभी और बढ़ेगी गर्मी
विश्व
'जब तक धरती रहे और...', मसूद पेजेशकियान के इतना कहने के कुछ घंटों बाद ट्रंप ने बढ़ा दिया सीजफायर
'जब तक धरती रहे और...', मसूद पेजेशकियान के इतना कहने के कुछ घंटों बाद ट्रंप ने बढ़ा दिया सीजफायर
आईपीएल 2026
'अगर हम रन-आउट और कैच का मौका भुनाते, तो...', दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने हार के बाद दे दिया बड़ा बयान
'अगर हम रन-आउट और कैच का मौका भुनाते, तो...', दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने हार के बाद दे दिया बड़ा बयान
बॉलीवुड
इतनी फिल्मों के बावजूद क्यों 5 करोड़ नहीं चुका पाए राजपाल यादव? एक्टर बोले- ' जेल इसलिए नहीं गया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है बल्कि....'
इतनी फिल्मों के बावजूद क्यों 5 करोड़ नहीं चुका पाए राजपाल यादव? एक्टर ने दिया ये जवाब
विश्व
ट्रंप ने बढ़ाया सीजफायर, ईरान को कहा बंटा हुआ, बोले- मुनीर और शहबाज की रिक्वेस्ट पर...
ट्रंप ने बढ़ाया सीजफायर, ईरान को कहा बंटा हुआ, बोले- मुनीर और शहबाज की रिक्वेस्ट पर...
नौकरी
करेंसी नोट प्रेस में निकली कई पोस्ट पर वैकेंसी, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
करेंसी नोट प्रेस में निकली कई पोस्ट पर वैकेंसी, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
ऑटो
सिंगल चार्च में 496 KM रेंज, Hyundai की किफायती इलेक्ट्रिक कार से उठा पर्दा, जानिए फीचर्स
सिंगल चार्च में 496 KM रेंज, Hyundai की किफायती इलेक्ट्रिक कार से उठा पर्दा, जानिए फीचर्स
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
ENT LIVE
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Embed widget