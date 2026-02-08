आपके टीवी के हिसाब से कैसा होना चाहिए साउंडबार? खरीदतें समय इन बातों पर जरूर दें ध्यान

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







स्मार्ट टीवी की बड़ी स्क्रीन सिनैमेटिक व्यूइंग एक्सपीरियंस देती है, लेकिन इसके स्पीकर उतने खास नहीं होते. इस कारण बड़ी स्क्रीन पर बिना साउंडबार के मूवी, वेब सीरीज या टीवी शो देखने का मजा नहीं आता. वहीं अगर आप साउंडबार के साथ स्मार्ट टीवी को यूज करते हैं तो व्यूइंग एक्सपीरियंस शानदार हो जाता है. हालांकि, इसके लिए टीवी के हिसाब से सही साउंडबार सेलेक्ट करना जरूरी है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि साउंडबार सेलेक्ट करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

साउंडबार साइज और टीवी कंपैटिबिलिटी

हमेशा साउंडबार का साइज टीवी के हिसाब से सेलेक्ट करना चाहिए. अगर आपके टीवी की स्क्रीन 65 इंच की है तो छोटे साइज का साउंडबार काम नहीं आएगा, इसी तरह अगर टीवी के साइज से बड़ा साउंडबार लेते हैं तो यह दिखने में खराब लगेगा. इसलिए हमेशा अपनी टीवी की स्क्रीन के बराबर या उससे थोड़ा छोटे साइज का साउंडबार चेक करें. साथ ही यह भी देखें कि इसमें आपके टीवी की आउटपुट के हिसाब से HDMI ARC/eARC या ऑप्टिकल सपोर्ट है या नहीं.

ऑडियो फॉर्मेट

अपने स्मार्ट टीवी के लिए साउंडबार सेलेक्ट करते समय आपको ज्यादा टेक्निकल टर्म्स याद रखने की जरूरत नहीं है. बस इतना याद रखें कि डॉल्बी ऑडियो से क्लैरिटी इंप्रूव होती है, वहीं डॉल्बी एट्मस से हाइट और स्पेस की सेंस आती है. वहीं DTS फॉर्मेट कॉमन है और यह शानदार सराउंड साउंड देता है.

इन बातों का भी रखें ध्यान

बाजार और ऑनलाइन मार्केटप्लेसेस पर आपको तमाम तरह के साउंडबार देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आपके लिए बेस्ट वही है आपके रूम, आपके बजट और टीवी के हिसाब से एकदम परफेक्ट हो. इसलिए हमेशा ऐसे साउंडबार को खरीदें, जो आपके बजट में फिट बैठें और जिसे सेटअप करने के लिए ज्यादा झंझट न करना पड़े.

