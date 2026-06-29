हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीTech Tips: घंटों गेम खेलने पर भी फोन नहीं होगा गर्म! 99% लोगों को आज भी नहीं पता ये तरीका

Tech Tips: घंटों गेम खेलने पर भी फोन नहीं होगा गर्म! 99% लोगों को आज भी नहीं पता ये तरीका

Tech Tips: अक्सर देखा गया है कि लोग गेम खेलने के दौरान हाई ग्राफिक्स और फ्रेम रेट का इस्तेमाल करते हैं.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 29 Jun 2026 06:09 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • फोन कवर हटाकर डिवाइस की गर्मी बाहर निकलने दें।
  • गेमिंग में संतुलित सेटिंग्स अपनाएं, उच्च ग्राफिक्स से बचें।
  • गेम खेलने से पहले बैकग्राउंड में खुले ऐप्स बंद करें।
  • चार्ज करते समय फोन पर गेम खेलने से हमेशा बचें।

Tech Tips: स्मार्टफोन आज एक ऐसा डिवाइस बन चुका है जहां लोगों के सारे काम हो सकते हैं. आज के एडवांस स्मार्टफोन में इतने सारे फीचर्स मिलते हैं जिनकी मदद से लोग अपने करीब सभी कामों को आसानी से अपने फोन से ही कर लेते हैं. वहीं, युवाओं और बच्चों में भी स्मार्टफोन का एक अलग ही क्रेज रहता है. खासतौर पर बच्चे और युवा अपने मनपसंद के ऑनलाइन गेम को स्मार्टफोन पर घंटों तक खेलते रहते हैं जिससे कई बार फोन बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है. इसीलिए आज हम आपको ऐसे तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी मदद से घंटों गेम खेलने पर भी आपका डिवाइस गर्म नहीं होगा.

फोन से हटा दें कवर

इसके अलावा स्मार्टफोन पर लोग कवर का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में अगर आपके फोन का स्मार्टफोन मोटे सिलिकॉन या रबर से बना हुआ है तो गेमिंग के दौरान उसे कुछ समय के लिए हटा देना बेहतर होता है. ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार फोन पर कवर लगा रहने से डिवाइस की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती है और फोन तेजी से गर्म होने लगता है.

बैलेंस्ड सेटिंग का करें इस्तेमाल

अक्सर देखा गया है कि लोग गेम खेलने के दौरान हाई ग्राफिक्स और फ्रेम रेट का इस्तेमाल करते हैं. ऐसा करने से फोन पर ज्यादा लोड पड़ता है. अब अगर आप फ्लैगशिप फोन हीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो Ultra Graphics या 120 FPS पर गेम खेलने के बजाय Balanced या Medium सेटिंग पर खेलना ज्यादा सही होता है. इससे प्रोसेसर पर कम दबाव पड़ेगा और फोन ज्यादा देर तक ठंडा रहेगा.

बंद कर दें बेकार के ऐप्स

आपको बता दें कि जब भी आप अपने स्मार्टफोन में गेम खेले तो उससे पहले बैकग्राउंड में खुले सभी ऐप्स को बंद कर दें. ऐसा करने से बैकग्राउंड में ऐप्स आपके फोन की बैटरी को कंज्यूम नहीं कर सकेंगे और फोन जल्दी गर्म भी नहीं होगा.

चार्जिंग के दौरान गेम खेलना गलत

कई बार देखा गया है कि बैटरी डिस्चार्ज होने पर फोन को चार्जिंग पर लगाकर गेम खेलना शुरू कर देते हैं. ऐसा करना बहुत गलत होता है. क्योंकि ऐसा करने से फोन की बैटरी पर बहुत ज्यादा लोड पड़ता है और वो तेजी से गर्म होने लगता है. इतना ही नहीं, इससे फोन की बैटरी की लाइफ भी कम हो जाती है.

यह भी पढ़ें:

क्या है UWB टेक्नोलॉजी, जानिए भविष्य में क्यों होने वाली है इसकी जरूरत?

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
Read More
Published at : 29 Jun 2026 06:09 PM (IST)
Tags :
Tech Tips TECH NEWS HINDI Smartphone Tiips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Tech Tips: घंटों गेम खेलने पर भी फोन नहीं होगा गर्म! 99% लोगों को आज भी नहीं पता ये तरीका
Tech Tips: घंटों गेम खेलने पर भी फोन नहीं होगा गर्म! 99% लोगों को आज भी नहीं पता ये तरीका
टेक्नोलॉजी
अब Space से आएगी बिजली! धरती तक Solar Power पहुंचाने की टेक्नोलॉजी कर देगी हैरान
अब Space से आएगी बिजली! धरती तक Solar Power पहुंचाने की टेक्नोलॉजी कर देगी हैरान
टेक्नोलॉजी
अब पार्सल ढूंढने की झंझट खत्म! Google Wallet में मिलेगा Delivery Tracking का नया फीचर
अब पार्सल ढूंढने की झंझट खत्म! Google Wallet में मिलेगा Delivery Tracking का नया फीचर
टेक्नोलॉजी
क्या Apple प्रोडक्ट्स महंगे होने से रिफर्बिश्ड मार्केट में आएगा बूम, जानें क्यों बढ़ सकती है डिमांड?
क्या Apple प्रोडक्ट्स महंगे होने से रिफर्बिश्ड मार्केट में आएगा बूम, जानें क्यों बढ़ सकती है डिमांड?
Advertisement

