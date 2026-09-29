Microsoft Outlook यूजर्स रहें सावधान! भारत सरकार ने जारी की High-Risk Warning

अगर आप अपने ऑफिस या पर्सनल काम के लिए Microsoft Outlook का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. भारत की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी CERT-In ने Microsoft Outlook से जुड़ी एक हाई-रिस्क सिक्योरिटी खामी को लेकर चेतावनी जारी की है. एजेंसी के मुताबिक, इस कमजोरी का फायदा उठाकर साइबर अटैकर प्रभावित कंप्यूटर पर मनमाना कोड चला सकता है.

CERT-In ने इस समस्या को CVE-2026-70125 के तौर पर दर्ज किया है और इसे हाई-रिस्क रिमोट कोड एग्जीक्यूशन vulnerability बताया है. यह खामी Outlook में इनपुट की सही तरीके से जांच न होने से जुड़ी है. ऐसे में कोई दूर बैठा हमलावर विशेष रूप से तैयार किया गया payload भेजकर सिस्टम को निशाना बना सकता है. इस तरह की vulnerability इसलिए गंभीर होती है क्योंकि सफल exploitation की कंडिशन में हमलावर प्रभावित सिस्टम पर मनमाना कोड चला सकता है. इससे कंप्यूटर और उसमें मौजूद डेटा की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है. CERT-In ने इसे केवल कंपनियों के लिए नहीं बल्कि प्रभावित Microsoft प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाले individual users के लिए भी जरूरी बताया है.

किन Microsoft यूजर्स को खतरा?

CERT-In के मुताबिक यह समस्या इन सॉफ्टवेयर वर्जन से जुड़ी है. Microsoft 365 Apps for Enterprise. 32-bit और 64-bit. Microsoft Office LTSC 2021. 32-bit और 64-bit. Microsoft Office LTSC 2024 — 32-bit और 64-bit. इसलिए अगर आपके ऑफिस या घर के कंप्यूटर में इन सॉफ्टवेयर पैकेज के साथ Outlook इस्तेमाल हो रहा है तो अपडेट को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

एक खास ईमेल से हो सकता है हमला

इस vulnerability का एक अहम पहलू यह है कि CERT-In के अनुसार इसे exploit करने के लिए हमलावर स्पेशल रूप से तैयार किया गया payload भेज सकता है. सफल हमला होने पर अटैकर प्रभावित सिस्टम पर arbitrary code execute करने में सक्षम हो सकता है. यानी समस्या केवल Outlook में आने वाले सामान्य spam या phishing emails तक सीमित नहीं है बल्कि सिस्टम के स्तर पर सुरक्षा खतरा पैदा कर सकती है.

Outlook यूजर्स तुरंत क्या करें?

CERT-In ने प्रभावित यूजर्स और संगठनों को उपलब्ध security updates लागू करने की सलाह दी है. Microsoft ने इस vulnerability के लिए सुरक्षा अपडेट उपलब्ध कराए हैं. इसलिए Outlook या Microsoft 365 को लंबे समय तक पुराने वर्जन पर चलाने से बचें.

अपने सिस्टम में Microsoft Office/365 का अपडेट ऑप्शन चेक करें और उपलब्ध security patch को जल्द से जल्द इंस्टॉल करें. इसके अलावा अनजान ईमेल, संदिग्ध attachments और अपरिचित links को खोलने से भी बचना जरूरी है.

अपडेट करना क्यों जरूरी है?

CERT-In ने इस vulnerability का risk assessment High रखा है और संभावित प्रभाव में सिस्टम पर arbitrary code execution तथा प्रभावित कंप्यूटर के compromise होने की संभावना बताई है. इसलिए Outlook यूजर्स के लिए सबसे जरूरी कदम है कि वे अपने इस्तेमाल किए जा रहे Microsoft सॉफ्टवेयर को लेटेस्ट उपलब्ध security updates के साथ रखें.

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