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TRAI का 1600 सीरीज नंबर क्या है? जानें क्यों है जरूरी और रोकेगा फ्रॉड

TRAI की 1600 सीरीज को सरकार ने ग्राहकों को नंबर की पहचान करने के लिए जारी किया है. आइए जानते हैं कि कैसे ये ग्राहकों को फ्रॉड से बचाएगा.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 26 Aug 2026 06:03 PM (IST)
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अगर आपके फोन पर कभी बैंक, बीमा कंपनी या किसी सरकारी संस्था के नाम से कॉल आती है तो वो असली है या नकली है, अक्सर लोग पहचान नहीं पाते हैं. इसी समस्या को कम करने के लिए TRAI ने 1600 सीरीज के नंबर की व्यवस्था को बढ़ावा दिया है. इसका मकसद सर्विस और ट्रांजैक्शन से जुड़े असली कॉल को नॉर्मल मोबाइल नंबरों और स्पैम कॉल से अलग पहचान देना है.

क्या है 1600 सीरीज नंबर?

जानकारी के मुताबिक, 1600 एक खास नंबरिंग सीरीज है जिसे सरकारी संस्थाओं और BFSI यानी Banking, Financial Services and Insurance सेक्टर की सर्विस और ट्रांजैक्शनल वॉयस कॉल के लिए अलॉट किया गया है. इसका मतलब है कि बैंकिंग या उससे रिलेटेड संस्थाओं के सर्विस से संबंधित लोगों को एक अलग नंबर सीरीज से कॉल की जाएगी. TRAI का मानना है कि इससे ग्राहकों को ये समझने में आसानी होगी कि कॉल किसी संस्था की ओर से है या किसी नॉर्मल मोबाइल नंबर से आ रही है.

किन संस्थाओं के लिए लागू है?

1600 सीरीज का इस्तेमाल खासतौर पर फाइनेंशियल क्षेत्र से जुड़ी संस्थाओं के लिए किया जा रहा है. इसमें RBI के तहत आने वाले बैंक और SEBI से संबंधित संस्थाएं, PFRDA के अंतर्गत आने वाली संस्थाएं और बीमा कंपनियां शामिल हैं. TRAI ने अलग-अलग सेक्टर के लिए चरणबद्ध तरीके से इसे लागू करने की समयसीमा तय की है.

यह भी पढ़ें: स्पैम कॉल्स पर बड़ा बवाल! Truecaller और TRAI आमने-सामने, जानिए यूजर्स पर क्या पड़ेगा असर?

क्यों पड़ी इसकी जरुरत

आपको बता दें कि आज साइबर फ्रॉड में फोन कॉल का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है. ठग कभी बैंक कर्मचारी, इंश्योरेंस एजेंट या सरकारी अधिकारी बनकर लोगों को कॉल करते हैं और फिर OTP, बैंक डिटेल, कार्ड की जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं.

एक बड़ी समस्या ये भी है कि कई असली संस्थाएं लंबे समय तक नॉर्मल 10 अंकों वाले मोबाइल नंबरों से सर्विस कॉल करती रही हैं. ऐसे में ग्राहकों के लिए असली और संदिग्ध कॉल के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाता है. TRAI ने इसी वजह से 1600 सीरीज को अलग पहचान देने वाला जरिया बनाया है.

इस नंबर सीरीज से ग्राहकों को क्या होगा फायदा

बताते चलें कि इस व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा कॉल की पहचान और भरोसा बढ़ाना है. अगर किसी बैंक या वित्तीय संस्था की सर्विस या ट्रांजैक्शनल कॉल 1600 सीरीज से आती है तो ग्राहक उसे आसानी से समझ पाएगा कि कॉल कहां से की जा रही है.

इससे उन कॉल्स को अलग पहचानने में मदद मिल सकती है जो नॉर्मल मोबाइल नंबरों से की जाती हैं और जिनमें स्पैम या फ्रॉड का जोखिम ज्यादा रहता है.

हालांकि, सिर्फ नंबर देखकर आंख बंद करके भरोसा करना कभी भी सही नहीं रहता है. किसी भी कॉल पर OTP, UPI PIN, ATM PIN, पासवर्ड या बैंकिंग क्रेडेंशियल जैसी जरूरी जानकारी शेयर नहीं करनी चाहिए.

क्या 1600 नंबर वाली हर कॉल सुरक्षित है

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1600 सीरीज हमेशा आपको सेफ्टी की गारंटी नहीं देता है. ये बस कॉल की पहचान बेहतर करने के लिए बनाई गई व्यवस्था है. फिर भी किसी कॉल पर पर्सनल या पैसों से जुड़ी जानकारी शेयर करने से पहले सावधानी जरूरी है.

अगर कॉल करने वाला व्यक्ति आपको किसी संस्था से बताकर तुरंत पैसे भेजने, OTP बताने या किसी लिंक पर क्लिक करने के लिए कहे तो कॉल काटकर तुरंत संबंधित संस्था के आफिशियल ऐप, वेबसाइट से वेरिफाई करना ज्यादा बेहतर रहता है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 26 Aug 2026 06:03 PM (IST)
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