Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीMicrosoft Outlook यूजर्स रहें सावधान! भारत सरकार ने जारी की High-Risk Warning

Microsoft Outlook यूजर्स रहें सावधान! भारत सरकार ने जारी की High-Risk Warning

Microsoft Outlook यूजर्स के लिए बड़ी चेतावनी. भारत सरकार ने High-Risk Warning जारी की है. जानें किस खतरे को लेकर अलर्ट जारी हुआ और बचने के लिए क्या करें.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 29 Sep 2026 05:10 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आप अपने ऑफिस या पर्सनल काम के लिए Microsoft Outlook का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. भारत की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी CERT-In ने Microsoft Outlook से जुड़ी एक हाई-रिस्क सिक्योरिटी खामी को लेकर चेतावनी जारी की है. एजेंसी के मुताबिक, इस कमजोरी का फायदा उठाकर साइबर अटैकर प्रभावित कंप्यूटर पर मनमाना कोड चला सकता है.

CERT-In ने इस समस्या को CVE-2026-70125 के तौर पर दर्ज किया है और इसे हाई-रिस्क रिमोट कोड एग्जीक्यूशन vulnerability बताया है. यह खामी Outlook में इनपुट की सही तरीके से जांच न होने से जुड़ी है. ऐसे में कोई दूर बैठा हमलावर विशेष रूप से तैयार किया गया payload भेजकर सिस्टम को निशाना बना सकता है. इस तरह की vulnerability इसलिए गंभीर होती है क्योंकि सफल exploitation की कंडिशन में हमलावर प्रभावित सिस्टम पर मनमाना कोड चला सकता है. इससे कंप्यूटर और उसमें मौजूद डेटा की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है. CERT-In ने इसे केवल कंपनियों के लिए नहीं बल्कि प्रभावित Microsoft प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाले individual users के लिए भी जरूरी बताया है.

रिलेटेड स्टोरी >>

टेक्नोलॉजी
iPhone 18 Pro यूजर्स के लिए बड़ी खबर! Apple ने जारी किया iOS 27.0.1 अपडेट
iPhone 18 Pro यूजर्स के लिए बड़ी खबर! Apple ने जारी किया iOS 27.0.1 अपडेट
टेक्नोलॉजी
10 माइक ANC, ट्रिपल ड्राइवर्स और 68 घंटे की बैटरी के साथ लॉन्च हुआ नया हेडफोन! जानें कीमत
10 माइक ANC, ट्रिपल ड्राइवर्स और 68 घंटे की बैटरी के साथ लॉन्च हुआ नया हेडफोन! जानें कीमत
टेक्नोलॉजी
Googlebook ने ली Chromebook की जगह, नए Laptop में क्या खास?
Googlebook ने ली Chromebook की जगह, नए Laptop में क्या खास?
टेक्नोलॉजी
चीन ने बनाई पानी से चलने वाली बैटरी! 300 साल तक होगी लाइफ, जानें टेक्नोलॉजी
चीन ने बनाई पानी से चलने वाली बैटरी! 300 साल तक होगी लाइफ, जानें टेक्नोलॉजी

किन Microsoft यूजर्स को खतरा?

CERT-In के मुताबिक यह समस्या इन सॉफ्टवेयर वर्जन से जुड़ी है. Microsoft 365 Apps for Enterprise. 32-bit और 64-bit. Microsoft Office LTSC 2021. 32-bit और 64-bit. Microsoft Office LTSC 2024 — 32-bit और 64-bit. इसलिए अगर आपके ऑफिस या घर के कंप्यूटर में इन सॉफ्टवेयर पैकेज के साथ Outlook इस्तेमाल हो रहा है तो अपडेट को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

एक खास ईमेल से हो सकता है हमला

इस vulnerability का एक अहम पहलू यह है कि CERT-In के अनुसार इसे exploit करने के लिए हमलावर स्पेशल रूप से तैयार किया गया payload भेज सकता है. सफल हमला होने पर अटैकर प्रभावित सिस्टम पर arbitrary code execute करने में सक्षम हो सकता है. यानी समस्या केवल Outlook में आने वाले सामान्य spam या phishing emails तक सीमित नहीं है बल्कि सिस्टम के स्तर पर सुरक्षा खतरा पैदा कर सकती है.

यह भी पढ़ें: iPhone Duo को टक्कर देते हैं ये 4 Foldable Phones! जानें कौन-सा है पैसा वसूल

Outlook यूजर्स तुरंत क्या करें?

CERT-In ने प्रभावित यूजर्स और संगठनों को उपलब्ध security updates लागू करने की सलाह दी है. Microsoft ने इस vulnerability के लिए सुरक्षा अपडेट उपलब्ध कराए हैं. इसलिए Outlook या Microsoft 365 को लंबे समय तक पुराने वर्जन पर चलाने से बचें.

अपने सिस्टम में Microsoft Office/365 का अपडेट ऑप्शन चेक करें और उपलब्ध security patch को जल्द से जल्द इंस्टॉल करें. इसके अलावा अनजान ईमेल, संदिग्ध attachments और अपरिचित links को खोलने से भी बचना जरूरी है.

