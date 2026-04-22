भारत में 3 ब्लेड और अमेरिका में 5 क्यों? सीलिंग फैन के इस फर्क में छुपा है चौंकाने वाला साइंस
Ceiling Fan: अमेरिका जैसे देशों में मौसम भारत जितना गर्म नहीं होता और वहां एयर कंडीशनर का इस्तेमाल ज्यादा होता है. ऐसे में पंखे का इस्तेमाल मुख्य रूप से एयर सर्कुलेशन और आराम के लिए किया जाता है.
- डिज़ाइन, उपयोगिता और कीमत भी पंखे की पसंद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
Ceiling Fan: आपने गौर किया होगा कि भारत में ज्यादातर सीलिंग फैन 3 ब्लेड वाले होते हैं जबकि अमेरिका और कई पश्चिमी देशों में 4 या 5 ब्लेड वाले फैन ज्यादा देखने को मिलते हैं. यह सिर्फ डिजाइन का फर्क नहीं है बल्कि इसके पीछे तापमान, इस्तेमाल और इंजीनियरिंग से जुड़ा दिलचस्प विज्ञान छिपा है.
भारत की गर्मी और तेज हवा की जरूरत
भारत जैसे गर्म और आर्द्र मौसम वाले देश में पंखे का मुख्य काम ज्यादा से ज्यादा हवा देना होता है. 3 ब्लेड वाले पंखे कम रुकावट (drag) के साथ तेजी से घूमते हैं, जिससे ज्यादा एयरफ्लो मिलता है. यही कारण है कि ये कम बिजली में ज्यादा ठंडक देने में सक्षम होते हैं और बिजली की बचत भी करते हैं.
अमेरिका में आराम और कम शोर पर फोकस
अमेरिका जैसे देशों में मौसम भारत जितना गर्म नहीं होता और वहां एयर कंडीशनर का इस्तेमाल ज्यादा होता है. ऐसे में पंखे का इस्तेमाल मुख्य रूप से एयर सर्कुलेशन और आराम के लिए किया जाता है न कि तेज हवा के लिए. 4 या 5 ब्लेड वाले फैन ज्यादा स्मूद तरीके से चलते हैं और शोर भी कम करते हैं, जिससे कमरे में शांति बनी रहती है.
ब्लेड की संख्या और परफॉर्मेंस का संबंध
पंखे में ब्लेड जितने ज्यादा होते हैं उतनी ही हवा का प्रतिरोध बढ़ता है. इससे फैन की स्पीड थोड़ी कम हो जाती है लेकिन हवा का फ्लो ज्यादा संतुलित और सॉफ्ट होता है. दूसरी तरफ, कम ब्लेड वाले पंखे तेज घूमते हैं और ज्यादा तेज हवा देते हैं.
बिजली खपत और एफिशिएंसी
3 ब्लेड वाले फैन आमतौर पर ज्यादा ऊर्जा-कुशल होते हैं क्योंकि उनमें मोटर पर कम लोड पड़ता है. वहीं 5 ब्लेड वाले फैन को चलाने के लिए थोड़ा ज्यादा पावर की जरूरत पड़ सकती है. इसलिए भारत जैसे देश में जहां बिजली की बचत अहम है 3 ब्लेड वाले फैन ज्यादा प्रचलित हैं.
डिजाइन और सौंदर्य भी एक कारण
पश्चिमी देशों में इंटीरियर डिजाइन पर खास ध्यान दिया जाता है. 5 ब्लेड वाले फैन दिखने में ज्यादा आकर्षक और प्रीमियम लगते हैं इसलिए वहां इन्हें ज्यादा पसंद किया जाता है. वहीं भारत में उपयोगिता और कीमत को प्राथमिकता दी जाती है. 3 ब्लेड और 5 ब्लेड वाले सीलिंग फैन का अंतर सिर्फ दिखावे का नहीं बल्कि जरूरत और परिस्थितियों का नतीजा है. जहां भारत में तेज हवा और ऊर्जा बचत जरूरी है, वहीं अमेरिका में आराम और साइलेंट ऑपरेशन को प्राथमिकता दी जाती है. यही वजह है कि दोनों जगहों पर अलग-अलग तरह के पंखे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं.
यह भी पढ़ें: क्या होता है Bloatware जो फोन की स्पीड कर देता है स्लो? जानें डिवाइस से इसे हटाने का तरीका
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL