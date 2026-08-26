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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीलॉन्च हुआ नया Mac Mini और Studio! जानें कीमत से लेकर फीचर्स तक सब कुछ

लॉन्च हुआ नया Mac Mini और Studio! जानें कीमत से लेकर फीचर्स तक सब कुछ

Apple ने नए Mac mini और Mac Studio लॉन्च कर दिए हैं. दमदार चिप, शानदार परफॉर्मेंस और नए फीचर्स के साथ इनका डिजाइन भी यूनिक है. आइए जानते हैं देश में कितनी है इनकी कीमत.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 26 Aug 2026 04:38 PM (IST)
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Apple ने डिवाइसेज को देश में काफी ज्यादा पसंद किया जाता है. खासतौर पर युवाओं में एप्पल के डिवाइसेज का काफी क्रेज देखने को मिलता है. इसी कड़ी में आज एप्पल ने अपना नया Mac mini और Mac Studio मॉडल मार्केट में उतार दिया है. बता दें कि ये पहली बार है कि कंपनी ने Mac mini में 2nm प्रोसेसर M6 उपलब्ध कराया है.

कैसे है नया Mac Studio

एप्पल ने Mac Studio को पूरी तरह से यूनिक बनाया है. कंपनी ने इसे इस बार हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग की जरूरत वाले लोगों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया है. M5 Ultra के टॉप मॉडल में 36-कोर CPU, 80-कोर GPU और 512GB तक यूनिफाइड मेमोरी उपलब्ध कराई गई है.

बता दें कि स्टोरेज को 16TB तक बढ़ाया जा सकता है. वहीं, दूसरी तरफ, M5 Max मॉडल को 40-कोर GPU, 128GB यूनिफाइड मेमोरी और 8TB स्टोरेज तक कॉन्फिगर किया जा सकता है.

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Mac mini में क्या मिला नया

जानकारी के मुताबिक, कंपनी ने इस बार नए Mac mini में एक बड़ा अपग्रेड दिया है. दरअसल, इस बार इसमें डिवाइस में कंपनी का पहला 2nm प्रोसेस पर तैयार किया गया प्रोसेसर दिया है. इसमें 12-कोर CPU और 12-कोर GPU भी मौजूद हैं.

इसके अलावा इस डिवाइस में दो 16-कोर Neural Engine भी कंपनी ने दिए हैं. कंपनी का दावा है कि इस डिवाइस में यूजर्स को बेहतरीन ग्राफिक्स और परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा. बता दें कि कंपनी ने बेस मॉडल में 16GB यूनिफाइड मेमोरी और 256GB स्टोरेज दी है जिसे मैक्सिमम 32GB RAM और 2TB स्टोरेज तक कॉन्फिगर किया जा सकता है.

इसके अलावा कंपनी ने Mac mini को M5 Pro चिप के साथ भी पेश किया है. इसमें 15-कोर CPU और 12-कोर GPU मिलता है. इसका बेस कॉन्फिगरेशन 24GB मेमोरी और 512GB स्टोरेज के साथ आता है.

इस अपग्रेड भी है खास

दरअसल, कंपनी ने नए Mac mini के दोनों वेरिएंट में कनेक्टिविटी अपग्रेड भी दिए हैं जो यूजर्स के बहुत काम आने वाले हैं. जानकारी के मुताबिक, कंपनी ने मैक मिनी के दोनों वेरिएंट्स में Wi-Fi 7 और Bluetooth 6 का सपोर्ट उपलब्ध कराया है. इसके साथ ही इसके बेस मॉडल में अब 2.5Gb Ethernet मिलता है.

कितनी है कीमत

अब इन दोनों डिवाइस के कीमतों पर नजर डालें भारत में Mac Studio की शुरूआती कीमत 2,79,900 रुपये है. इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 6,29,900 रुपये रखी गई है. Mac mini की शुरूआती कीमत 99,900 रुपये रखी गई है. वहीं, इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 2,09,900 रुपये है. बता दें कि देश में इन डिवाइस की बिक्री 22 सितंबर 2026 से शुरू होने वाली है. इसे लोग एप्पल के स्टोर से खरीद सकते हैं.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 26 Aug 2026 04:38 PM (IST)
Tags :
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