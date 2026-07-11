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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीअब ऑफिस के सारे काम करेगा ChatGPT! OpenAI ने लॉन्च किया नया टूल, जानें यूजर्स को कैसे होगा फायदा

अब ऑफिस के सारे काम करेगा ChatGPT! OpenAI ने लॉन्च किया नया टूल, जानें यूजर्स को कैसे होगा फायदा

ChatGPT New Tool: कंपनी कुछ समय से ऐसे डेस्कटॉप ऐप पर काम कर रही थी जिसमें यूजर्स को ChatGPT, Codex कोडिंग असिस्टेंट सभी कुछ एक ही जगह पर मिल सके.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 11 Jul 2026 12:46 PM (IST)
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  • उपयोगकर्ताओं का AI एक्सेस पर पूरा नियंत्रण होगा, यह जल्द उपलब्ध।

ChatGPT New Tool: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल पूरी दुनिया में काफी तेजी से बढ़ा है. भारत में इससे अछूता नहीं है. देश में एआई टूल्स काफी ट्रेंड में आ चुके हैं. अब लोग कई सारे काम आज एआई की मदद से ही कर रहे हैं. ऐसे में OpenAI का ChatGPT देश में एक काफी चर्चित एआई टूल है जो लोगों के काम को आसान बनाने का काम करता है. इसी कड़ी में कंपनी ने चैटजीपीटी में एक नया टूल लॉन्च किया है जिससे अब चैटजीपीटी लोगों के ऑफिस के सारे काम कर सकेगा. आइए जानते हैं कि क्या है ये नया टूल.

ये है नया टूल

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी कुछ समय से ऐसे डेस्कटॉप ऐप पर काम कर रही थी जिसमें यूजर्स को ChatGPT, Codex कोडिंग असिस्टेंट सभी कुछ एक ही जगह पर मिल सके. इसी को देखते हुए कंपनी ने अब ChatGPT Work को पेश किया है जिसके बाद यूजर्स को अब सारी चीजें एक ही जगह पर मिल सकेंगी. इस नए डिजाइन में यूजर्स को ChatGPT, Codex और नया Work एजेंट एक ही इंटरफेस में देखने को मिल जाएगा जिसके बाद यूजर्स को अलग-अलग ऐप या टूल बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

डेली के काम हो जाएंगे आसान

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ChatGPT Work आपके डेली के काम को भी आसान बना देगा. जैसे ये टूल पूरे सप्ताह के Slack मैसेज की समरी तैयार कर सकता है. हालांकि, OpenAI का कहना है कि इस टूल पर यूजर का पूरा कंट्रोल बना रहेगा. कौन-सी जानकारी AI एक्सेस करेगा, कब परमिशन लेगा और कब कोई एक्शन करेगा, इन सभी चीजों का फैसला पूरी तरह से यूजर के हाथ में होगा.

कब तक यूजर्स को मिलेगा ये नया टूल

OpenAI ने ChatGPT Work का रोलआउट शुरू कर दिया है. बता दें कि ये अपडेट जल्द ही लोगों तक पहुंच जाएगा और आप इस नए टूल का आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप फ्री अकाउंट यूजर हैं तो इस अपडेट को Mac और Windows के लिए उपलब्ध ChatGPT डेस्कटॉप ऐप के जरिए इस्तेमाल कर सकेंगे. बता दें कि इस नए टूल के आने के बाद यूजर्स को अपने ऑफिस के काम में काफी मदद मिल सकेगी. साथ ही ये आपके काम को काफी हद तक आसान भी बना देगा. लेकिन एआई टूल पर पूरी तरह से निर्भर होना उचित नहीं माना जाता है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 11 Jul 2026 12:46 PM (IST)
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