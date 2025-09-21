हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone 17 Vs iPhone 16: इन 5 बड़े बदलाव ने लोगों को बना दिया नए मॉडल का दीवाना, जानिए पूरी जानकारी

iPhone 17 Vs iPhone 16: इन 5 बड़े बदलाव ने लोगों को बना दिया नए मॉडल का दीवाना, जानिए पूरी जानकारी

iPhone 17 Vs iPhone 16: Apple ने 9 सितंबर को अपने नए iPhone 17 सीरीज़ से पर्दा उठाया. इस बार कंपनी ने कैमरा, बैटरी, डिस्प्ले और परफॉर्मेंस के मामले में बड़े बदलाव किए हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 21 Sep 2025 03:01 PM (IST)

iPhone 17 Vs iPhone 16: Apple ने 9 सितंबर को अपने नए iPhone 17 सीरीज़ से पर्दा उठाया. इस बार कंपनी ने कैमरा, बैटरी, डिस्प्ले और परफॉर्मेंस के मामले में बड़े बदलाव किए हैं. पिछले साल लॉन्च हुए iPhone 16 ने भी बाजार में तहलका मचाया था लेकिन iPhone 17 ने इसमें और भी कई नए फीचर्स जोड़ दिए हैं. आइए जानते हैं दोनों के बीच क्या फर्क है और किसे खरीदना होगा बेहतर डील.

iPhone 17 Vs iPhone 16: क्या है फर्क

iPhone यूज़र्स के दिमाग में हमेशा यह सवाल रहता है कि क्या पुराने मॉडल के साथ बने रहें या नए पर अपग्रेड करें. इस बार iPhone 17 में इतने अपग्रेड किए गए हैं कि iPhone 16 या उससे पुराने मॉडल यूज़ करने वाले लोग नया फोन लेने पर जरूर विचार करेंगे.

डिस्प्ले और ब्राइटनेस

iPhone 17 में 6.3 इंच का बड़ा डिस्प्ले दिया गया है जबकि iPhone 16 में 6.1 इंच स्क्रीन थी. नया मॉडल अब 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है जो हमेशा-ऑन मोड में 1Hz तक कम हो सकता है.

iPhone 17 की पीक ब्राइटनेस 3000 निट्स तक पहुंचती है जबकि iPhone 16 में आउटडोर उपयोग के लिए 2000 निट्स और HDR कंटेंट के लिए 1600 निट्स ब्राइटनेस मिलती थी. डिस्प्ले की मजबूती के लिए इसमें Ceramic Shield 2 दिया गया है जो पहले से 3 गुना ज्यादा स्क्रैच-रेज़िस्टेंट है.

परफॉर्मेंस और प्रोसेसर

iPhone 17 को A19 चिपसेट से लैस किया गया है जो 3nm TSMC प्रोसेसर पर आधारित है. इसमें 6-कोर CPU और 5-कोर GPU मौजूद हैं. कंपनी का दावा है कि यह A18 चिप (iPhone 16) से करीब 20% तेज है.

कैमरा अपग्रेड

नया मॉडल 48MP मेन सेंसर और 48MP अल्ट्रावाइड लेंस के साथ आता है. इसमें बेहतर मैक्रो फोटो और 2x ऑप्टिकल टेलीफोटो का सपोर्ट दिया गया है. फ्रंट कैमरा भी अपग्रेड होकर 24MP हो गया है जो अलग-अलग फॉर्मेट में सेल्फी लेने की सुविधा देता है. वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें Center Stage फीचर जोड़ा गया है.

बैटरी और स्टोरेज

iPhone 17 की बैटरी लाइफ को लेकर कंपनी का दावा है कि यह iPhone 16 से 8 घंटे ज्यादा चलेगा. स्टोरेज की बात करें तो iPhone 17 का बेस वेरिएंट 256GB से शुरू होता है. यानी इस बार 128GB वर्ज़न उपलब्ध नहीं होगा.

कीमत

अमेरिकी मार्केट में iPhone 17 की शुरुआती कीमत $799 (256GB स्टोरेज) तय की गई है. वहीं, भारत में इस नए मॉडल की शुरूआती कीमत 82,990 है. iPhone 16 को कंपनी 69,900 रुपये में मार्केट में उतारा था. ऐसे में अगर आप iPhone 16 का इस्तेमाल कर रहे हैं और बैटरी, डिस्प्ले या कैमरे में बड़ा अपग्रेड चाहते हैं तो iPhone 17 एक बेहतर विकल्प हो सकता है. खासकर नए प्रोसेसर और Ceramic Shield 2 के साथ यह ज्यादा टिकाऊ और तेज़ अनुभव देने का वादा करता है.

