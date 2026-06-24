iPhone 15-16 यूजर्स की लगी लॉटरी! Apple लौटाएगी पैसे, कहीं आपका नाम भी तो नहीं?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom रिफंड राशि दावों की संख्या और फंड पर निर्भर करेगी।

अगर आप भी iPhone इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए है. दरहसल, कई ऐसे मामले सामने आये हैं जहां Apple यूजर्स को पैसे वापस कर रही है. यह मामला Siri वॉयस असिस्टेंट और यूजर्स की प्राइवेसी से जुड़ी शिकायतों से संबंधित बताया जा रहा है. जानकारी के अनुसार अगर आपके पास भी iPhone 15 या iPhone 16 मॉडल है तो कंपनी आपको भी पैसे वापस करेगी. आइए जानते हैं कि आपको भी पैसे मिलेंगे या नहीं.

क्या है पूरा मामला?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, Apple पर आरोप लगाया गया था कि Siri कभी-कभी गलती से एक्टिव हो जाती थी और यूजर्स की बातचीत रिकॉर्ड करने लगती है जिससे लोगों की प्राइवेसी पर सवाल उठ रहे थे. इसी मुद्दे को लेकर कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई है. मामला बढ़ता देख Apple ने सेटलमेंट का रुख अपनाया है और लोगों को रिफंड देने पर सहमति जताई है. हालांकि Apple ने यह बिल्कुल भी नहीं मना है उसने कोई गलत काम किया है लेकिन बस मामला ज्यादा लंबा न चले इसीलिए उसने सेटलमेंट का रास्ता अपनाया है.

किन यूजर्स को मिल सकता है पैसा?

जानकारी के अनुसार, रिफंड का फायदा केवल उन लोगों को मिल सकता है जो सेटलमेंट की शर्तों को पूरा करते हों. इसमें सिर्फ वे यूजर्स शामिल होते हैं जिन्होंने Apple डिवाइस का इस्तेमाल किया हो या फिर उसे समय के दौरान Siri से होने वाली समस्या का सामना किया हो. यह जरूरी नहीं है कि हर iPhone 15 या iPhone 16 यूजर को अपने आप पैसा मिल जाए. पैसा सिर्फ उन लोगों को दिया जाएगा जो शर्तों को मानते होंगे या फिर रिफंड के पात्र होंगे.

कितना मिलेगा रिफंड

बताते चलें की रिफंड इस बात पर निर्भर करेगा कि कुल कितने लोग दावा करते हैं और सेटलमेंट फंड कितना बड़ा है. कुछ मामलों में प्रति डिवाइस निश्चित रकम दी जाती है जबकि आखिरी पेमेंट जो पात्र होंगे उनकी संख्या के हिसाब से होता है. यानी सभी लोगों को एक समान रकम मिले, यह जरूरी नहीं है.

कैसे क्लेम करें रिफंड

अगर कोई यूजर सेटलमेंट की सभी शर्तों को पूरा करता है तो उसे सभी प्रोसेस के तहत क्लेम फॉर्म भरना पड़ सकता है. इसके लिए आमतौर पर ईमेल, रजिस्टर्ड नोटिस या आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से जानकारी दी जाती है. बता दें कि क्लेम करते समय डिवाइस की जानकारी या अन्य जरूरी दस्तावेज मांगे जा सकते हैं इसलिए यूजर्स को अपने रिकॉर्ड सुरक्षित रखने पड़ेंगे.

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