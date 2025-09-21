iPhone 17 Vs iPhone 16: Apple ने 9 सितंबर को अपने नए iPhone 17 सीरीज़ से पर्दा उठाया. इस बार कंपनी ने कैमरा, बैटरी, डिस्प्ले और परफॉर्मेंस के मामले में बड़े बदलाव किए हैं. पिछले साल लॉन्च हुए iPhone 16 ने भी बाजार में तहलका मचाया था लेकिन iPhone 17 ने इसमें और भी कई नए फीचर्स जोड़ दिए हैं. आइए जानते हैं दोनों के बीच क्या फर्क है और किसे खरीदना होगा बेहतर डील.

iPhone 17 Vs iPhone 16: क्या है फर्क

iPhone यूज़र्स के दिमाग में हमेशा यह सवाल रहता है कि क्या पुराने मॉडल के साथ बने रहें या नए पर अपग्रेड करें. इस बार iPhone 17 में इतने अपग्रेड किए गए हैं कि iPhone 16 या उससे पुराने मॉडल यूज़ करने वाले लोग नया फोन लेने पर जरूर विचार करेंगे.

डिस्प्ले और ब्राइटनेस

iPhone 17 में 6.3 इंच का बड़ा डिस्प्ले दिया गया है जबकि iPhone 16 में 6.1 इंच स्क्रीन थी. नया मॉडल अब 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है जो हमेशा-ऑन मोड में 1Hz तक कम हो सकता है.

iPhone 17 की पीक ब्राइटनेस 3000 निट्स तक पहुंचती है जबकि iPhone 16 में आउटडोर उपयोग के लिए 2000 निट्स और HDR कंटेंट के लिए 1600 निट्स ब्राइटनेस मिलती थी. डिस्प्ले की मजबूती के लिए इसमें Ceramic Shield 2 दिया गया है जो पहले से 3 गुना ज्यादा स्क्रैच-रेज़िस्टेंट है.

परफॉर्मेंस और प्रोसेसर

iPhone 17 को A19 चिपसेट से लैस किया गया है जो 3nm TSMC प्रोसेसर पर आधारित है. इसमें 6-कोर CPU और 5-कोर GPU मौजूद हैं. कंपनी का दावा है कि यह A18 चिप (iPhone 16) से करीब 20% तेज है.

कैमरा अपग्रेड

नया मॉडल 48MP मेन सेंसर और 48MP अल्ट्रावाइड लेंस के साथ आता है. इसमें बेहतर मैक्रो फोटो और 2x ऑप्टिकल टेलीफोटो का सपोर्ट दिया गया है. फ्रंट कैमरा भी अपग्रेड होकर 24MP हो गया है जो अलग-अलग फॉर्मेट में सेल्फी लेने की सुविधा देता है. वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें Center Stage फीचर जोड़ा गया है.

बैटरी और स्टोरेज

iPhone 17 की बैटरी लाइफ को लेकर कंपनी का दावा है कि यह iPhone 16 से 8 घंटे ज्यादा चलेगा. स्टोरेज की बात करें तो iPhone 17 का बेस वेरिएंट 256GB से शुरू होता है. यानी इस बार 128GB वर्ज़न उपलब्ध नहीं होगा.

कीमत

अमेरिकी मार्केट में iPhone 17 की शुरुआती कीमत $799 (256GB स्टोरेज) तय की गई है. वहीं, भारत में इस नए मॉडल की शुरूआती कीमत 82,990 है. iPhone 16 को कंपनी 69,900 रुपये में मार्केट में उतारा था. ऐसे में अगर आप iPhone 16 का इस्तेमाल कर रहे हैं और बैटरी, डिस्प्ले या कैमरे में बड़ा अपग्रेड चाहते हैं तो iPhone 17 एक बेहतर विकल्प हो सकता है. खासकर नए प्रोसेसर और Ceramic Shield 2 के साथ यह ज्यादा टिकाऊ और तेज़ अनुभव देने का वादा करता है.

