Tech Tips: घंटों गेम खेलने पर भी फोन नहीं होगा गर्म! 99% लोगों को आज भी नहीं पता ये तरीका

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom फोन कवर हटाकर डिवाइस की गर्मी बाहर निकलने दें।

गेमिंग में संतुलित सेटिंग्स अपनाएं, उच्च ग्राफिक्स से बचें।

गेम खेलने से पहले बैकग्राउंड में खुले ऐप्स बंद करें।

चार्ज करते समय फोन पर गेम खेलने से हमेशा बचें।

Tech Tips: स्मार्टफोन आज एक ऐसा डिवाइस बन चुका है जहां लोगों के सारे काम हो सकते हैं. आज के एडवांस स्मार्टफोन में इतने सारे फीचर्स मिलते हैं जिनकी मदद से लोग अपने करीब सभी कामों को आसानी से अपने फोन से ही कर लेते हैं. वहीं, युवाओं और बच्चों में भी स्मार्टफोन का एक अलग ही क्रेज रहता है. खासतौर पर बच्चे और युवा अपने मनपसंद के ऑनलाइन गेम को स्मार्टफोन पर घंटों तक खेलते रहते हैं जिससे कई बार फोन बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है. इसीलिए आज हम आपको ऐसे तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी मदद से घंटों गेम खेलने पर भी आपका डिवाइस गर्म नहीं होगा.

फोन से हटा दें कवर

इसके अलावा स्मार्टफोन पर लोग कवर का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में अगर आपके फोन का स्मार्टफोन मोटे सिलिकॉन या रबर से बना हुआ है तो गेमिंग के दौरान उसे कुछ समय के लिए हटा देना बेहतर होता है. ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार फोन पर कवर लगा रहने से डिवाइस की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती है और फोन तेजी से गर्म होने लगता है.

बैलेंस्ड सेटिंग का करें इस्तेमाल

अक्सर देखा गया है कि लोग गेम खेलने के दौरान हाई ग्राफिक्स और फ्रेम रेट का इस्तेमाल करते हैं. ऐसा करने से फोन पर ज्यादा लोड पड़ता है. अब अगर आप फ्लैगशिप फोन हीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो Ultra Graphics या 120 FPS पर गेम खेलने के बजाय Balanced या Medium सेटिंग पर खेलना ज्यादा सही होता है. इससे प्रोसेसर पर कम दबाव पड़ेगा और फोन ज्यादा देर तक ठंडा रहेगा.

बंद कर दें बेकार के ऐप्स

आपको बता दें कि जब भी आप अपने स्मार्टफोन में गेम खेले तो उससे पहले बैकग्राउंड में खुले सभी ऐप्स को बंद कर दें. ऐसा करने से बैकग्राउंड में ऐप्स आपके फोन की बैटरी को कंज्यूम नहीं कर सकेंगे और फोन जल्दी गर्म भी नहीं होगा.

चार्जिंग के दौरान गेम खेलना गलत

कई बार देखा गया है कि बैटरी डिस्चार्ज होने पर फोन को चार्जिंग पर लगाकर गेम खेलना शुरू कर देते हैं. ऐसा करना बहुत गलत होता है. क्योंकि ऐसा करने से फोन की बैटरी पर बहुत ज्यादा लोड पड़ता है और वो तेजी से गर्म होने लगता है. इतना ही नहीं, इससे फोन की बैटरी की लाइफ भी कम हो जाती है.

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