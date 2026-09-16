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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीMSI Mode क्या है, इस सेटिंग को ON करते ही कैसे बढ़ जाएगी GPU की स्पीड?

MSI Mode क्या है, इस सेटिंग को ON करते ही कैसे बढ़ जाएगी GPU की स्पीड?

MSI Mode क्या है और Windows PC में इसे ON करने से GPU की परफॉर्मेंस कैसे बेहतर हो सकती है? जानें इस सेटिंग से जुड़ी जरूरी बातें और फायदे.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 16 Sep 2026 08:38 AM (IST)
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अगर आप Windows PC या लैपटॉप पर गेमिंग, वीडियो एडिटिंग या दूसरे ग्राफिक्स-हेवी काम करते हैं तो आपने MSI Mode का नाम शायद ही सुना हो. यहां MSI का मतलब Message Signaled Interrupts है. ये किसी अलग हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का नाम नहीं बल्कि Windows में हार्डवेयर डिवाइस और CPU के बीच इंटरप्ट सिग्नल भेजने का एक तरीका है.

आसान भाषा में समझें तो जब GPU को CPU और सिस्टम से किसी काम के पूरा होने या नए डेटा की जरूरत जैसी जानकारी देनी होती है, तब इंटरप्ट का इस्तेमाल होता है. MSI Mode इसी कम्युनिकेशन को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद करता है.

GPU की स्पीड से इसका क्या कनेक्शन है?

जानकारी के अनुसार, MSI Mode को लेकर इंटरनेट पर दावा किया जाता है कि इसे ऑन करने से GPU की स्पीड बढ़ जाती है. हालांकि, इसे ये सीधे GPU की क्लॉक स्पीड नहीं बढ़ाता है. इसके बजाय MSI Mode कुछ कंडिशन में इंटरप्ट हैंडलिंग को ज्यादा बेहतर बना सकता है. इससे CPU और GPU के बीच कम्युनिकेशन में होने वाला ओवरहेड कम हो सकता है. नतीजे में कुछ सिस्टम में गेमिंग परफॉर्मेंस, फ्रेम टाइम या लैटेंसी में मामूली सुधार देखने को मिल सकता है. लेकिन इसका फायदा हर PC में एक जैसा नहीं मिलेगा. कई सिस्टम में बदलाव लगभग महसूस भी नहीं होगा.

Windows में MSI Mode कैसे काम करता है?

पुराने तरीके में हार्डवेयर डिवाइस इंटरप्ट के लिए एक शेयर्ड लाइन का इस्तेमाल कर सकते थे. MSI टेक्नोलॉजी में डिवाइस मेमोरी में एक खास मैसेज लिखकर CPU को इंटरप्ट की जानकारी देता है.

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इसका फायदा ये है कि एडवांस PCIe डिवाइस जैसे GPU, के लिए इंटरप्ट को संभालने का तरीका ज्यादा फ्लेक्सिबल हो सकता है. यही वजह है कि कुछ हार्डवेयर और ड्राइवर कॉन्फिगरेशन में MSI Mode कारगर साबित होते हैं.

क्या MSI Mode ON करने से गेमिंग तेज हो जाएगी?

ऐसा बिलकुल नहीं है. दरअसल, MSI Mode को ऑन करना कोई जादुई परफॉर्मेंस बूस्ट नहीं है. GPU की असली स्पीड नॉर्मली उसकी क्लॉक, पावर लिमिट, टेंपरेचर, ड्राइवर और गेम की सेटिंग्स जैसे कई फैक्टर्स पर निर्भर करती है.

अगर आपका सिस्टम पहले से सही तरीके से कॉन्फिगर है तो MSI Mode बदलने के बाद FPS में बड़ा उछाल मिलने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए. कुछ मामलों में फ्रेम टाइम या स्टटरिंग में सुधार देखने को मिल सकता है लेकिन ये हार्डवेयर और ड्राइवर पर निर्भर करता है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 16 Sep 2026 08:38 AM (IST)
Tags :
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