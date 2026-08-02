#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीनहीं पड़ेगी बार-बार चार्जिंग की जरूरत? जानिए क्या है ये नई टेक्नोलॉजी

नहीं पड़ेगी बार-बार चार्जिंग की जरूरत? जानिए क्या है ये नई टेक्नोलॉजी

Silicon Carbon Battery: स्मार्टफोन, लैपटॉप और टैबलेट में Lithium-ion बैटरी का इस्तेमाल हो रहा है. इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये काफी हल्की, बेहतरीन ताकत और हजारों बार चार्ज होने की क्षमता है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 02 Aug 2026 12:16 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • स्मार्टफोन अब सिलीकॉन कार्बन बैटरी तकनीक का उपयोग कर रहे हैं।
  • यह उन्नत लिथियम-आयन है, ग्रेफाइट से ज्यादा ऊर्जा भंडारण।
  • यह लंबा बैटरी बैकअप और तेज चार्जिंग सुविधा देती है।
  • चार्जिंग पर सिलिकॉन के विस्तार से बैटरी जीवन प्रभावित होता है।

Silicon Carbon Battery: स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए बैटरी की समस्या आम हो चुकी है. लोग अब ऐसे स्मार्टफोन को ज्यादा महत्व देते हैं जिनमें उन्हें लंबा बैटरी बैकअप मिलता है. इसी को देखते हुए स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां अपने फोन्स में कई बदलाव कर रही है. अब कई नए प्रीमियम स्मार्टफोन्स में Silicon Carbon Battery का इस्तेमाल शुरू हो गया है. पहले ये टेक्नोलॉजी Honor, Xiaomi और Oppo जैसे चीनी ब्रांड्स तक सीमित थी लेकिन अब Samsung ने भी अपने नए फोल्डेबल फोन्स में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है.

आज की Lithium-ion बैटरी

आपको बता दें कि करीब दो दशकों से स्मार्टफोन, लैपटॉप और टैबलेट में Lithium-ion बैटरी का इस्तेमाल हो रहा है. इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये काफी हल्की, बेहतरीन ताकत और हजारों बार चार्ज होने की क्षमता है. लेकिन इस टेक्नोलॉजी की भी एक सीमा है. पुराने Lithium-ion बैटरी में ग्रेफाइट (Graphite) बेस्ड एनोड इस्तेमाल किया जाता है. विशेषज्ञों के मुताबिक अब ग्रेफाइट अपनी मैक्सिमम ताकत के करीब पहुंच चुका है और इसमें ज्यादा सुधार की गुंजाइश नहीं बची है. यहीं से Silicon Carbon टेक्नोलॉजी की शुरुआत होती है.


नहीं पड़ेगी बार-बार चार्जिंग की जरूरत? जानिए क्या है ये नई टेक्नोलॉजी

Silicon Carbon Battery क्या होती है?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस नई बैटरी टेक्नोलॉजी में ग्रेफाइट एनोड के साथ थोड़ी मात्रा में Silicon Carbon Material मिलाया जाता है. बैटरी का बाकी हिस्सा अभी भी Lithium-ion टेक्नोलॉजी पर बेस्ड रहता है. यानी ये पूरी तरह नई बैटरी नहीं बल्कि मौजूदा Lithium-ion बैटरी का ज्यादा एडवांस वर्जन कहा जा सकता है.

कैसे काम करती है ये नई बैटरी

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, किसी भी रिचार्जेबल बैटरी के तीन पार्ट्स होते हैं Anode (एनोड), Cathode (कैथोड) और Electrolyte (इलेक्ट्रोलाइट). जब बैटरी पूरी तरह चार्ज होती है तो एनर्जी एनोड में इकट्ठा रहती है. जैसे-जैसे आप फोन इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एनोड से कैथोड की ओर बढ़ते हैं और इसी प्रोसेस से बिजली पैदा होती है. दोबारा चार्ज करने पर यही प्रोसेस रिवर्स में होता है.

हर बार चार्ज और डिस्चार्ज होने के साथ बैटरी के अंदर होने वाली कैमिकल प्रोसेस धीरे-धीरे कमजोर पड़ने लगती है. यही कारण है कि कुछ साल बाद बैटरी की ताकत कम होने लगती है.

कैसे मिलता लंबा बैटरी बैकअप

दरअसल, सिलिकॉन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये ग्रेफाइट की तुलना में कई गुना ज्यादा Lithium आयन स्टोर कर सकता है यही वजह है कि नॉर्मल साइज की बैटरी में पहले से कहीं ज्यादा एनर्जी भरी जा सकती है. इसका फायदा ये होता है कि फोन में ज्यादा mAh की बैटरी फिट की जा सकती है.


नहीं पड़ेगी बार-बार चार्जिंग की जरूरत? जानिए क्या है ये नई टेक्नोलॉजी

डिवाइस को ज्यादा मोटा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती. बैटरी बैकअप काफी बढ़ जाता है. कई स्मार्टफोन नॉर्मल इस्तेमाल में दो दिन तक चल सकते हैं. यही कारण है कि हाल के वर्षों में कई फ्लैगशिप स्मार्टफोन की बैटरी ताकत तेजी से बढ़ी है जबकि उनका डिजाइन पहले जितना ही पतला बना हुआ है.

मिलता है फास्ट चार्जिंग

इसके साथ ही आपको बता दें कि Silicon Carbon Battery का एक और बड़ा फायदा ये है कि इसमें आपको फास्ट चार्जिंग की सुविधा भी मिल जाती है. ग्रेफाइट के मुकाबले में सिलिकॉन Lithium आयनों को ज्यादा तेजी से एक्सेप्ट करता है. इससे बैटरी कम समय में ज्यादा चार्ज हो सकती है. यही वजह है कि नई जनरेशन के कई स्मार्टफोन 80W, 100W या उससे भी ज्यादा स्पीड की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कर रहे हैं.

