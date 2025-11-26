भारत में सबसे ज्यादा कौन-सी SIM इस्तेमाल की जाती है? नंबर 1 का नाम सुनकर चौंक जाएंगे

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







SIM Mostly Used in India: भारत दुनिया के सबसे बड़े मोबाइल बाजारों में से एक है, जहां करोड़ों यूज़र्स रोज़ाना इंटरनेट, कॉलिंग और डिजिटल पेमेंट जैसे कामों के लिए SIM कार्ड पर निर्भर रहते हैं. लेकिन हमेशा एक सवाल लोगों के मन में रहता है आखिर भारत में सबसे ज़्यादा कौन-सी SIM इस्तेमाल होती है? जवाब आपको हैरान कर सकता है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय टेलीकॉम इंडस्ट्री में बड़े बदलाव हुए हैं.

भारत की नंबर 1 SIM कौन है?

TRAI की जुलाई की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली SIM है Reliance Jio. लॉन्च के कुछ ही सालों में Jio ने कम कीमत, तेज़ इंटरनेट और ज्यादा डेटा देकर पूरे देश में अपनी पकड़ बना ली. आज भारत के टेलीकॉम मार्केट में Jio का सबसे बड़ा यूज़रबेस है जो करोड़ों की संख्या में है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, जियो के देश में करीब 47.25 करोड़ सब्सक्राइबर्स मौजूद हैं. वहीं, दूसरे स्थान पर एयरटेल है जिसके देश मे करीब 39.14 करोड़ सब्सक्राइबर्स मौजूद हैं. इसका कारण बहुत साफ है Jio ने न सिर्फ इंटरनेट को सस्ता बनाया बल्कि हर नागरिक तक हाई-स्पीड 4G और अब 5G नेटवर्क पहुंचाने का मिशन भी तेजी से पूरा किया है.

Airtel क्यों बना Jio का सबसे बड़ा मुकाबला?

Jio के बाद Airtel भारत में दूसरी सबसे लोकप्रिय SIM है. Airtel अपनी मजबूत नेटवर्क क्वालिटी, स्थिर स्पीड और प्रीमियम सेवाओं के लिए जाना जाता है. खासकर उन यूज़र्स में इसका दबदबा ज्यादा है जिन्हें कॉल क्वालिटी और कवरेज से समझौता पसंद नहीं. Airtel का 5G नेटवर्क भी तेजी से फैल रहा है जिससे इसकी लोकप्रियता और बढ़ रही है.

Vi का ग्राफ क्यों गिरा?

कभी Vodafone और Idea दोनों की अलग-अलग बड़ी हिस्सेदारी थी लेकिन दोनों के विलय के बाद बने Vi (Vodafone Idea) को वित्तीय समस्याओं और धीमी नेटवर्क विस्तार के कारण नुकसान उठाना पड़ा. जहां Jio और Airtel ने देशभर में तेज विस्तार किया वहीं Vi नई टेक्नोलॉजी और 5G लॉन्च में पीछे रह गया जिसकी वजह से इसका यूज़रबेस लगातार कम हो रहा है.

लोग किस SIM को क्यों चुनते हैं?

अगर बात सबसे सस्ता डेटा और तेज 5G की हो तो Jio की मांग सबसे ज्यादा है. अगर आप स्टेबल नेटवर्क और कॉल क्वालिटी चाहते हैं तो Airtel का भरोसा अभी भी मजबूत है. Vi यूज़र्स अभी भी मौजूद हैं लेकिन नेटवर्क और स्पीड की दिक्कतों के चलते बड़ी संख्या में लोग Jio और Airtel की तरफ शिफ्ट हो गए हैं.

