गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीQR Code कितना छोटा हो सकता है? जानें इसकी Limit

QR Code कितना छोटा हो सकता है? जानें इसकी Limit

QR Code को आपने हजारों बार स्कैन किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह आखिर कितना छोटा हो सकता है, आमतौर पर माना जाता है कि QR Code को एक तय साइज से छोटा करने पर फोन उसे स्कैन नहीं कर पाएगा.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 15 Sep 2026 09:45 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • विश्व का सबसे छोटा कोड 1.977 वर्ग माइक्रोमीटर, पर अव्यावहारिक है.

आज QR Code हमारी लाइफ का हिस्सा बन चुका है. किसी वेबसाइट को खोलना हो या किसी जानकारी तक जल्दी पहुंचना हो, फोन से QR Code स्कैन करना काफी आसान तरीका है, लेकिन QR Code तभी काम आएगा, जब वह इतना साफ और सही साइज का हो कि फोन उसे आसानी से स्कैन कर सके. आमतौर पर माना जाता है कि QR Code को 2 से 2.5 सेंटीमीटर से छोटा नहीं रखना चाहिए. कुछ जगहों पर 1 सेंटीमीटर को भी इसकी कम से कम सीमा बताया जाता है, लेकिन असल में QR Code इससे भी काफी छोटा हो सकता है. तो आइए जानते हैं कि QR Code कितना छोटा हो सकता है. 

QR Code कितना छोटा हो सकता है?

QR Code बनाने वाली कंपनी Denso Wave ने शुरुआत में इसे अपनी फैक्ट्री में ऑटो पार्ट्स को आसानी से लेबल करने के लिए तैयार किया था. कंपनी QR Code का साइज पूरे कोड के आधार पर नहीं, बल्कि उसके छोटे-छोटे हिस्सों यानी modules के आधार पर बताती है. Denso Wave के अनुसार एक module का न्यूनतम साइज 0.17mm हो सकता है. वहीं सबसे आसान standard QR Code में 21 बाय 21 modules होते हैं. इस हिसाब से अच्छी क्वालिटी की प्रिंटिंग और सही QR scanner के साथ इसका साइज करीब 3.57mm यानी 0.14 इंच तक हो सकता है.

Micro QR Code से और छोटा हो सकता है

Standard QR Code के अलावा Micro QR Code भी होते हैं. Denso Wave ने इन्हें 2004 में पेश किया था. इनका साइज हर तरफ 11 से 17 modules के बीच होता है. टेस्ट में एक Micro QR Code सिर्फ 2mm चौड़ा होने के बाद भी स्कैन हो गया. वहीं ज्यादा जानकारी वाले दूसरे Micro QR Code ने 3mm पर काम किया. तकनीकी तौर पर फोन और प्रिंटर की मदद से बहुत छोटा QR Code भी तैयार किया जा सकता है और उसे स्कैन किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें - iPhone Duo के बाद आएगा और भी बड़ा Duo Max? रिपोर्ट में हुआ खुलासा

दुनिया का सबसे छोटा QR Code कितना है?

Guinness World Records के मुताबिक दुनिया का सबसे छोटा QR Code सिर्फ 1.977 square micrometers का है. यह QR Code इतना छोटा है कि इसे सामान्य आंखों से देखा भी नहीं जा सकता है. इसे पढ़ने के लिए calibrated scanning electron microscopy जैसी खास तकनीक की जरूरत पड़ती है. इसलिए भले ही यह दुनिया का सबसे छोटा QR Code है, लेकिन इसे आम लोगों के लिए इस्तेमाल करना आसान या व्यावहारिक नहीं है. 

यह भी पढ़ें - iOS 18 अपडेट को लेकर Apple पर बढ़ी मुश्किलें, iPhone रिपेयर के खर्च पर CCPA की जांच

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
Read More
Published at : 15 Sep 2026 09:45 PM (IST)
Tags :
QR CODE TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Solar से चलानी है Washing Machine? जानें कितने पैनल होंगे जरूरी
Solar से चलानी है Washing Machine? जानें कितने पैनल होंगे जरूरी
टेक्नोलॉजी
iOS 18 अपडेट को लेकर Apple पर बढ़ी मुश्किलें, iPhone रिपेयर के खर्च पर CCPA की जांच
iOS 18 अपडेट को लेकर Apple पर बढ़ी मुश्किलें, iPhone रिपेयर के खर्च पर CCPA की जांच
टेक्नोलॉजी
क्या होता है Bluetooth LE? जानें नॉर्मल वाले से कैसे है अलग
क्या होता है Bluetooth LE? जानें नॉर्मल वाले से कैसे है अलग
टेक्नोलॉजी
iPhone 18 Pro की डिलीवरी में देरी, अक्टूबर तक करना होगा इंतजार
iPhone 18 Pro की डिलीवरी में देरी, अक्टूबर तक करना होगा इंतजार
Advertisement