यह भी पढ़ें:

कम बजट, हाई परफॉर्मेंस! 50 हजार से नीचे मिल रहे हैं ये धांसू लैपटॉप, पढ़ाई और मनोरंजन दोनों के लिए हैं बेस्ट

Published at : 21 Sep 2025 03:00 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Apple IPhone 17 Series IPhone 16 Vs IPhone 17
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
GST Reform: दूध, पनीर, तेल, साबुन से लेकर टीवी, फ्रिज तक... नवरात्र के पहले ही दिन से सस्ता मिलेगा ये सामान, देखें लिस्ट
दूध, पनीर, तेल, साबुन से लेकर टीवी, फ्रिज तक... नवरात्र के पहले ही दिन से सस्ता मिलेगा ये सामान, देखें लिस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी को बताया कंफ्यूज नेता, अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना
डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी को बताया कंफ्यूज नेता, अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना
बॉलीवुड
ग्लैमर का दूसरा नाम हैं करीना कपूर, 10 अनसीन फोटोज में देखें खूबसूरती
ग्लैमर का दूसरा नाम हैं करीना कपूर, 10 अनसीन फोटोज में देखें खूबसूरती
क्रिकेट
Asia Cup 2025 IND vs PAK LIVE Streaming: भारत-पाकिस्तान का सुपर 4 मुकाबला आज, सोनी LIV नहीं है? ऐसे देखें फ्री में पूरा मैच
भारत-पाकिस्तान का सुपर 4 मुकाबला आज, सोनी LIV नहीं है? ऐसे देखें फ्री में पूरा मैच
Advertisement

वीडियोज

The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
Solar Eclipse Impact: 21 सितंबर Surya Grahan, क्या बदलेगी दुनिया की सियासत?
PM Modi Mother Abuse: बिहार में सियासी महाभारत, Tejashwi की सभा में PM की माँ को गाली!
Anantnag Fire: जम्मू कश्मीर के Anantnag में भीषण आग, 3 मकान जलकर खाक!
Cylinder Blast: 7 सिलिंडर फटे, घर राख! परिवार ने बचाई जान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
GST Reform: दूध, पनीर, तेल, साबुन से लेकर टीवी, फ्रिज तक... नवरात्र के पहले ही दिन से सस्ता मिलेगा ये सामान, देखें लिस्ट
दूध, पनीर, तेल, साबुन से लेकर टीवी, फ्रिज तक... नवरात्र के पहले ही दिन से सस्ता मिलेगा ये सामान, देखें लिस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी को बताया कंफ्यूज नेता, अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना
डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी को बताया कंफ्यूज नेता, अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना
बॉलीवुड
ग्लैमर का दूसरा नाम हैं करीना कपूर, 10 अनसीन फोटोज में देखें खूबसूरती
ग्लैमर का दूसरा नाम हैं करीना कपूर, 10 अनसीन फोटोज में देखें खूबसूरती
क्रिकेट
Asia Cup 2025 IND vs PAK LIVE Streaming: भारत-पाकिस्तान का सुपर 4 मुकाबला आज, सोनी LIV नहीं है? ऐसे देखें फ्री में पूरा मैच
भारत-पाकिस्तान का सुपर 4 मुकाबला आज, सोनी LIV नहीं है? ऐसे देखें फ्री में पूरा मैच
इंडिया
'मैं ब्राह्मण जाति का हूं....', आरक्षण पर नितिन गडकरी का बड़ा बयान, जानिए क्या कहा?
'मैं ब्राह्मण जाति का हूं....', आरक्षण पर नितिन गडकरी का बड़ा बयान, जानिए क्या कहा?
राजस्थान
Rajasthan: कोटा में GST इंस्पेक्टर बनने के बाद प्रेमिका ने दिया प्यार में धोखा, लड़के ने फांसी लगाकर दे दी जान
राजस्थान: कोटा में GST इंस्पेक्टर बनने के बाद प्रेमिका ने दिया प्यार में धोखा, लड़के ने फांसी लगाकर दे दी जान
हेल्थ
Modi Fitness Secrets: 75 साल की उम्र में भी इतने फिट कैसे रहते हैं PM मोदी? जानें प्रधानमंत्री का पूरा डाइट प्लान
75 साल की उम्र में भी इतने फिट कैसे रहते हैं PM मोदी? जानें प्रधानमंत्री का पूरा डाइट प्लान
शिक्षा
मुकेश अंबानी की दो बहू और एक बेटी, जानें किसके पास सबसे तगड़ी डिग्री?
मुकेश अंबानी की दो बहू और एक बेटी, जानें किसके पास सबसे तगड़ी डिग्री?
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
ENT LIVE
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Embed widget