अपडेट करना क्यों जरूरी है?

CERT-In ने इस vulnerability का risk assessment High रखा है और संभावित प्रभाव में सिस्टम पर arbitrary code execution तथा प्रभावित कंप्यूटर के compromise होने की संभावना बताई है. इसलिए Outlook यूजर्स के लिए सबसे जरूरी कदम है कि वे अपने इस्तेमाल किए जा रहे Microsoft सॉफ्टवेयर को लेटेस्ट उपलब्ध security updates के साथ रखें.

यह भी पढ़ें:

Gemini Live या ChatGPT Voice! किस AI से बात करना लगेगा इंसान से बात करने जैसा?

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
Read More
Published at : 29 Sep 2026 05:10 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Microsoft Outllook
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
iPhone 18 Pro यूजर्स के लिए बड़ी खबर! Apple ने जारी किया iOS 27.0.1 अपडेट
iPhone 18 Pro यूजर्स के लिए बड़ी खबर! Apple ने जारी किया iOS 27.0.1 अपडेट
टेक्नोलॉजी
10 माइक ANC, ट्रिपल ड्राइवर्स और 68 घंटे की बैटरी के साथ लॉन्च हुआ नया हेडफोन! जानें कीमत
10 माइक ANC, ट्रिपल ड्राइवर्स और 68 घंटे की बैटरी के साथ लॉन्च हुआ नया हेडफोन! जानें कीमत
टेक्नोलॉजी
Googlebook ने ली Chromebook की जगह, नए Laptop में क्या खास?
Googlebook ने ली Chromebook की जगह, नए Laptop में क्या खास?
टेक्नोलॉजी
चीन ने बनाई पानी से चलने वाली बैटरी! 300 साल तक होगी लाइफ, जानें टेक्नोलॉजी
चीन ने बनाई पानी से चलने वाली बैटरी! 300 साल तक होगी लाइफ, जानें टेक्नोलॉजी
Advertisement

वीडियोज

AI SILVER CONNECTION: सोना तो बस नाम का है! असली खेल चांदी में, AI से जुड़ा बड़ा राज |ABPLIVE
Man Atisundar:😱Radhya के खिलाफ हुआ परिवार और Pratham! Antara का खौफनाक प्लान हुआ कामयाब! #sbs
Bollywood News: Paris Fashion Week में ऐश्वर्या का रॉयल अवतार, फिर लुक पर क्यों उठे सवाल? (29.09.26)
ECL Season 3: Elvish Yadav और Fukra Insaan ने एक-दूसरे की जमकर तारीफ की, दिखा भाईचारा
Panchayat 5: Raghubir Yadav ने दिया बड़ा Update, Anshuman Jha संग सुनाए कई मजेदार किस्से
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इंडिया गठबंधन की कल बड़ी बैठक, अखिलेश ने बनाई दूरी? राहुल के करीबी ने बताई वजह
इंडिया गठबंधन की कल बड़ी बैठक, अखिलेश ने बनाई दूरी? राहुल के करीबी ने बताई वजह
बिहार
बेगूसराय में हैवानियत, रेप किया, वीडियो बनाया, तेजस्वी बोले- 'राक्षसराज'
बेगूसराय में हैवानियत, रेप किया, वीडियो बनाया, तेजस्वी बोले- 'राक्षसराज'
बॉलीवुड
'वो जिसके साथ रहे खुश रहे', सुनीता आहूजा ने गोविंदा-कोमल के लालाबागचा दर्शन पर तोड़ी चुप्पी
'वो जिसके साथ रहे खुश रहे', सुनीता ने गोविंदा-कोमल के लालाबागचा दर्शन पर तोड़ी चुप्पी
आईपीएल 2026
2025 तक IPL खेलने वाला 38 वर्षीय गेंदबाज बनेगा CSK का बॉलिंग कोच! रिपोर्ट
2025 तक IPL खेलने वाला 38 वर्षीय गेंदबाज बनेगा CSK का बॉलिंग कोच! रिपोर्ट
इंडिया
गृह मंत्रालय के दो अधिकारियों को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार, FCRA से जुड़ा है केस
गृह मंत्रालय के दो अधिकारियों को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार, FCRA से जुड़ा है केस
बिहार
'ज्ञानेश कुमार ने…', SIR पर उठ रहे सवालों पर जीतन राम मांझी का बड़ा बयान
'ज्ञानेश कुमार ने…', SIR पर उठ रहे सवालों पर जीतन राम मांझी का बड़ा बयान
महाराष्ट्र
'ये गांव बिकाऊ है', महाराष्ट्र के इस गांव में लोगों ने क्यों लगाए पोस्टर? जानें वजह
'ये गांव बिकाऊ है', महाराष्ट्र के इस गांव में लोगों ने क्यों लगाए पोस्टर? जानें वजह
ट्रेंडिंग
जब बीच सड़क आराम करने बैठा शेरों का झुंड, लोगों की थम गईं सांसें
जब बीच सड़क आराम करने बैठा शेरों का झुंड, लोगों की थम गईं सांसें
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget