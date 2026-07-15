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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीअब नहीं मिलेंगे OnePlus के फोन, कंपनी ने कर ली यहां से कारोबार समेटने की तैयारी

अब नहीं मिलेंगे OnePlus के फोन, कंपनी ने कर ली यहां से कारोबार समेटने की तैयारी

OnePlus Shutting Down In US And Europe: वनप्लस ने अमेरिका और यूरोप की मार्केट को छोड़ने का मन बना लिया है. इसी हफ्ते इस फैसले का ऐलान भी किया जा सकता है.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 15 Jul 2026 10:52 AM (IST)
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  • वनप्लस अमेरिका और यूरोप में अपना कारोबार बंद करेगी।
  • कंपनी अब भारत और चीन बाजारों पर ही केंद्रित होगी।
  • भारतीय ग्राहकों को कोई चिंता नहीं, भारत में काम जारी।
  • वनप्लस अपनी ऑक्सीजनओएस बंद कर ओप्पो कलरओएस अपनाएगी।

OnePlus Shutting Down In US And Europe: पिछले काफी समय से कयास लगाए जा रहे हैं कि वनप्लस ग्लोबल मार्केट को अलविदा कह सकती है. कंपनी ने ग्लोबल मार्केट छोड़कर सिर्फ भारत और चीन पर फोकस करने की प्लानिंग बनाई है. अब एक ताजा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कंपनी ने यूरोप और अमेरिका में अपना बिजनेस बंद करने की तैयारी कर ली है. अगले कुछ दिनों में इसका ऐलान कर दिया जाएगा. बता दें कि वनप्लस चाइनीज कंपनी ओप्पो का सब ब्रांड है. यह कंपनी ग्लोबल मार्केट में काफी संघर्ष कर रही है और इसकी शिपमेंट में भी कमी आई है.

रणनीति पर विचार की बात कह चुकी है वनप्लस

पहले भी कई बार ऐसे दावे किए जा चुके हैं कि वनप्लस ग्लोबल मार्केट से अपना कारोबार समेटेगी, लेकिन पहले कंपनी ने इनका खंडन किया और फिर यह भी माना है कि वह यूरोप में बिजनेस को लेकर अपनी रणनीति पर दोबारा विचार कर रही है. हालिया समय में भी कई ऐसे संकेत मिले हैं, जो बता रहे हैं कि कंपनी ने बड़े स्तर पर बदलाव हो रहे हैं. वनप्लस ने ग्लोबल मार्केट में कई फोन लॉन्च करने का ऐलान किया था, लेकिन इन्हें लॉन्च नहीं किया गया. इसी तरह इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग की भी खबरें सामने आई थीं. इसके अलावा कई देशों में वनप्लस की वेबसाइट यूजर्स को ओप्पो की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर रही है. यानी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग की बजाय यूजर्स को अपनी पैरेंट कंपनी के प्रोडक्ट्स की तरफ धकेल रही है. 

भारत में यूजर्स को चिंता करने की जरूरत नहीं

कंपनी की ग्लोबल मार्केट की स्ट्रैटजी को लेकर भारत में वनप्लस यूज कर रहे यूजर्स को चिंता करने की जरूरत नहीं है. माना जा रहा है कि इसका भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा. भारत और चीन में पहले की ही तरह कंपनी का ऑपरेशन जारी रहेगा. अगर वनप्लस अमेरिका और यूरोप को अलविदा कह भी देती है तो भारतीय यूजर्स पर इसका कोई असर नहीं होगा. यह बता दें कि वनप्लस इंडिया के सीईओ Robin Liu पहले ही अपने पद को छोड़कर चीन लौट चुके हैं. कंपनी की रिस्ट्रक्चरिंग के तहत उन्हें चीन बुलाया गया था.

वनप्लस की एंड्रॉयड स्किन होगी बंद

कुछ दिन पहले ही जानकारी सामने आई थी कि वनप्लस और रिलयमी जल्द ही अपनी-अपनी एंड्रॉयड स्किन को बंद कर सकती हैं. इन दोनों की पैरेंट कंपनी ओप्पो ने अपने स्मार्टफोन बिजनेस को रिस्ट्रक्चर करने का फैसला लिया है, जिसके कारण वनप्लस के फ्चूचर डिवाइस OxygenOS और रियलमी के Realme UI पर न चलकर ओप्पो की एंड्रॉयड स्किन ColorOS का यूज करेंगे.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 15 Jul 2026 10:51 AM (IST)
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