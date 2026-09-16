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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वउड़ान के बाद टायर निकला, फिर बीच हवा में कांपने लगा विमान, बड़ा हादसा टला

उड़ान के बाद टायर निकला, फिर बीच हवा में कांपने लगा विमान, बड़ा हादसा टला

ईरान में एक बड़ा विमान हादसा टल गया. सेपेहरान एयरलाइंस का विमान उड़ान के कुछ ही देर बाद कांपने लगा. उसके इंजन में खराबी आ गई थी.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 16 Sep 2026 08:02 AM (IST)
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ईरान में एक बड़ा विमान हादसा होने से टल गया. तेहरान की सेपेहरान एयरलाइंस के एक बोइंग 737 विमान ने मशहद से उड़ान भरी थी, लेकिन उसे कुछ ही देर बाद वापस एयरपोर्ट पर लैंड करना पड़ा. विमान के उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद एक टायर अलग हो गया और जिसके बाद इंजन में खराबी आ गई. विमान को हादसे से बचाने के लिए उसे दोबारा मशहद एयरपोर्ट पर लैंड करा दिया गया.

'सीएनएन' की रिपोर्ट के मुताबिक, उड़ान के दौरान विमान का एक टायर अलग हो गया था. यह भी दावा किया जा रहा है कि टायर अलग होने से पहले फट गया था. इसके बाद इंजन में खराबी आई तो पूरा विमान बुरी तरह कांपने लगा. विमान में बैठे यात्री बुरी तरह घबरा गए. विमान के कांपने की वजह से उसके अंदर छत का हिस्सा टूटकर गिरने लगा. इसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

पायलटों ने यात्रियों को क्या बताया

उत्तर-पूर्वी ईरान के मशहद से यह विमान केरमानशाह के लिए रवाना हुआ था, तभी टेक-ऑफ के तुरंत बाद पायलटों को इसमें दिक्कत का पता चला. पायलटों ने विमान का टायर निकलने के बाद तुरंत यात्रियों को तकनीकी खराबी की जानकारी दी. उड़ान के दौरान विमान में काफी तेज झटके लगने लगे और वह जोर-जोर से हिलने लगा. इसके बाद विमान को वापस मशहद एयरपोर्ट की तरफ मोड़ लिया.

मामले पर अभी तक नहीं आया बयान

अहम बात यह भी है कि विमान में बैठे किसी भी यात्री या क्रू को चोट नहीं आई है. सभी सुरक्षित हैं, लेकिन विमान को झटके लगने की वजह से उसके अंदर सामान के लिए बने बॉक्स खुल गए थे. इस मामले पर अभी तक एयरपोर्ट अथॉरिटी या विमान कंपनी की तरफ से किसी भी तरह का आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

यह भी पढ़ें : पवित्र मुस्लिम शहर मक्का के एयरस्पेस में घुसा हूती ड्रोन, आर्मी ने रोका

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 16 Sep 2026 08:02 AM (IST)
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