वीडियोज

Weather Alert: दिल्ली बना 50°C का तंदूर! IMD की खतरनाक वार्निंग ABPLIVE
bBollywood News: 'वाराणसी' को लेकर चर्चाएं तेज, एक बार फिर भारतीय सिनेमा को ग्लोबल लेवल पर ले जाने की तैयारी! (29.06.26)
YRKKH:😱Armaan को अचानक हुई भूलने की बीमारी! शादी की खुशियों में पड़ा भंग #sbs
19 साल बाद Emraan Hashmi की धमाकेदार वापसी! Awarapan 2 Teaser ने बढ़ाई फैंस का एक्साइटमेंट
Ketan Murder Case: Google Search से परिवार के खुलासों तक, इनसाइड स्टोरी कर देगी हैरान ! ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
तीस्ता के बहाने चिकन नेक के करीब बढ़ रहा चीन, भारत ने जताई चिंता तो अब आया ड्रैगन का जवाब
तीस्ता के बहाने चिकन नेक के करीब बढ़ रहा चीन, भारत ने जताई चिंता तो अब आया ड्रैगन का जवाब
बिहार
एनकाउंटर केस: भरत तिवारी के मामले में अब नया विवाद शुरू, प्रशासन ने कहा- 'जिस भूमि पर…'
एनकाउंटर केस: भरत तिवारी के मामले में अब नया विवाद शुरू, प्रशासन ने कहा- 'जिस भूमि पर…'
क्रिकेट
तय हो गई काव्या मारन की शादी! कौन है दुल्हा, कब और कहां होंगे फंक्शन? जानिए A टू Z डिटेल 
तय हो गई काव्या मारन की शादी! कौन है दुल्हा, कब और कहां होंगे फंक्शन? जानिए A टू Z डिटेल 
इंडिया
Explained: क्या 'परफेक्ट मर्डर कॉन्सेप्ट' खत्म हुआ? 2 हफ्ते में अलग-अलग जगह 3 बड़े जुर्म, लेकिन 15 घंटे में पकड़ाए सभी आरोपी!
क्या 'परफेक्ट मर्डर कॉन्सेप्ट' खत्म? 2 हफ्ते में 3 बड़े जुर्म, कैसे 15 घंटे में धराए सभी आरोपी
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Day 3 Worldwide: 'वेलकम टू द जंगल' ने दुनियाभर में 3 दिनों में कूटे खूब नोट, 6 करोड़ और कमाते ही बना देगी ये रिकॉर्ड
वेलकम टू द जंगल' का दुनियाभर में तांडव, 3 दिनों में कर डाली गजब कमाई
विश्व
'मोदी सरकार शायद ही बातचीत का रास्ता चुनेगी', सुलह के लिए तड़प रहा पाकिस्तान, जानें क्या बोले कमर चीमा
'मोदी सरकार शायद ही चुने बातचीत...', सुलह के लिए तड़प रहा पाकिस्तान, क्या बोले डिफेंस एक्सपर्ट?
इंडिया
Tamil Nadu Politics:'5 साल तो दूर...' विजय सरकार पर स्टालिन का सबसे बड़ा हमला, बोले- 3 से 6 महीने में हो सकता है खेल खत्म!
'5 साल तो दूर...' विजय सरकार पर स्टालिन का सबसे बड़ा हमला, बोले- 3 से 6 महीने में हो सकता है खेल खत्म!
विश्व
Explained: यूरोप में गर्मी के बीच 'साइलेंट किलर' का अटैक क्या? 1,300 से ज्यादा मौतें, AC के लिए मारामारी
यूरोप में गर्मी के बीच 'साइलेंट किलर' का अटैक क्या? 1,300 से ज्यादा मौतें, AC के लिए मारामारी
ENT LIVE
Awarapan 2 का टीज़र आया, Emraan Hashmi की दमदार वापसी ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट
Awarapan 2 का टीज़र आया, Emraan Hashmi की दमदार वापसी ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट
ENT LIVE
Farah Khan बोलीं - Bigg Boss होस्ट करना आसान था , अब होगा Lock Upp पर पूरा फोकस
Farah Khan बोलीं - Bigg Boss होस्ट करना आसान था , अब होगा Lock Upp पर पूरा फोकस
ENT LIVE
Farah Khan बोलीं- Bigg Boss होस्ट करना आसान था, अब Lock Upp पर पूरा फोकस
Farah Khan बोलीं- Bigg Boss होस्ट करना आसान था, अब Lock Upp पर पूरा फोकस
ENT LIVE
Farah Khan ने बताया, क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Farah Khan ने बताया, क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
ENT LIVE
Farah Khan ने बताया क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Farah Khan ने बताया क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Embed widget