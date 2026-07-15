फोन का IMEI नंबर आखिर क्यों होता है इतना जरूरी? जानिए इसके बड़े फायदे और काम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom चोरी फोन को IMEI से ट्रैक और ब्लैकलिस्ट करें।

Smartphone IMEI Number: फोन के IMEI Number के बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन यह जरूरी क्यों है, इसकी जानकारी ज्यादा लोगों को नहीं है. IMEI Number न सिर्फ आपके फोन को नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं बल्कि चोरी हुए फोन का पता लगाने में भी मदद कर सकते हैं. ये एक तरीके से आपके फोन के डिजिटल फिंगरप्रिंट की तरह काम करते हैं. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि IMEI Number क्यों जरूरी होते हैं, इनके फायदे क्या हैं और इनका मतलब क्या होता है.

कैसे देखें IMEI Number?

आप अपने फोन के डायल पैड पर *#06# डायल कर IMEI नंबर देख सकते हैं. इसके अलावा सेटिंग में जाकर अबाउट सेक्शन में भी यह नंबर देखा जा सकता है.

IMEI Number का क्या मतलब होता है?

15 डिजिट के इस नंबर को इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी (IMEI) नंबर कहा जाता है. ये 15 डिजिट आमतौर पर 3 पार्ट्स में लिखे होते हैं. 8 डिजिट वाला पहला हिस्सा टाइप एलॉकेशन कोड (TAC) होता है. इसके बाद के 6 डिजिट सीरियल नंबर (SNR) और आखिरी डिजिट चेक डिजिट (CD) होता है. TAC से फोन की कंपनी और मॉडल की पहचान होती है. कई बार इसके दो डिजिट आगे भी लिख दिए जाते हैं, जिससे इसके 4 पार्ट्स लगने लगते है, लेकिन असल में ये डिजिट पहले पार्ट का हिस्सा होते हैं. SNR हर फोन के लिए एक यूनिक आइडेंटिफायर के तौर पर काम करता है. वहीं CD को Luhn एल्गोरिदम का यूज कर जनरेट किया जाता है. यह ऐसा फॉर्मूला है, जो ID नंबर की करेक्टनेस वेरिफाई करने के लिए कई इंडस्ट्री द्वारा यूज किया जाता है.

IMEI Number क्यों जरूरी होता है?

IMEI Number के बिना आपका फोन किसी काम का नहीं है. इसी नंबर की वजह से फोन मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट होता है. हर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनी इसी नंबर के जरिए आपके स्मार्टफोन की पहचान को वेरिफाई करती है. इसके बिना आपका फोन नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो सकता. इसका मतलब है कि आप फोन से न तो कॉल कर सकेंगे और न ही मोबाइल इंटरनेट यूज कर पाएंगे. इसके अलावा अगर कोई आपका फोन चुरा लेता है तो आप फोन का IMEI number टेलीकॉम कंपनी को देकर इसे ब्लैकलिस्ट करवा सकते हैं. इसी तरह यह फोन की फिजिकल ट्रैकिंग में भी काम आता है. यानी आप पुलिस और दूसरी एजेंसियों की मदद से IMEI के सहारे यह पता कर सकते हैं कि आपका चोरी हुआ फोन किस लोकेशन के टावर से कनेक्टेड है.

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