Whatsapp Video Notes Feature: WhatsApp ने दुनियाभर के करोड़ों यूज़र्स के लिए एक नया Video Notes फीचर लॉन्च कर दिया है. यह फीचर बिल्कुल वॉइस नोट की तरह काम करता है लेकिन इसमें आप 60 सेकेंड तक का छोटा वीडियो संदेश सीधे चैट में भेज सकते हैं. यह सुविधा खास मौकों पर शुभकामनाएं भेजने के लिए बेहद काम की हो सकती है. उदाहरण के लिए, दुर्गा पूजा या नवरात्रि जैसे त्योहारों पर आप अपने दोस्तों और परिवार को वीडियो संदेश के जरिए शुभकामनाएं भेज सकते हैं. इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसे इस्तेमाल करना उतना ही आसान है जितना कि वॉइस नोट.

Android पर ऐसे भेजें Video Notes

सबसे पहले अपने WhatsApp ऐप को लेटेस्ट वर्ज़न में अपडेट करें.

ऐप खोलें और उस व्यक्ति की चैट पर जाएं जिसे वीडियो नोट भेजना है.

स्क्रीन के नीचे दिए कैमरा आइकन पर टैप करें.

कैमरा आइकन को दबाकर रखें और रिकॉर्डिंग शुरू करें. डिफॉल्ट रूप से फ्रंट कैमरा एक्टिव होगा लेकिन चाहें तो फ्लिप आइकन से बैक कैमरा चुन सकते हैं.

अधिकतम 60 सेकेंड का वीडियो रिकॉर्ड करें.

रिकॉर्डिंग खत्म करने के लिए उंगली छोड़ें और फिर सेंड बटन दबाएं.

iPhone पर ऐसे करें इस्तेमाल

Android की तरह ही सबसे पहले WhatsApp को अपडेट करना ज़रूरी है.

अब उस चैट को खोलें, जिसमें आपको वीडियो नोट भेजना है.

कैमरा आइकन पर टैप करें और उसे दबाकर रखें.

चाहें तो उंगली ऊपर स्लाइड करके हैंड्स-फ्री रिकॉर्डिंग भी लॉक कर सकते हैं.

अपना वीडियो संदेश रिकॉर्ड करें और फिर सेंड पर टैप कर दें.

क्यों है खास यह फीचर?

Video Notes के जरिए आप न सिर्फ अपनी बात ज़्यादा पर्सनल अंदाज़ में रख सकते हैं बल्कि खास मौकों पर अपनों को दिल से जुड़ा संदेश भेजना भी आसान हो जाएगा. यह फीचर WhatsApp चैटिंग को और मज़ेदार व इंटरैक्टिव बना देगा. इस फीचर का इस्तेमाल करना काफी आसान है. साथ ही यह फीचर अब व्हाट्सऐप पर चैटिंग का अंदाज भी बदल देगा.

यह भी पढ़ें:

iPhone 17 Vs iPhone 16: इन 5 बड़े बदलाव ने लोगों को बना दिया नए मॉडल का दीवाना, जानिए पूरी जानकारी