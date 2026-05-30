हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या 24 घंटे ऑन रहने पर AC की तरह फट सकता है आपका Wi-Fi Router? यहां जानिए पूरी सच्चाई

क्या 24 घंटे ऑन रहने पर AC की तरह फट सकता है आपका Wi-Fi Router? यहां जानिए पूरी सच्चाई

Wi-Fi Router के अंदर कई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और एक पावर एडॉप्टर होता है. लगातार बिजली मिलने और लंबे समय तक इस्तेमाल के कारण ये हिस्से गर्म हो सकते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 30 May 2026 06:53 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • खुली जगह पर रखें, सर्ज प्रोटेक्टर का प्रयोग करें, और पुराने राउटर बदलें।

Wi-Fi Router: आज के समय में Wi-Fi Router लगभग हर घर और ऑफिस की जरूरत बन चुका है. कई लोग इसे 24 घंटे चालू रखते हैं ताकि इंटरनेट सेवा लगातार मिलती रहे. हाल के वर्षों में एयर कंडीशनर (AC) में आग लगने या ब्लास्ट जैसी घटनाओं की खबरें सामने आई हैं जिसके बाद लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्या Wi-Fi Router भी उसी तरह फट सकता है? इसका जवाब है हां, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम होती है. फिर भी कुछ परिस्थितियों में Router में ओवरहीटिंग, शॉर्ट सर्किट या आग लगने जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं.

क्यों हो सकता है Router खतरनाक?

Wi-Fi Router के अंदर कई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और एक पावर एडॉप्टर होता है. लगातार बिजली मिलने और लंबे समय तक इस्तेमाल के कारण ये हिस्से गर्म हो सकते हैं. यदि डिवाइस की क्वालिटी खराब हो, बिजली की सप्लाई अस्थिर हो या वेंटिलेशन सही न मिले तो खतरा बढ़ सकता है.

हालांकि Router में AC जैसी बड़ी कंप्रेसर यूनिट या हाई-पावर सिस्टम नहीं होता इसलिए बड़े ब्लास्ट की संभावना बेहद कम रहती है. लेकिन अत्यधिक गर्मी से धुआं निकलना, पिघलना या आग लगना संभव है.

ओवरहीटिंग सबसे बड़ा कारण

Router को अक्सर लोग टीवी के पीछे, बंद अलमारी में या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के ऊपर रख देते हैं. इससे गर्म हवा बाहर नहीं निकल पाती और डिवाइस का तापमान बढ़ने लगता है. अगर Router छूने पर बहुत ज्यादा गर्म महसूस हो, बार-बार इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो या उसमें से जलने जैसी गंध आए तो यह चेतावनी का संकेत हो सकता है.

सस्ते एडॉप्टर और नकली एक्सेसरीज से बढ़ता है जोखिम

कई बार असली पावर एडॉप्टर खराब होने पर लोग सस्ते या लोकल चार्जर इस्तेमाल करने लगते हैं. गलत वोल्टेज या खराब गुणवत्ता वाला एडॉप्टर शॉर्ट सर्किट का कारण बन सकता है. विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि हमेशा कंपनी द्वारा दिए गए ओरिजिनल एडॉप्टर का ही इस्तेमाल करें और खराब केबल को तुरंत बदल दें.

सुरक्षित रहने के लिए अपनाएं ये उपाय

  • Router को खुली और हवादार जगह पर रखें.
  • उसके ऊपर कोई भारी वस्तु न रखें.
  • बिजली के उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए सर्ज प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करें.
  • समय-समय पर धूल साफ करते रहें.
  • बहुत पुराने Router या क्षतिग्रस्त एडॉप्टर को बदल दें.
  • यदि लंबे समय तक घर से बाहर जा रहे हैं तो Router को बंद कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें:

WWDC 2026 से पहले लीक हुए iOS 27 के बड़े फीचर्स, Siri में दिख सकता है सबसे बड़ा बदलाव

