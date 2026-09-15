Vinegar से साफ होगी इलेक्ट्रॉनिक्स स्क्रीन या नुकसान? समझें टेक फैक्ट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom माइक्रोफाइबर, डिस्टिल्ड पानी, कुछ अल्कोहल ही सुरक्षित विकल्प.

स्मार्टफोन, लैपटॉप, मॉनिटर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अब रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं, इसलिए इनकी स्क्रीन को साफ रखना भी जरूरी लगता है. ऐसे में घर में मौजूद Vinegar यानी सिरका एक आसान और सस्ता ऑप्शन नजर आ सकता है. सफाई के लिए Vinegar के कई टिप्स यूज किए जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन के मामले में यही घरेलू तरीका नुकसान की वजह बन सकता है. खास बात यह है कि हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर एक ही तरह का क्लीनिंग लिक्विड यूज नहीं किया जा सकता है. तो आइए जानते हैं कि Vinegar से इलेक्ट्रॉनिक्स स्क्रीन साफ होगी या ज्यादा नुकसान हो जाएगा.

Vinegar से इलेक्ट्रॉनिक्स स्क्रीन साफ होगी या नुकसान

Vinegar acidic होता है और इसी वजह से इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर इसका यूज परेशानी पैदा कर सकता है. खासकर टच स्क्रीन पर इसका असर पड़ सकता है और स्क्रीन पहले की तुलना में कम रेस्पोंसिव हो सकती है. इसके अलावा Vinegar स्क्रीन की प्रोटेक्टिव कोटिंग को भी नुकसान पहुंचा सकता है. इससे स्क्रीन की anti-glare property भी प्रभावित हो सकती है. स्क्रीन की सफाई के लिए यूज किया गया Vinegar कुछ मामलों में स्क्रीन की सतह को ही नुकसान पहुंचा सकता है.

हर Vinegar एक जैसा यूज नहीं किया जा सकता

कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां सफाई के लिए Vinegar के डिलियूटिड मिक्सचर का सुझाव देती हैं. Acer के मुताबिक, आसानी से न हटने वाले दागों के लिए बराबर मात्रा में हल्के गर्म डिस्टिल्ड पानी और सिरके को मिलाकर यूज किया जा सकता है. Samsung भी Samsung monitors की सफाई के लिए इसी तरह के मिक्सचर का सुझाव देता है, लेकिन दोनों कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक्स स्क्रीन पर अनडिलियूटिड विनेगर यानी बिना पानी मिलाए Vinegar यूज करने की सलाह नहीं देती हैं.

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Apple household cleaners से बचने की सलाह

Apple अपने products पर किसी भी household cleaner का यूज न करने की सलाह देता है. ऐसे में स्क्रीन की सफाई के लिए सुरक्षित ऑप्शन के तौर पर साफ माइक्रो फाइबर क्लोथ को सेफ स्क्रीन क्लीनर या डिस्टिल्ड वाटर हल्का गीला करके यूज किया जा सकता है. इससे स्क्रीन साफ करने के लिए किसी घरेलू cleaner का सीधे यूज करने से बचा जा सकता है.

क्या अल्कोहल इलेक्ट्रॉनिक्स को खराब करता है?

हर घरेलू cleaner इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए नुकसानदायक नहीं होता है. कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की सफाई में रबिंग अल्कोहल का यूज किया जा सकता है, लेकिन इसे हर डिवाइस या स्क्रीन पर यूज करना सही नहीं है. कई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां सफाई के लिए 70 प्रतिशत आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या 75 प्रतिशत एथाइल अल्कोहल की सलाह देती हैं. एप्पल के अनुसार, इसे डिवाइस की स्क्रीन और कीबोर्ड जैसी हार्ड, बिना छेद वाली सतहों पर यूज किया जा सकता है. हालांकि, एप्पल विजन प्रो हेडसेट की सफाई में इसका यूज नहीं करना चाहिए.

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