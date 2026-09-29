iPhone 18 Pro यूजर्स के लिए बड़ी खबर! Apple ने जारी किया iOS 27.0.1 अपडेट

Apple ने iPhone यूजर्स के लिए iOS 27.0.1 अपडेट जारी कर दिया है. यह iOS 27 के पब्लिक रोलआउट के करीब दो हफ्ते बाद आया है और खासतौर पर iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max में सामने आई कुछ परेशानियों को ठीक करता है. Apple ने इस अपडेट को 28 सितंबर 2026 को रिलीज किया है.

iOS 27.0.1 में सबसे अहम सुधार Face ID से जुड़ा है. कुछ iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max यूनिट्स में अगर Face ID ऑथेंटिकेशन फेल हो जाता था तो फोन अचानक रीस्टार्ट हो सकता था. इससे यूजर्स को फोन अनलॉक करने या किसी ऑथेंटिकेशन प्रोसेस के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ रहा था.

Apple ने अब इस समस्या को सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए ठीक किया है. कंपनी ने रिलीज नोट्स में इस बग को खास तौर पर iPhone 18 Pro सीरीज के लिए बताया है.

कैमरा में भी आया बड़ा सुधार

नए अपडेट में iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max के कैमरा से जुड़ी एक समस्या को भी ठीक किया गया है. कुछ कंडिशन में 2x जूम पर फोटो क्लिक करने के दौरान तस्वीर में अनचाहा कलर आर्टिफैक्ट दिखाई दे सकता था.

यह समस्या खासतौर पर कुछ लाइटिंग कंडीशन में f/1.48 अपर्चर पर ली गई तस्वीरों में सामने आ रही थी. iOS 27.0.1 के बाद यूजर्स को इस तरह की फोटोज में बेहतर आउटपुट मिलने की उम्मीद है.

टचस्क्रीन फ्रीज होने की समस्या भी खत्म

iOS 27.0.1 में सिर्फ नए Pro मॉडल्स ही नहीं बल्कि iPhone के दूसरे यूजर्स के लिए भी एक जरूरी बग फिक्स दिया गया है. iOS 27 में कुछ मामलों में Notification View और Control Panel को एक साथ खोलने के बाद टचस्क्रीन रिस्पॉन्स करना बंद कर सकती थी.

इस समस्या के कारण स्क्रीन पर टैप करने के बावजूद फोन रिएक्शन नहीं देता था. नए अपडेट में Apple ने इस परेशानी को भी ठीक किया है.

iOS 27.0.1 कैसे करें डाउनलोड?

अगर आपके iPhone में अपडेट उपलब्ध है तो इसे डाउनलोड करने के लिए Settings > General > Software Update पर जाएं. यहां iOS 27.0.1 दिखाई देने पर Download and Install विकल्प चुन सकते हैं. Apple की रिलीज लिस्ट के मुताबिक iOS 27.0.1 का बिल्ड नंबर 24A446 है. यह अपडेट iPhone 11 और उसके बाद के मॉडल्स के लिए उपलब्ध है.

अपडेट करना क्यों जरूरी है?

iOS 27.0.1 कोई बड़ा फीचर अपडेट नहीं है बल्कि मुख्य रूप से बग फिक्स रिलीज है. खासकर iPhone 18 Pro और Pro Max इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए Face ID, कैमरा और टचस्क्रीन से जुड़े सुधार इसे जरूरी बनाते हैं. वहीं दूसरे iPhone मॉडल्स को भी टचस्क्रीन से जुड़े फिक्स का फायदा मिलेगा.

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