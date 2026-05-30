क्या 24 घंटे ऑन रहने पर AC की तरह फट सकता है आपका Wi-Fi Router? यहां जानिए पूरी सच्चाई

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom खुली जगह पर रखें, सर्ज प्रोटेक्टर का प्रयोग करें, और पुराने राउटर बदलें।

Wi-Fi Router: आज के समय में Wi-Fi Router लगभग हर घर और ऑफिस की जरूरत बन चुका है. कई लोग इसे 24 घंटे चालू रखते हैं ताकि इंटरनेट सेवा लगातार मिलती रहे. हाल के वर्षों में एयर कंडीशनर (AC) में आग लगने या ब्लास्ट जैसी घटनाओं की खबरें सामने आई हैं जिसके बाद लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्या Wi-Fi Router भी उसी तरह फट सकता है? इसका जवाब है हां, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम होती है. फिर भी कुछ परिस्थितियों में Router में ओवरहीटिंग, शॉर्ट सर्किट या आग लगने जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं.

क्यों हो सकता है Router खतरनाक?

Wi-Fi Router के अंदर कई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और एक पावर एडॉप्टर होता है. लगातार बिजली मिलने और लंबे समय तक इस्तेमाल के कारण ये हिस्से गर्म हो सकते हैं. यदि डिवाइस की क्वालिटी खराब हो, बिजली की सप्लाई अस्थिर हो या वेंटिलेशन सही न मिले तो खतरा बढ़ सकता है.

हालांकि Router में AC जैसी बड़ी कंप्रेसर यूनिट या हाई-पावर सिस्टम नहीं होता इसलिए बड़े ब्लास्ट की संभावना बेहद कम रहती है. लेकिन अत्यधिक गर्मी से धुआं निकलना, पिघलना या आग लगना संभव है.

ओवरहीटिंग सबसे बड़ा कारण

Router को अक्सर लोग टीवी के पीछे, बंद अलमारी में या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के ऊपर रख देते हैं. इससे गर्म हवा बाहर नहीं निकल पाती और डिवाइस का तापमान बढ़ने लगता है. अगर Router छूने पर बहुत ज्यादा गर्म महसूस हो, बार-बार इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो या उसमें से जलने जैसी गंध आए तो यह चेतावनी का संकेत हो सकता है.

सस्ते एडॉप्टर और नकली एक्सेसरीज से बढ़ता है जोखिम

कई बार असली पावर एडॉप्टर खराब होने पर लोग सस्ते या लोकल चार्जर इस्तेमाल करने लगते हैं. गलत वोल्टेज या खराब गुणवत्ता वाला एडॉप्टर शॉर्ट सर्किट का कारण बन सकता है. विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि हमेशा कंपनी द्वारा दिए गए ओरिजिनल एडॉप्टर का ही इस्तेमाल करें और खराब केबल को तुरंत बदल दें.

सुरक्षित रहने के लिए अपनाएं ये उपाय

Router को खुली और हवादार जगह पर रखें.

उसके ऊपर कोई भारी वस्तु न रखें.

बिजली के उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए सर्ज प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करें.

समय-समय पर धूल साफ करते रहें.

बहुत पुराने Router या क्षतिग्रस्त एडॉप्टर को बदल दें.

यदि लंबे समय तक घर से बाहर जा रहे हैं तो Router को बंद कर सकते हैं.

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