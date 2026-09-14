लैपटॉप के Webcam के पास क्यों बने होते हैं ये छोटे-छोटे छेद? ये है वजह

लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर लगे Webcam को तो आपने जरूर देखा होगा लेकिन क्या आपने कभी उसके आसपास बने छोटे-छोटे छेदों पर गौर किया है? कई लोग इन्हें कैमरे का हिस्सा समझते हैं जबकि इनमें से कुछ छेद का कैमरे से कोई मतलब नहीं होता है. इन छोटे छेदों का लैपटॉप की आवाज, वीडियो कॉल और प्राइवेसी से खास कनेक्शन हो सकता है.

Webcam के पास छेद आखिर किस काम आते हैं?

लैपटॉप के Webcam के आसपास बने छोटे छेदों में सबसे नॉर्मली पर माइक्रोफोन छिपा होता है. आज के ज्यादातर लैपटॉप में इन-बिल्ट माइक्रोफोन दिए जाते हैं ताकि यूजर को वीडियो कॉल या ऑनलाइन मीटिंग के दौरान अलग से माइक्रोफोन लगाने की जरूरत न पड़े. माइक्रोफोन के लिए बनाया गया छेद बाहर से बेहद छोटा दिखाई देता है. इसके पीछे सेंसर या माइक्रोफोन कंपोनेंट लगा होता है जो आपकी आवाज को पकड़कर लैपटॉप तक पहुंचाता है.

एक नहीं, दो माइक्रोफोन भी हो सकते हैं

कई एडवांस लैपटॉप में Webcam के आसपास एक से ज्यादा छोटे छेद दिखाई देते हैं. इसकी वजह ये है कि उनमें डुअल या मल्टीपल माइक्रोफोन दिए जाते हैं. इनका काम सिर्फ आपकी आवाज रिकॉर्ड करना नहीं बल्कि आसपास के शोर को कम करने में भी मदद करना होता है.

जैसे मान लिजिए अगर आप वीडियो कॉल के दौरान पंखे, AC या आसपास लोगों की आवाज के बीच बात कर रहे हैं तो लैपटॉप का माइक्रोफोन सिस्टम आपकी आवाज को अलग से पहचानने की कोशिश करता है. इसी टेक्नोलॉजी की मदद से कॉल के दौरान आवाज साफ सुनाई देती है.

Noise Cancellation में भी होती है मदद

कुछ लैपटॉप में माइक्रोफोन की ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें एक माइक्रोफोन आपकी आवाज पकड़ता है जबकि दूसरा आसपास की आवाजों को पहचानने में मदद करता है. इसके बाद सॉफ्टवेयर इन दोनों सिग्नल का एनालिसिस करके अनचाहे बैकग्राउंड नॉइज को कम कर सकता है.

यही कारण है कि Webcam के पास दिखने वाले हर छोटे छेद को कैमरे का हिस्सा समझना सही नहीं है. कुछ छेद लैपटॉप के ऑडियो सिस्टम का जरूरी हिस्सा होते हैं.

हर छेद माइक्रोफोन का नहीं होता

यहां एक जरूरी बात समझना भी जरूरी है. हर लैपटॉप में Webcam के पास बने सभी छोटे छेद माइक्रोफोन के लिए हों, ये जरूरी नहीं है. अलग-अलग कंपनियां और मॉडल अपने डिजाइन के हिसाब से इनकी जगह बदल सकती हैं.

कुछ डिजाइन में Webcam के पास LED इंडिकेटर, सेंसर या दूसरे हार्डवेयर कंपोनेंट्स के लिए भी छोटी ओपनिंग हो सकती है. इसलिए सिर्फ देखकर किसी छेद का काम तय नहीं किया जा सकता है.

इन्हें गलती से बंद न करें

अगर आपके लैपटॉप में Webcam के पास माइक्रोफोन का छेद है तो उसे स्टिकर, टेप या किसी दूसरी चीज से ढकने से बचना चाहिए. ऐसा करने पर माइक्रोफोन की आवाज कम हो सकती है और वीडियो कॉल के दौरान सामने वाले व्यक्ति को आपकी आवाज ठीक से सुनाई नहीं देगी.

इसलिए अगली बार लैपटॉप के Webcam के पास ये छोटे-छोटे छेद दिखाई दें तो उन्हें सिर्फ डिजाइन का हिस्सा न समझें. इनमें छिपा छोटा-सा माइक्रोफोन आपके वीडियो कॉल और ऑनलाइन मीटिंग की आवाज को बेहतर बनाने में बड़ी भूमिका निभा सकता है.

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