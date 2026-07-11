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ChatGPT New Tool: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल पूरी दुनिया में काफी तेजी से बढ़ा है. भारत में इससे अछूता नहीं है. देश में एआई टूल्स काफी ट्रेंड में आ चुके हैं. अब लोग कई सारे काम आज एआई की मदद से ही कर रहे हैं. ऐसे में OpenAI का ChatGPT देश में एक काफी चर्चित एआई टूल है जो लोगों के काम को आसान बनाने का काम करता है. इसी कड़ी में कंपनी ने चैटजीपीटी में एक नया टूल लॉन्च किया है जिससे अब चैटजीपीटी लोगों के ऑफिस के सारे काम कर सकेगा. आइए जानते हैं कि क्या है ये नया टूल.

ये है नया टूल

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी कुछ समय से ऐसे डेस्कटॉप ऐप पर काम कर रही थी जिसमें यूजर्स को ChatGPT, Codex कोडिंग असिस्टेंट सभी कुछ एक ही जगह पर मिल सके. इसी को देखते हुए कंपनी ने अब ChatGPT Work को पेश किया है जिसके बाद यूजर्स को अब सारी चीजें एक ही जगह पर मिल सकेंगी. इस नए डिजाइन में यूजर्स को ChatGPT, Codex और नया Work एजेंट एक ही इंटरफेस में देखने को मिल जाएगा जिसके बाद यूजर्स को अलग-अलग ऐप या टूल बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

डेली के काम हो जाएंगे आसान

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ChatGPT Work आपके डेली के काम को भी आसान बना देगा. जैसे ये टूल पूरे सप्ताह के Slack मैसेज की समरी तैयार कर सकता है. हालांकि, OpenAI का कहना है कि इस टूल पर यूजर का पूरा कंट्रोल बना रहेगा. कौन-सी जानकारी AI एक्सेस करेगा, कब परमिशन लेगा और कब कोई एक्शन करेगा, इन सभी चीजों का फैसला पूरी तरह से यूजर के हाथ में होगा.

कब तक यूजर्स को मिलेगा ये नया टूल

OpenAI ने ChatGPT Work का रोलआउट शुरू कर दिया है. बता दें कि ये अपडेट जल्द ही लोगों तक पहुंच जाएगा और आप इस नए टूल का आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप फ्री अकाउंट यूजर हैं तो इस अपडेट को Mac और Windows के लिए उपलब्ध ChatGPT डेस्कटॉप ऐप के जरिए इस्तेमाल कर सकेंगे. बता दें कि इस नए टूल के आने के बाद यूजर्स को अपने ऑफिस के काम में काफी मदद मिल सकेगी. साथ ही ये आपके काम को काफी हद तक आसान भी बना देगा. लेकिन एआई टूल पर पूरी तरह से निर्भर होना उचित नहीं माना जाता है.

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