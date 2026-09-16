उड़ान के बाद टायर निकला, फिर बीच हवा में कांपने लगा विमान, बड़ा हादसा टला

ईरान में एक बड़ा विमान हादसा होने से टल गया. तेहरान की सेपेहरान एयरलाइंस के एक बोइंग 737 विमान ने मशहद से उड़ान भरी थी, लेकिन उसे कुछ ही देर बाद वापस एयरपोर्ट पर लैंड करना पड़ा. विमान के उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद एक टायर अलग हो गया और जिसके बाद इंजन में खराबी आ गई. विमान को हादसे से बचाने के लिए उसे दोबारा मशहद एयरपोर्ट पर लैंड करा दिया गया.

'सीएनएन' की रिपोर्ट के मुताबिक, उड़ान के दौरान विमान का एक टायर अलग हो गया था. यह भी दावा किया जा रहा है कि टायर अलग होने से पहले फट गया था. इसके बाद इंजन में खराबी आई तो पूरा विमान बुरी तरह कांपने लगा. विमान में बैठे यात्री बुरी तरह घबरा गए. विमान के कांपने की वजह से उसके अंदर छत का हिस्सा टूटकर गिरने लगा. इसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

पायलटों ने यात्रियों को क्या बताया

उत्तर-पूर्वी ईरान के मशहद से यह विमान केरमानशाह के लिए रवाना हुआ था, तभी टेक-ऑफ के तुरंत बाद पायलटों को इसमें दिक्कत का पता चला. पायलटों ने विमान का टायर निकलने के बाद तुरंत यात्रियों को तकनीकी खराबी की जानकारी दी. उड़ान के दौरान विमान में काफी तेज झटके लगने लगे और वह जोर-जोर से हिलने लगा. इसके बाद विमान को वापस मशहद एयरपोर्ट की तरफ मोड़ लिया.

A Boeing 737 aircraft operated by Sepehran Airlines, en route from Mashhad to Kermanshah, Iran, returned to Mashhad Airport after experiencing a technical malfunction during takeoff, declared an emergency, and landed safely#Iran #SepehranAirlines #Boeing737 #AviationNews pic.twitter.com/Vbi6FaHSjN — VIRAL VOLT (@ViralVolT1) September 16, 2026

मामले पर अभी तक नहीं आया बयान

अहम बात यह भी है कि विमान में बैठे किसी भी यात्री या क्रू को चोट नहीं आई है. सभी सुरक्षित हैं, लेकिन विमान को झटके लगने की वजह से उसके अंदर सामान के लिए बने बॉक्स खुल गए थे. इस मामले पर अभी तक एयरपोर्ट अथॉरिटी या विमान कंपनी की तरफ से किसी भी तरह का आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

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