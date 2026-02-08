हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीगेमिंग के लिए चाहिए फोन तो ये हैं शानदार ऑप्शन, कीमत भी 15,000 से कम, यहां देखें पूरी लिस्ट

गेमिंग के लिए चाहिए फोन तो ये हैं शानदार ऑप्शन, कीमत भी 15,000 से कम, यहां देखें पूरी लिस्ट

अगर आपको गेमिंग का शौक है, लेकिन महंगा फोन खरीदने का बजट नहीं है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है. बाजार में 15,000 से कम कीमत वाले कई शानदार गेमिंग फोन मौजूद हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 08 Feb 2026 12:46 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Gaming Mobile Under 15000: अगर आपको मोबाइल गेमिंग का शौक है, लेकिन आपका बजट कम है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है. आजकल मार्केट में सस्ती कीमत वाले कई शानदार फोन मौजूद हैं, जो शानदार गेमिंग का एक्सपीरियंस देते हैं. आज हम आपके लिए ऐसे ही फोन की लिस्ट लेकर आए हैं, जिनकी कीमत 15,000 रुपये से कम है, लेकिन इनमें महंगे फोन जैसा गेमिंग एक्सपीरियंस मिलता है. आइए इन पर एक नजर डालते हैं.

​Realme P4x

6.7 इंच वाला यह फोन 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आता है. इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 7400 अल्ट्रा प्रोसेसर, Mali-G615 MC2 GPU और Cortex-A55 CPU दिया गया है. लंबे पावर बैकअप के लिए यह फोन 7000mAh के बैटरी पैक के साथ आता है. अमेजन से इस फोन को 14,878 रुपये में खरीदा जा सकता है.

​iQOO Z10x

6.7 इंच डिस्प्ले वाले इस फोन में डायमेंसिटी 7300 प्रोसेस दिया गया है. इसका IPS LCD डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है. 6500 mAh के बैटरी पैक वाले इस फोन को Cortex-A55 CPU के साथ MC2 GPU से लैस किया गया है. अमेजन पर यह फोन 14,998 रुपये में लिस्टेड है.

​Vivo T4 lite

किफायती कीमत वाला वीवो का यह फोन 6.4 इंच के IPS LCD डिस्प्ले के साथ आता है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है. इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 प्रोसेसर के साथ Mali-G57 MC2 GPU और Cortex-A55 CPU दिया गया है. 6000mAh की बैटरी वाले इस फोन को अमेजन पर 11,843 रुपये में लिस्ट किया गया है.

​Redmi Note 14 SE

रेडमी का इस फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.67 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जिसकी पीक ब्राइटनेस 2100 निट्स है. इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 7025 अल्ट्रा प्रोसेसर लगा हुआ है, जो IMG BXM-8-256 GPU और Cortex-A55 CPU के साथ आता है. ​Redmi Note 14 SE में 5110 mAh का बैटरी पैक दिया हुआ है. फ्लिपकार्ट पर इस फोन को 13,999 रुपये में लिस्ट किया गया है. 

4G फोन पर क्यों नहीं चलती 5G? रिचार्ज प्लान में नहीं, टेक्नोलॉजी में छिपा है राज

Published at : 08 Feb 2026 12:46 PM (IST)
