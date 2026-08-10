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TRAI ने शुरू की नई नंबर सीरीज! ठगी वाले कॉल से बचने में मिलेगी मदद

TRAI New Series: फिलहाल बैंक, कंपनियों और दूसरी सर्विस देने वाली संस्थाओं के कई कॉल नॉर्मल 10 अंकों वाले नंबरों से आते हैं.

Written By : वरुण भसीन |  Updated at : 10 Aug 2026 04:39 PM (IST)
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  • TRAI ने कंपनियों के लिए 1601 सीरीज नंबर शुरू किया।
  • इससे असली सर्विस कॉल की पहचान आसान हो जाएगी।
  • पहले चरण में यूटिलिटी, कूरियर जैसी सेवाओं को मिलेगा।
  • यह नंबर सिर्फ सर्विस कॉल के लिए उपयोग होगा।

TRAI New Series: मोबाइल पर आने वाले हर कॉल पर अब ये पहचानना थोड़ा आसान हो सकता है कि फोन किसी कंपनी की सर्विस के लिए है या फिर फर्जीवाड़े के लिए. TRAI ने बिजली, पानी, गैस, LPG और कुरियर जैसी सेवाओं के लिए 1601 नंबर सीरीज शुरू करने का फैसला किया है. इस सीरीज के नंबरों का इस्तेमाल कंपनियां अपने सर्विस और ट्रांजैक्शन से जुड़े कॉल के लिए करेंगी.

अभी नॉर्मल नंबरों से आते हैं ऐसे कॉल

फिलहाल बैंक, कंपनियों और दूसरी सर्विस देने वाली संस्थाओं के कई कॉल नॉर्मल 10 अंकों वाले नंबरों से आते हैं. इसका फायदा साइबर ठग भी उठाते हैं और कंपनी या सरकारी विभाग का नाम लेकर लोगों को फोन करते हैं.

अब अलग नंबर सीरीज होने से असली सर्विस कॉल की पहचान आसानी से हो सकेगी और नॉर्मल मोबाइल नंबरों से होने वाले फर्जी कॉल पर लगाम लगाने में भी मदद मिलेगी.

पहले इन कंपनियों को मिलेगा 1601 नंबर

TRAI ने 1601 सीरीज को अभी चरणबद्ध तरीके से लागू करने का फैसला किया है. पहले चरण में यूटिलिटी, कुरियर और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को शामिल किया गया है. इसमें बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां, पानी की सर्विसेज, शहरों की गैस कंपनियां और LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स शामिल हैं. इसके अलावा कुरियर, पार्सल डिलीवरी, एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स और फ्रेट कंपनियां भी इस सीरीज का इस्तेमाल कर सकेंगी.

90 दिन के अंदर करना होगा माइग्रेशन

टेलीकॉम कंपनियों को Phase-1 में आने वाली पात्र संस्थाओं का 1601 नंबर पर माइग्रेशन और ऑनबोर्डिंग 90 दिनों के अंदर पूरा करना होगा. नंबर देने से पहले टेलीकॉम कंपनियां संबंधित संस्था की जांच करेंगी. यानी कोई भी कंपनी सीधे 1601 नंबर हासिल नहीं कर सकेगी.

1601 नंबर से नहीं होगी प्रमोशनल कॉलिंग

TRAI ने ये भी साफ किया है कि 1601 नंबर का इस्तेमाल विज्ञापन या प्रमोशनल कॉल के लिए नहीं किया जा सकेगा. इसका इस्तेमाल सिर्फ सर्विस और ट्रांजैक्शन से जुड़े जरूरी कॉल के लिए होगा.

आम लोगों के लिए क्यों अहम है ये बदलाव?

मोबाइल पर आने वाले फर्जी कॉल आज बड़ी समस्या हैं. ठग नॉर्मल मोबाइल नंबर से बैंक, बिजली कंपनी, कुरियर या दूसरी सर्विस का कर्मचारी बनकर लोगों से बात करते हैं. अब अलग नंबर सीरीज से असली और फर्जी कॉल में अंतर करना आसान हो सकता है.

हालांकि सिर्फ 1601 नंबर देखकर किसी कॉल पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए. OTP, PIN, पासवर्ड या बैंकिंग जानकारी कभी भी फोन पर शेयर नहीं करनी चाहिए.

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About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
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Published at : 10 Aug 2026 04:39 PM (IST)
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