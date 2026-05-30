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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीUPI यूज करते हैं? अभी ऑन करें ये सेटिंग, वरना एक क्लिक में खाली हो सकता है अकाउंट

UPI यूज करते हैं? अभी ऑन करें ये सेटिंग, वरना एक क्लिक में खाली हो सकता है अकाउंट

UPI Tips: UPI स्कैम में अक्सर हैकर्स सीधे बैंक अकाउंट नहीं तोड़ते. इसके बजाय वे लोगों को झांसे में लेकर खुद ही पैसे ट्रांसफर करवाते हैं.

By : हिमांशु तिवारी | Updated at : 30 May 2026 04:57 PM (IST)
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  • QR कोड, रिवॉर्ड स्कैम से रहें सावधान, UPI पिन साझा न करें.

UPI Tips: आज भारत में करोड़ों लोग रोजाना UPI का इस्तेमाल कर रहे हैं. बिजली बिल भरने से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग और पैसे ट्रांसफर करने तक, हर काम कुछ सेकंड में हो जाता है. लेकिन तेज और आसान पेमेंट के साथ साइबर फ्रॉड का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है. खासकर Google Pay, PhonePe और Paytm जैसे ऐप्स पर फर्जी पेमेंट रिक्वेस्ट और स्कैम के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं. ऐसे में UPI ऐप के अंदर मौजूद एक छोटी लेकिन बेहद जरूरी सेटिंग आपकी पेमेंट सुरक्षा को काफी मजबूत बना सकती है. हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर लोग इस फीचर के बारे में जानते ही नहीं हैं.

कैसे होता है UPI फ्रॉड?

UPI स्कैम में अक्सर हैकर्स सीधे बैंक अकाउंट नहीं तोड़ते. इसके बजाय वे लोगों को झांसे में लेकर खुद ही पैसे ट्रांसफर करवाते हैं. कई बार यूजर्स Collect Request को पैसे मिलने वाला मैसेज समझ लेते हैं जबकि असल में उसे मंजूर करने पर पैसे उनके खाते से कट जाते हैं. इसी गलती की वजह से हजारों लोग अपनी मेहनत की कमाई गंवा चुके हैं.

UPI ऐप में छिपी है ये जरूरी सुरक्षा सेटिंग

अधिकतर UPI ऐप्स में कुछ ऐसे सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं जिन्हें यूजर अपनी जरूरत के हिसाब से कंट्रोल कर सकता है. हालांकि हर ऐप में इनका नाम अलग हो सकता है लेकिन काम लगभग एक जैसा होता है. इन सेटिंग्स को ऑन करने से फर्जी रिक्वेस्ट, गलत ट्रांसफर और ऑनलाइन धोखाधड़ी का खतरा काफी कम हो सकता है.

तुरंत ऑन करें ये 4 जरूरी फीचर्स

बायोमेट्रिक लॉक या ऐप लॉक चालू करें

फिंगरप्रिंट या फेस लॉक लगाने से कोई दूसरा व्यक्ति आपकी अनुमति के बिना पेमेंट नहीं कर पाएगा.

Payment Request नोटिफिकेशन बंद न करें

अगर कोई आपके पास फर्जी पेमेंट रिक्वेस्ट भेजता है तो नोटिफिकेशन के जरिए तुरंत पता चल जाएगा.

पैसे भेजने से पहले नाम जरूर जांचें

किसी भी रिक्वेस्ट को मंजूर करने से पहले सामने वाले का नाम और UPI ID ध्यान से पढ़ें.

Daily Transaction Limit कम रखें

अगर ऐप में यह विकल्प मौजूद है तो रोजाना ट्रांजैक्शन लिमिट कम सेट करें. इससे फ्रॉड होने पर बड़ा नुकसान होने से बच सकता है.

QR Code और Reward Scam से रहें सावधान

आजकल स्कैमर्स नकली रिफंड, कैशबैक और रिवॉर्ड के नाम पर QR Code या लिंक भेजते हैं. कई लोग जल्दबाजी में उन्हें स्कैन कर लेते हैं और उनके खाते से पैसे कट जाते हैं. NPCI भी बार-बार चेतावनी दे चुका है कि किसी अनजान व्यक्ति की Payment Request कभी मंजूर न करें और अपना UPI PIN किसी के साथ साझा न करें चाहे सामने वाला खुद को बैंक कर्मचारी ही क्यों न बताए.

एक छोटी सावधानी बचा सकती है बड़ा नुकसान

UPI ने डिजिटल पेमेंट को बेहद आसान बना दिया है लेकिन छोटी सी लापरवाही भारी नुकसान में बदल सकती है. इसलिए अगली बार पेमेंट करने से पहले अपने UPI ऐप की सुरक्षा सेटिंग्स जरूर जांच लें. सिर्फ एक मिनट की सावधानी आपके बैंक खाते को सुरक्षित रखने में मदद कर सकती है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 30 May 2026 04:57 PM (IST)
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