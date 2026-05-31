फोन नंबर और एड्रेस Google पर हो गए पब्लिक? जानिए उन्हें हटाने का सबसे आसान तरीका

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom Google Search आपकी निजी जानकारी सार्वजनिक होने पर नियंत्रण प्रदान करता है।

Results About You टूल से पता करें कौन सी जानकारी दिख रही है।

सर्च रिजल्ट्स से सीधे अपनी निजी जानकारी हटाने का अनुरोध करें।

संवेदनशील डेटा या पुरानी सामग्री के लिए विशेष टूल का उपयोग करें।

Google: आज के डिजिटल युग में हमारी निजी जानकारी पहले से कहीं अधिक ऑनलाइन मौजूद है. फोन नंबर, ईमेल आईडी, घर का पता और अन्य व्यक्तिगत विवरण कई बार अनजाने में इंटरनेट पर सार्वजनिक हो जाते हैं. सबसे बड़ी चिंता तब होती है जब ये जानकारी सीधे Google Search में दिखाई देने लगती है. ऐसी स्थिति में साइबर अपराधियों के लिए स्पैम कॉल, फिशिंग अटैक, पहचान की चोरी और ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसे अपराध करना आसान हो सकता है. अच्छी बात यह है कि Google ने यूजर्स की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे टूल उपलब्ध कराए हैं जिनकी मदद से आप अपनी निजी जानकारी को सर्च रिजल्ट्स से हटाने की मांग कर सकते हैं.

Google पर अपनी जानकारी कैसे खोजें?

यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी कौन-कौन सी निजी जानकारी Google Search में दिखाई दे रही है तो Google का Results About You टूल आपकी मदद कर सकता है. इस टूल का इस्तेमाल करने के लिए अपने Google अकाउंट में साइन इन करें और वहां अपना मोबाइल नंबर, ईमेल पता या घर का पता दर्ज करें जिसे आप ट्रैक करना चाहते हैं.

इसके बाद आप तय कर सकते हैं कि Google आपको ईमेल के जरिए सूचना भेजे या Google ऐप नोटिफिकेशन के माध्यम से. एक बार सेटअप पूरा होने पर Google इंटरनेट पर मौजूद जानकारी को स्कैन करता है और आपको रिपोर्ट देता है कि आपकी व्यक्तिगत जानकारी किन-किन वेबसाइटों या सर्च रिजल्ट्स में दिखाई दे रही है.

सर्च रिजल्ट्स से जानकारी हटाने का तरीका

अगर आपको कोई ऐसा Google Search रिजल्ट मिल जाता है जिसमें आपकी निजी जानकारी दिखाई दे रही है तो आप सीधे उसे हटाने के लिए अनुरोध भेज सकते हैं. इसके लिए उस सर्च रिजल्ट को खोलें और उसके साथ दिखाई देने वाले तीन डॉट्स (Three Dots) पर क्लिक करें. यहां आपको Remove Result का विकल्प मिलेगा.

इसके बाद Google आपसे कारण पूछेगा कि आप उस लिंक को क्यों हटाना चाहते हैं. उदाहरण के लिए, यदि उसमें आपकी व्यक्तिगत जानकारी मौजूद है या फिर वह जानकारी पुरानी हो चुकी है तो आप संबंधित विकल्प चुनकर अनुरोध भेज सकते हैं. Google आपकी रिक्वेस्ट की समीक्षा करने के बाद आवश्यक कार्रवाई करता है.

संवेदनशील जानकारी लीक होने पर क्या करें?

यदि इंटरनेट पर आपकी अत्यधिक संवेदनशील जानकारी जैसे सरकारी पहचान पत्र, बैंक खाते का विवरण, क्रेडिट कार्ड नंबर, पासवर्ड या मेडिकल रिकॉर्ड्स दिखाई दे रहे हैं तो केवल सामान्य रिमूवल रिक्वेस्ट पर्याप्त नहीं हो सकती. ऐसी स्थिति में Google के Personal Content Removal सपोर्ट पेज का उपयोग करना बेहतर होता है.

यहां आपको अपनी समस्या के अनुसार सही श्रेणी चुननी होती है और उस वेबपेज का URL तथा अन्य जरूरी जानकारी भरकर फॉर्म जमा करना होता है. इसके बाद Google मामले की जांच करता है और उचित निर्णय लेता है.

पुरानी तस्वीरें और जानकारी हटाने का उपाय

कई बार ऐसा होता है कि आपने किसी वेबसाइट से अपनी फोटो या जानकारी हटवा दी होती है लेकिन वह Google Search में काफी समय तक दिखाई देती रहती है. ऐसा Google के कैश्ड डेटा की वजह से होता है. इस समस्या के समाधान के लिए Google का Remove Outdated Content टूल इस्तेमाल किया जा सकता है. आपको सिर्फ उस पेज का URL जमा करना होता है और Google पुरानी जानकारी को अपने सर्च इंडेक्स से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर देता है. इसी तरह, यदि कोई पुरानी तस्वीर Google Images में दिखाई दे रही है तो उसके URL के माध्यम से भी रिमूवल रिक्वेस्ट भेजी जा सकती है.

यह बात जरूर समझें

Google Search से किसी लिंक या जानकारी को हटाने का मतलब यह नहीं है कि वह डेटा इंटरनेट से पूरी तरह मिट गया है. यदि वह जानकारी मूल वेबसाइट पर मौजूद है, तो उसे पूरी तरह हटाने के लिए आपको उस वेबसाइट के एडमिनिस्ट्रेटर या मालिक से संपर्क करना होगा और कंटेंट हटाने का अनुरोध करना होगा.

जब आप Google को कोई रिमूवल रिक्वेस्ट भेजते हैं तो कंपनी आपको एक कन्फर्मेशन ईमेल भेजती है. इसके बाद Google की टीम मामले की समीक्षा करती है और प्राइवेसी तथा सार्वजनिक हित दोनों को ध्यान में रखते हुए फैसला लेती है. इसलिए हर अनुरोध स्वीकार हो जाए, यह जरूरी नहीं है. हालांकि, आपकी रिक्वेस्ट का क्या हुआ, इसकी जानकारी आपको नोटिफिकेशन या ईमेल के माध्यम से दे दी जाती है.

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