Published at : 30 May 2026 06:53 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI WI-fI ROUTER
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
क्या 24 घंटे ऑन रहने पर AC की तरह फट सकता है आपका Wi-Fi Router? यहां जानिए पूरी सच्चाई
क्या 24 घंटे ऑन रहने पर AC की तरह फट सकता है आपका Wi-Fi Router? यहां जानिए पूरी सच्चाई
टेक्नोलॉजी
Bluetooth का नाम आखिर किस राजा पर रखा गया? 99% लोग देते हैं गलत जवाब
Bluetooth का नाम आखिर किस राजा पर रखा गया? 99% लोग देते हैं गलत जवाब
टेक्नोलॉजी
UPI यूज करते हैं? अभी ऑन करें ये सेटिंग, वरना एक क्लिक में खाली हो सकता है अकाउंट
UPI यूज करते हैं? अभी ऑन करें ये सेटिंग, वरना एक क्लिक में खाली हो सकता है अकाउंट
टेक्नोलॉजी
Tech Tips: रातभर AC चलाने पर भी नहीं बढ़ेगा Bill! जानिए 7 स्मार्ट Cooling Hacks
Tech Tips: रातभर AC चलाने पर भी नहीं बढ़ेगा Bill! जानिए 7 स्मार्ट Cooling Hacks
Advertisement

वीडियोज

Karan Johar ने Shah Rukh Khan-Alia Bhatt समेत कई सितारों को किया unfollow, फिर दी सफाई
Weather Update: उत्तर भारत में मौसम का कहर जारी, कई हादसों में मौतें और भारी नुकसान | Breaking News
Ghaziabad Surya Case: इलाके में इंसाफ की मांग हुई तेज| Khora Murder | Breaking News | Latest News
UP Electricity Price Hike: भारी किल्लत के बीच बढ़ी दरें, आपके बिल पर कितना असर पड़ेगा! | Breaking
New Tata Tiago Facelift 2026: Budget Hatchback Segment की Game Changer? #tata #tatatiago #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राजस्थान से दिल्ली तक अचानक वाइब्रेट करने लगे मोबाइल, किस लिए आया ये अलर्ट?
राजस्थान से दिल्ली तक अचानक वाइब्रेट करने लगे मोबाइल, किस लिए आया ये अलर्ट?
हिमाचल प्रदेश
Himachal News: HRTC कर्मियों की सरकार को चेतावनी, वेतन नहीं मिला तो 2 जून से बसों का चक्का जाम
हिमाचल: HRTC कर्मियों की सरकार को चेतावनी, वेतन नहीं मिला तो 2 जून से बसों का चक्का जाम
आईपीएल 2026
इतिहास रचने की दहलीज पर RCB, IPL 2026 ट्रॉफी जीतते ही MI-CSK के खास क्लब में एंट्री
इतिहास रचने की दहलीज पर RCB, IPL 2026 ट्रॉफी जीतते ही MI-CSK के खास क्लब में एंट्री
साउथ सिनेमा
600 रुपये के टिकट, हर दिन 5 शोज, बॉक्स ऑफिस की 'धुरंधर' बन पाएगी राम चरण की 'पेड्डी'?
600 रुपये के टिकट, हर दिन 5 शोज, बॉक्स ऑफिस की 'धुरंधर' बन पाएगी राम चरण की 'पेड्डी'?
विश्व
बूंद-बूंद को तरस गया पाकिस्तान का कराची, पहलगाम आतंकी हमले पर बुरी तरह पछता रहे होंगे आसिम मुनीर!
बूंद-बूंद को तरस गया पाकिस्तान का कराची, पहलगाम आतंकी हमले पर बुरी तरह पछता रहे होंगे आसिम मुनीर!
इंडिया
Karnataka Politics: कर्नाटक में सिद्धारमैया के बेटे को कैबिनेट में शामिल करेंगे डीके शिवकुमार? पूर्व CM के करीबी का बड़ा बयान
कर्नाटक में सिद्धारमैया के बेटे को कैबिनेट में शामिल करेंगे डीके शिवकुमार? पूर्व CM के करीबी का बड़ा बयान
ट्रेंडिंग
'बालकनी वाले चाचा' पड़ोसियों के घर में झांकना पड़ा भारी, वायरल वीडियो ने पूरे मोहल्ले में कराई किरकिरी
'बालकनी वाले चाचा' पड़ोसियों के घर में झांकना पड़ा भारी, वायरल वीडियो ने पूरे मोहल्ले में कराई किरकिरी
हेल्थ
Precautions During Swimming: गर्मियों में स्वीमिंग करते वक्त कभी न करना ये गलती, वरना शरीर को हो जाएगा बड़ा नुकसान
गर्मियों में स्वीमिंग करते वक्त कभी न करना ये गलती, वरना शरीर को हो जाएगा बड़ा नुकसान
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Embed widget