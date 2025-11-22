Elon Musk का धमाका! WhatsApp और Arattai को टक्कर देने उतार दिया नया ऐप, जानिए कैसे करता है काम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Elon Musk X Chat: Elon Musk की कंपनी xAI ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X पर एक नया मैसेजिंग प्लेटफ़ॉर्म X Chat लॉन्च कर दिया है. इसे खास तौर पर WhatsApp और Arattai जैसे लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप्स के मुकाबले खड़ा किया गया है. Musk का दावा है कि यह नया ऐप पूरी तरह प्राइवेसी-केंद्रित है और इसमें ऐसे कई फीचर्स जोड़े गए हैं जो X पर मैसेजिंग अनुभव को पहले से ज्यादा सुरक्षित और सहज बनाते हैं. इसमें एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन, एडवांस मैसेज कंट्रोल फीचर्स और पुरानी DMs तथा नए Chat सेक्शन को एक साथ जोड़ने के लिए यूनिफाइड इनबॉक्स जैसा विकल्प शामिल है.

X पर Musk का ऐलान

Elon Musk ने X पर पोस्ट करते हुए बताया कि यह नया मैसेजिंग सिस्टम एक पूरी तरह नया कम्युनिकेशन स्टैक है जिसमें एनक्रिप्टेड चैट, ऑडियो-वीडियो कॉल्स और फाइल ट्रांसफर जैसी सुविधाएं शामिल हैं. उन्होंने यह भी इशारा दिया कि जल्द ही X Money लॉन्च किया जाएगा जिससे X को everything app में बदलने का लक्ष्य है.

एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन और गायब होने वाले मैसेज

X Chat को पूरी तरह सुरक्षित मैसेजिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है. हर चैट, चाहे टेक्स्ट हो या मीडिया फाइल, एंड-टू-एंड एनक्रिप्टेड होगी. इसका मतलब भेजने वाले और पाने वाले के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति मैसेज नहीं देख सकेगा.

X के हेल्प सेंटर के अनुसार, अब ग्रुप चैट और मीडिया फाइलें भी एनक्रिप्टेड होंगी हालांकि कुछ मेटाडेटा जैसे प्राप्तकर्ता की जानकारी एनक्रिप्टेड नहीं होगी. दिलचस्प बात यह है कि Arattai जैसे ऐप्स में अभी ऐसी पूरी एनक्रिप्शन सुविधा उपलब्ध नहीं है.

इसके अलावा, X Chat में भेजे गए मैसेज को आप एडिट, डिलीट या पूरी तरह गायब भी कर सकते हैं. WhatsApp की तरह ‘This message was deleted’ का कोई मैसेज दिखाई नहीं देगा संदेश पूरी तरह मिट जाएगा. चैट को टाइमर सेट करके अपने-आप गायब होने का विकल्प भी मौजूद है.

स्क्रीनशॉट को ब्लॉक करने और नोटिफिकेशन की सुविधा

X Chat में प्राइवेसी को और मजबूत बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ब्लॉक करने का फीचर दिया गया है. इसके अलावा अगर कोई आपकी चैट का स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करेगा तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा.

ऐप में कोई विज्ञापन नहीं होगा और कोई डेटा ट्रैकिंग भी नहीं होगी जो प्राइवेसी को लेकर चिंतित यूज़र्स के लिए इसे और आकर्षक बनाता है. X Chat पुराने DMs और नए चैट्स दोनों को एक ही इनबॉक्स में दिखाता है. जल्द ही इसमें वॉइस मेमो सपोर्ट भी आने वाला है.

X Chat कैसे इस्तेमाल करें?

X Chat फिलहाल iOS और वेब पर X के DM सेक्शन में उपलब्ध है. कंपनी ने पुष्टि की है कि इसे बहुत जल्द Android यूज़र्स के लिए भी जारी किया जाएगा.

X Chat के लॉन्च के साथ Elon Musk ने स्पष्ट कर दिया है कि वे सुरक्षित, तेज और सादगी-भरी मैसेजिंग के लिए एक नया दौर शुरू करना चाहते हैं और यह कदम WhatsApp और अन्य मैसेजिंग ऐप्स के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है.