क्या हैं इसके फायदे

Silicon Carbon Battery कई मामलों में पुरानी बैटरियों से बेहतर साबित हो रही है.

  • कम जगह में ज्यादा बैटरी क्षमता
  • बेहतर बैटरी बैकअप
  • तेज फास्ट चार्जिंग
  • फोन का डिजाइन पतला और हल्का रखना आसान
  • सिलिकॉन एक सस्ता और आसानी से उपलब्ध होने वाला पदार्थ है

क्या हैं इसके नुकसान

हर नई टेक्नोलॉजी की तरह Silicon Carbon Battery भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं है.

सबसे बड़ी समस्या इसकी बैटरी लाइफ (Charge Cycles) मानी जा रही है. जब बैटरी चार्ज होती है तो सिलिकॉन का साइज काफी बढ़ जाता है. बार-बार ऐसा होने से बैटरी के अंदर दबाव बढ़ता है और समय के साथ उसकी ताकत भी काफपी कम हो जाती है. इसी वजह से कंपनियां अभी कम मात्रा में ही सिलिकॉन का इस्तेमाल कर रही हैं. अगर पूरी बैटरी सिलिकॉन से बनाई जाए तो उसकी लाइफ काफी कम हो सकती है.

यह भी पढ़ें:

क्या Mesh Wi-Fi से सच में बढ़ जाती है इंटरनेट की स्पीड? जानिए पूरा सच

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
Read More
Published at : 02 Aug 2026 12:15 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Silicon-Carbon Battery Silicon Carbon Battery
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
नहीं पड़ेगी बार-बार चार्जिंग की जरूरत? जानिए क्या है ये नई टेक्नोलॉजी
नहीं पड़ेगी बार-बार चार्जिंग की जरूरत? जानिए क्या है ये नई टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी
Laptop Sound Tips:100% वॉल्यूम पर भी धीमी आ रही आवाज, कैसे ठीक करें लैपटॉप?
100% वॉल्यूम पर भी धीमी आ रही आवाज, कैसे ठीक करें लैपटॉप?
टेक्नोलॉजी
WhatsApp Media Settings: फोन की गैलरी में नहीं दिखेगी व्हाट्सएप की फोटो और वीडियो, बस बदल दें ये सेटिंग
फोन की गैलरी में नहीं दिखेगी व्हाट्सएप की फोटो और वीडियो, बस बदल दें ये सेटिंग
टेक्नोलॉजी
Phone Tracking: क्या बंद पड़ा फोन भी आपकी लोकेशन बता सकता है, जानें कैसे?
क्या बंद पड़ा फोन भी आपकी लोकेशन बता सकता है, जानें कैसे?
Advertisement

वीडियोज

Kiara Advani ने Toxic Controversy पर तोड़ी चुप्पी, Yash की फिल्म का किया बचाव
Ramayana Trailer में Lord Vishnu कौन? Ranbir Kapoor, Mahesh Babu या Saurabh Raj Jain
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
Mannat:😱Vikrant की सुरक्षा की बड़ी जंग, अपनों के ही खिलाफ Mannat ने उठाया बड़ा कदम #sbs
Bollywood News: क्या राम गोपाल वर्मा और उर्मिला मातोंडकर ने गुप्त चुप तरीके से कर ली थी शादी? दिग्गज पत्रकार का दावा, चिरंजीवी ने कैसे खोला था राज? (01.08.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
खत्म हो जाएगा US-ईरान युद्ध? समझौते में हॉर्मुज को लेकर क्या हुआ फैसला
खत्म हो जाएगा US-ईरान युद्ध? समझौते में हॉर्मुज को लेकर क्या हुआ फैसला
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश का अलर्ट, तेज हवाएं चलने की चेतावनी
महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश का अलर्ट, तेज हवाएं चलने की चेतावनी
क्रिकेट
IPL ट्रेड की खबरों के बीच नए लुक में दिखे हार्दिक पांड्या, GF भी थी साथ
IPL ट्रेड की खबरों के बीच नए लुक में दिखे हार्दिक पांड्या, GF भी थी साथ
बॉलीवुड
सलमान खान से रणदीप हुड्डा तक, असम बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए ये सितारे
सलमान खान से रणदीप हुड्डा तक, असम बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए ये सितारे
इंडिया
केरल में भारी बारिश और बाढ़ से 6 लोगों की मौत, 6 लापता, CM ने क्या कहा?
केरल में भारी बारिश और बाढ़ से 6 लोगों की मौत, 6 लापता, CM ने क्या कहा?
इंडिया
UKSSSC पेपर लीक केस, ED का बड़ा एक्शन, हाकम सिंह की 63 लाख की संपत्ति अटैच
UKSSSC पेपर लीक केस, ED का बड़ा एक्शन, हाकम सिंह की 63 लाख की संपत्ति अटैच
लाइफस्टाइल
Kunal Khemu Kashmir House Tour: कुनाल खेमू के कश्मीर वाले घर का टूर, देखें कैसा है इंटीरियर?
कुनाल खेमू के कश्मीर वाले घर का टूर, देखें कैसा है इंटीरियर?
एग्रीकल्चर
गौमूत्र और गुड़ से बनाएं फसल का टॉनिक, खेत में लौट आएगी जान
गौमूत्र और गुड़ से बनाएं फसल का टॉनिक, खेत में लौट आएगी जान
ENT LIVE
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
ENT LIVE
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
ABP NEWS
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
ABP NEWS
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
ABP NEWS
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Embed widget