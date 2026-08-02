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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीWhatsApp Media Settings: फोन की गैलरी में नहीं दिखेगी व्हाट्सएप की फोटो और वीडियो, बस बदल दें ये सेटिंग

WhatsApp Media Settings: फोन की गैलरी में नहीं दिखेगी व्हाट्सएप की फोटो और वीडियो, बस बदल दें ये सेटिंग

WhatsApp Media Settings: व्हाट्सएप सेटिंग्स में जाकर स्टोरेज और डेटा से ऑटो डाउनलोड बंद करें और हर चैट में मिडिया विजिबिलिटी ऑफ करके गैलरी को अनचाही फोटो-वीडियो से बचाया जा सकता है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Babar Hussain |  Updated at : 02 Aug 2026 10:50 AM (IST)
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WhatsApp Media Settings: व्हाट्सएप यूजर्स को अक्सर एक खास समस्या का सामना करना पड़ता है. फोन की गैलरी खोलते ही ग्रुप्स और चैट्स से आई अनगिनत फोटो और वीडियो सामने आ जाती हैं, जिनमें से ज्यादातर काम की भी नहीं होतीं. दरअसल, WhatsApp डिफॉल्ट रूप से आने वाली हर मीडिया फाइल को अपने आप गैलरी में सेव कर देता है, जिससे न सिर्फ स्टोरेज भरता है, बल्कि प्राइवेसी को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं. अच्छी बात यह है कि इसे रोकना बेहद आसान है, बस कुछ आपको सेटिंग्स बदलनी होंगी.

इस तरह से बदलें सेटिंग्स 

सबसे पहले व्हाट्सएप खोलें और ऊपर दाईं तरफ दिख रहे तीन डॉट्स पर क्लिक करें, फिर सेटिंग्स में जाएं. यहीं से पूरा कंट्रोल मिलना शुरू होता है. सेटिंग में जाकर स्टोरेज और डेटा पर क्लिक करें, यहीं पर मीडिया ऑटो डाउनलोड से जुड़े सारे ऑप्शन मौजूद हैं. इसके अंदर मिडीया ऑटो डॉनलोड सेक्शन में जाकर फैसला करें कि फोटो, ऑडियो, वीडियो और डॉक्यूमेंट किन हालात में डाउनलोड हों, वाई फाई पर, मोबाइल डेटा पर, या फिर कभी नहीं. जिन्हें स्टोरेज की टेंशन है, वह सीधे नेवर यानी कभी नहीं वाला ऑपशन पर क्लिक सकते हैं.

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मिडीया विजिबिलिटी बंद करना है असली ट्रिक

सिर्फ ऑटो डाउनलोड बंद करना काफी नहीं, गैलरी से मीडिया पूरी तरह गायब करने के लिए एक और सेटिंग जरूरी है. इसके लिए किसी भी चैट को खोलें, ऊपर कॉन्टैक्ट या ग्रुप के नाम पर क्लिक करें, और वहां मिडिया विजिबिलिटी का टॉगल ऑफ कर दें. यह सेटिंग हर चैट के लिए अलग अलग हो सकती है, इसलिए जिन ग्रुप्स या कॉन्टैक्ट्स से मीडिया गैलरी में नहीं आनी चाहिए, वहां यह स्टेप बार बार दोहराना होगा.

बदलाव लागू होने के बाद जरूर करें यह चेक

सारी सेटिंग्स बदलने के बाद एक बार फोन की गैलरी खोलकर जरूर देख लें कि नई आने वाली व्हाट्सएप मीडिया अब अपने आप गैलरी में नहीं दिख रही. अगर सब सही तरीके से सेट हो गया है, तो अब न स्टोरेज भरने की परेशानी रहेगी, न ही किसी अनचाही फोटो और वीडियो के गैलरी में आने का परेशानी होगी.

फायदा सिर्फ स्टोरेज तक ही नहीं

इस सेटिंग का फायदा सिर्फ फोन की स्टोरेज बचाने तक तगड़ा तरीका नहीं है. जिन लोगों के फोन में परिवार के दूसरे सदस्य भी गैलरी देखते हैं, उनके लिए यह प्राइवेसी बनाए रखने का भी जबरदस्त तरीका बन जाता है, क्योंकि अब चैट्स की मीडिया सिर्फ व्हाट्सएप के अंदर ही रहेगी, गैलरी में कुछ नहीं दिखेगी.

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Published at : 02 Aug 2026 10:50 AM (IST)
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