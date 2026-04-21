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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या होता है Bloatware जो फोन की स्पीड कर देता है स्लो? जानें डिवाइस से इसे हटाने का तरीका

क्या होता है Bloatware जो फोन की स्पीड कर देता है स्लो? जानें डिवाइस से इसे हटाने का तरीका

Bloatware: जब फोन की मेमोरी और प्रोसेसिंग पावर का बड़ा हिस्सा अनचाहे ऐप्स इस्तेमाल करने लगते हैं तो जरूरी ऐप्स के लिए संसाधन कम पड़ जाते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 21 Apr 2026 09:47 AM (IST)
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  • ऐप्स हटाकर, कैश क्लियर कर फोन की परफॉरमेंस बेहतर करें।

Bloatware: अगर आपका स्मार्टफोन पहले की तुलना में धीमा हो गया है ऐप्स खुलने में समय लग रहा है या बार-बार हैंग होने लगा है तो इसके पीछे एक बड़ा कारण Bloatware हो सकता है. यह ऐसे प्री-इंस्टॉल्ड ऐप्स होते हैं जो फोन खरीदते समय ही उसमें मौजूद रहते हैं और अक्सर यूजर के किसी काम के नहीं होते. धीरे-धीरे यही ऐप्स फोन की स्पीड पर असर डालने लगते हैं.

क्या होता है Bloatware और क्यों है समस्या?

Bloatware उन ऐप्स को कहा जाता है जिन्हें कंपनी या सर्विस प्रोवाइडर पहले से ही फोन में डाल देता है. इनमें कुछ ब्रांड के खुद के ऐप्स होते हैं तो कुछ थर्ड-पार्टी ऐप्स भी शामिल होते हैं. समस्या तब होती है जब ये ऐप्स बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, स्टोरेज घेरते हैं और RAM का इस्तेमाल करते हैं. इसका सीधा असर फोन की परफॉर्मेंस पर पड़ता है और डिवाइस धीरे-धीरे स्लो होने लगता है.

फोन की स्पीड पर कैसे पड़ता है असर?

जब फोन की मेमोरी और प्रोसेसिंग पावर का बड़ा हिस्सा अनचाहे ऐप्स इस्तेमाल करने लगते हैं तो जरूरी ऐप्स के लिए संसाधन कम पड़ जाते हैं. यही वजह है कि फोन में लैगिंग, फ्रीजिंग और बैटरी जल्दी खत्म होने जैसी समस्याएं दिखने लगती हैं. कई बार तो यूजर को लगता है कि फोन पुराना हो गया है जबकि असली वजह यही छिपे हुए ऐप्स होते हैं.

कैसे पहचानें कौन से ऐप्स हैं बेकार?

अक्सर लोग बिना सोचे-समझे सभी ऐप्स को रहने देते हैं लेकिन थोड़ी जांच करने पर पता चलता है कि कई ऐप्स महीनों से इस्तेमाल ही नहीं हुए. फोन की सेटिंग में जाकर आप देख सकते हैं कि कौन सा ऐप कितना डेटा और बैटरी खर्च कर रहा है. इससे यह समझना आसान हो जाता है कि कौन से ऐप्स जरूरी हैं और किन्हें हटाया जा सकता है.

Bloatware हटाने के आसान तरीके

फोन की स्पीड बढ़ाने के लिए सबसे पहले उन ऐप्स को अनइंस्टॉल करें जिनकी आपको जरूरत नहीं है. कुछ ऐप्स पूरी तरह हटाए नहीं जा सकते, ऐसे में उन्हें Disable करना बेहतर विकल्प होता है. इससे वे बैकग्राउंड में नहीं चलेंगे और सिस्टम पर लोड कम हो जाएगा. इसके अलावा समय-समय पर कैश क्लियर करना और फोन को अपडेट रखना भी जरूरी है.

स्पीड बढ़ाने के लिए अपनाएं ये आदतें

सिर्फ ऐप्स हटाना ही काफी नहीं है बल्कि फोन को सही तरीके से इस्तेमाल करना भी जरूरी है. कम इस्तेमाल होने वाले ऐप्स को सीमित रखें, अनावश्यक फाइल्स को डिलीट करते रहें और बैकग्राउंड में चल रहे ऐप्स को बंद करें. इससे फोन की परफॉर्मेंस लंबे समय तक बेहतर बनी रहती है.

छोटा बदलाव, बड़ा फर्क

Bloatware को हटाना या कंट्रोल करना एक छोटा सा कदम लगता है लेकिन इसका असर काफी बड़ा होता है. इससे न सिर्फ फोन की स्पीड बढ़ती है बल्कि बैटरी लाइफ और स्टोरेज भी बेहतर हो जाता है. अगर आपका फोन भी स्लो हो गया है तो नया फोन खरीदने से पहले इन आसान तरीकों को जरूर आजमाएं.

यह भी पढ़ें: YouTube पर वीडियो शेयर करना होगा और आसान, आने वाला है ये नया फीचर, जानिए कैसे करेगा काम

Published at : 21 Apr 2026 09:47 AM (IST)
Tags :
Smartphone Tips TECH NEWS HINDI Bloatware
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