वीडियोज

Bharat Ki Baat : आपकी UPI पेमेंट पर क्या चार्ज लगेगा? | Online Payments | UPI Transaction Charge
UP में UCC का एलान.. पक्ष- विपक्ष में आर-पार, 2027 पर सीधा असर !। UP Election 2027
Sandeep Chaudhary: UPI के नए नियम से क्या बदलेगा? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | UPI Payments Charge
Chitra Tripathi: यूपी चुनाव से पहले ‘फूफा’ पर सियासी तंज, किसकी रणनीति पड़ेगी भारी? | UP Election
UPI Payment Update: नए नियम से 2000 से ऊपर पेमेंट पर लगेगा चार्ज? | Breaking | UPI New Rules
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Indigo फ्लाइट की लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग, पायलट को आगे लगने का था शक
Indigo फ्लाइट की लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग, पायलट को आगे लगने का था शक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'एक फार्म हाउस में मेरी हत्या का प्लान...', चंद्रशेखर आजाद का बड़ा दावा
'एक फार्म हाउस में मेरी हत्या का प्लान...', चंद्रशेखर आजाद का बड़ा दावा
क्रिकेट
IND vs AFG: टॉप ऑर्डर ढेर, फिर राशिद-नबी ने धोया; दूसरे टी20 में अफगानिस्तान ने दिया 160 का लक्ष्य
टॉप ऑर्डर ढेर, फिर राशिद-नबी ने धोया; दूसरे टी20 में अफगानिस्तान ने दिया 160 का लक्ष्य
ओटीटी
'लस्ट स्टोरीज 3' से 'इरुमुडी' तक, नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते गर्दा उड़ाएंगी ये 5 फिल्में
नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते गर्दा उड़ाएंगी ये 5 फिल्में, चेक करें लिस्ट
इंडिया
राजपाल यादव पर SC की अहम टिप्पणी, 'आपका आचरण विश्वसनीय नहीं रहा, फिर भी...'
राजपाल यादव पर SC की अहम टिप्पणी, 'आपका आचरण विश्वसनीय नहीं रहा, फिर भी...'
ऐस्ट्रो
Ganesh Visarjan 2026: 14 को स्थापना के बाद 16 सितंबर को तीसरे दिन का विसर्जन कैसे?
Ganesh Visarjan 2026: 14 को स्थापना के बाद 16 सितंबर को तीसरे दिन का विसर्जन कैसे?
इंडिया
शुभेंदु अधिकारी ने बताया नंदीग्राम में कितने वोटों से जीतेगी BJP?
शुभेंदु अधिकारी ने बताया नंदीग्राम में कितने वोटों से जीतेगी BJP?
एग्रीकल्चर
लेट्यूस की खेती में कैसे मिलेगा मुनाफा? समझें पूरा तरीका
लेट्यूस की खेती में कैसे मिलेगा मुनाफा? समझें पूरा तरीका
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Salman को पसंद आई Gullu-Kanika की Chemistry, Audience ने उठाए सवाल
Bigg Boss 20: Salman को पसंद आई Gullu-Kanika की Chemistry, Audience ने उठाए सवाल
ENT LIVE
Varanasi के सेट से वायरल तस्वीरें, Dinosaur और Temple ने बढ़ाई Rajamouli की फिल्म पर चर्चा
Varanasi के सेट से वायरल तस्वीरें, Dinosaur और Temple ने बढ़ाई Rajamouli की फिल्म पर चर्चा
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Mary Kom के बयान पर विवाद, Team ने मांगी माफी
Bigg Boss 20: Mary Kom के बयान पर विवाद, Team ने मांगी माफी
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Uditi Singh की एक Life खत्म, Gullu ने Kanika Mann को किया Propose
Bigg Boss 20: Uditi Singh की एक Life खत्म, Gullu ने Kanika Mann को किया Propose
Embed widget