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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीSamsung Galaxy S26 FE हो गया लॉन्च! जानें फीचर्स से लेकर कीमत तक सब कुछ

Samsung Galaxy S26 FE हो गया लॉन्च! जानें फीचर्स से लेकर कीमत तक सब कुछ

Samsung Galaxy S26 FE भारत में लॉन्च हो गया है. आइए जानते हैं कि कंपनी ने इसमें कैसे फीचर्स दिए हैं और इसकी भारत में कितनी कीमत है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 15 Sep 2026 09:59 AM (IST)
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स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Samung ने अपने Fan Edition लाइनअप में नया Galaxy S26 FE को भारत में लॉन्च कर दिया है. फोन को कंपनी ने ऐसे यूजर्स को ध्यान में रखकर पेश किया है जो कम कीमत फ्लैगशिप जैसा एक्सपीरिएंस चाहते हैं. इसके अलावा इस फोन में यूजर्स को 120Hz रेट को सपोर्ट करने वाला AMOLED डिस्प्ले, Exynos 2500 प्रोसेसर, 50MP कैमरा और 4,900mAh की बैटरी जैसे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे.

कैसे हैं फीचर्स

Galaxy S26 FE के फीचर्स की बात करें तो कंपनी ने इसमें 6.7 इंच का Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले उपलब्ध कराया है. ये डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है जिससे स्क्रॉलिंग, गेमिंग और एनिमेशन ज्यादा स्मूद नजर आते हैं. इसके साथ ही परफॉर्मेंस के लिए फोन में Exynos 2500 प्रोसेसर दिया गया है.

ये चिपसेट मल्टीटास्किंग, गेमिंग और AI बेस्ड फीचर्स को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है. Galaxy S26 FE Android 17 पर बेस्ड One UI 9 के साथ आता है. यानी सॉफ्टवेयर के मामले में ये Samsung के नए Galaxy मॉडल्स के साथ कदम मिलाता है.

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कैसा है कैमरा सेटअप

फोन के कैमरा सेटअप पर नजर डालें तो कंपनी ने इस फोन में ट्रिपल कैमरा सेटअप उपलब्ध कराया है. इसमें 50MP के प्राइमरी कैमरा के साथ एक 12MP का अल्ट्रावाइड कैमरा और एक 8MP का टेलीफोटो कैमरा मौजूद है. वहीं, सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फोन में 12MP का फ्रंट कैमरा भी दिया गया है.

पावर बैकअप के लिए फोन में 4,900mAh की बैटरी उपलब्ध कराई है. ये बैटरी 45W की फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है. Samsung के मुताबिक, फोन एक बार चार्ज करने पर 29 घंटे तक वीडियो प्लेबैक दे सकता है.

इतना ही नहीं, Galaxy S26 FE को कंपनी ने लंबा सॉफ्टवेयर अपडेट भी उपलब्ध कराया है. Samsung इस फोन के साथ लंबे समय तक OS और सुरक्षा अपडेट देने का वादा कर रहा है. इसके अलावा फोन IP68 रेटिंग के साथ आता है जिससे धूल और पानी से सुरक्षा मिलती है.

कितनी है कीमत?

अब इसकी कीमतों पर नजर डालें तो भारत में Galaxy S26 FE की शुरुआती कीमत 79,999 रुपये है. ये कीमत 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की है. इसके अलावा फोन का 8GB+256GB मॉडल भी उपलब्ध है. कंपनी ने इसे Samsung की प्रीमियम S सीरीज के मुकाबले ज्यादा किफायती ऑप्शन के तौर पर पेश किया है.

iPhone 17 को मिलेगी टक्कर

Samsung का ये नया फोन iPhone 17 को सीधी टक्कर देने में सक्षम होगा. बता दें कि iPhone 17 में कंपनी ने 6.3 इंच का सुपर रेटिना डिस्प्ले उपलब्ध कराया है जो 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है. इसके अलावा इसमें ए19 प्रोसेसर भी दिया हुआ है जो फोन का एक्सपीरिएंस बेहतर बनाता है. साथ ही फोन में 48 मेगापिक्सल का फ्यूजन प्राइमरी कैमरा दिया हुआ है जो बेहतरीन फोटोज लेने में मदद करता है. इस फोन की कीमत फिलहाल भारत में 82,900 रुपये है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 15 Sep 2026 09:59 AM (IST)
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