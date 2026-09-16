अभिजीत दीपके का नया सोशल मीडिया पोस्ट, बोले- 'धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से...'

यूपी कैबिनेट ने राज्य के 14,429 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने का ऐलान किया है. मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है. इस योजना पर 300 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इसे लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके का रिएक्शन आया है.

दीपके ने मंगलवार (15 सितंबर) को न्यूज एजेंसी पीटीआई की एक खबर को री-पोस्ट करते हुए उन लोगों पर तंज कसा, जो कहते थे कि सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा दे देने से क्या ही बदल जाएगा. सीजेपी नेता ने विपक्षियों पर कटाक्ष करते हुए कहा, "एक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या होगा?" इसके साथ ही उन्होंने हंसने वाली इमोजी भी शेयर की है.

'स्कूल ठीक करो' अभियान

यूपी कैबिनेट के प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने पर अभिजीत दीपके ने उन लोगों पर तंज कसा है, जो आंदोलन के वक्त उनको ट्रोल कर रहे थे. बता दें कि दीपके की सीजेपी 'स्कूल ठीक करो' अभियान चला रही है, जिसकी शुरुआत उन्होंने अपने राज्य महाराष्ट्र से की है. इस अभियान को लेकर राजस्थान में सीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट का भी मामला सामने आया था.

Ek Dharmendra Pradhan ke resignation se kya hoga? 😄 https://t.co/c5eCWlqrwY — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) September 15, 2026

यूपी में स्मार्ट क्लास पर कितना खर्च

यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि एक विद्यालय में स्मार्ट क्लास तैयार करने पर 2,07,910 रुपये खर्च होंगे. स्मार्ट क्लास में बच्चों को पढ़ाई के लिए आधुनिक डिजिटल सुविधाएं मिलेंगी. इसमें इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल, पावर बैकअप, इलेक्ट्रिकल व सुरक्षा उपकरण, ऑडियो-विजुअल सामग्री, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, डिजिटल एजुकेशन कंटेंट, सुरक्षा साफ्टवेयर, वाई-फाई कनेक्टिविटी और हेल्प डेस्क की व्यवस्था होगी.

स्मार्ट क्लास शुरू होने से परिषदीय स्कूलों में साधारण पढ़ाई के साथ-साथ डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल बढ़ेगा. शिक्षक वीडियो, चित्र और अन्य डिजिटल सामग्रियों के जरिए कठिन विषयों को बच्चों को आसानी से समझा सकेंगे. इससे पढ़ाई अधिक रुचिकर और प्रभावी होने की उम्मीद है. बता दें कि वर्तमान में 32 हजार से अधिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, 15 हजार से अधिक विद्यालयों में आईसीटी लैब और 1129 विद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा है. इसी के मद्देनजर 2.61 लाख शिक्षकों को टैबलेट दिए जा चुके हैं.

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