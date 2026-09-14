गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीलैपटॉप के Webcam के पास क्यों बने होते हैं ये छोटे-छोटे छेद? ये है वजह

लैपटॉप के Webcam के पास क्यों बने होते हैं ये छोटे-छोटे छेद? ये है वजह

लैपटॉप के Webcam के पास बने छोटे-छोटे छेद देखकर अक्सर सवाल उठता है कि ये किस काम आते हैं. जानिए इनका असली काम और लैपटॉप में क्यों दी जाती है ये जगह.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 14 Sep 2026 11:58 AM (IST)
Preferred Sources

लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर लगे Webcam को तो आपने जरूर देखा होगा लेकिन क्या आपने कभी उसके आसपास बने छोटे-छोटे छेदों पर गौर किया है? कई लोग इन्हें कैमरे का हिस्सा समझते हैं जबकि इनमें से कुछ छेद का कैमरे से कोई मतलब नहीं होता है. इन छोटे छेदों का लैपटॉप की आवाज, वीडियो कॉल और प्राइवेसी से खास कनेक्शन हो सकता है.

Webcam के पास छेद आखिर किस काम आते हैं?

लैपटॉप के Webcam के आसपास बने छोटे छेदों में सबसे नॉर्मली पर माइक्रोफोन छिपा होता है. आज के ज्यादातर लैपटॉप में इन-बिल्ट माइक्रोफोन दिए जाते हैं ताकि यूजर को वीडियो कॉल या ऑनलाइन मीटिंग के दौरान अलग से माइक्रोफोन लगाने की जरूरत न पड़े. माइक्रोफोन के लिए बनाया गया छेद बाहर से बेहद छोटा दिखाई देता है. इसके पीछे सेंसर या माइक्रोफोन कंपोनेंट लगा होता है जो आपकी आवाज को पकड़कर लैपटॉप तक पहुंचाता है.

एक नहीं, दो माइक्रोफोन भी हो सकते हैं

कई एडवांस लैपटॉप में Webcam के आसपास एक से ज्यादा छोटे छेद दिखाई देते हैं. इसकी वजह ये है कि उनमें डुअल या मल्टीपल माइक्रोफोन दिए जाते हैं. इनका काम सिर्फ आपकी आवाज रिकॉर्ड करना नहीं बल्कि आसपास के शोर को कम करने में भी मदद करना होता है.

जैसे मान लिजिए अगर आप वीडियो कॉल के दौरान पंखे, AC या आसपास लोगों की आवाज के बीच बात कर रहे हैं तो लैपटॉप का माइक्रोफोन सिस्टम आपकी आवाज को अलग से पहचानने की कोशिश करता है. इसी टेक्नोलॉजी की मदद से कॉल के दौरान आवाज साफ सुनाई देती है.

Noise Cancellation में भी होती है मदद

कुछ लैपटॉप में माइक्रोफोन की ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें एक माइक्रोफोन आपकी आवाज पकड़ता है जबकि दूसरा आसपास की आवाजों को पहचानने में मदद करता है. इसके बाद सॉफ्टवेयर इन दोनों सिग्नल का एनालिसिस करके अनचाहे बैकग्राउंड नॉइज को कम कर सकता है.

यही कारण है कि Webcam के पास दिखने वाले हर छोटे छेद को कैमरे का हिस्सा समझना सही नहीं है. कुछ छेद लैपटॉप के ऑडियो सिस्टम का जरूरी हिस्सा होते हैं.

यह भी पढ़ें: Laptop Charger में दिखें ये 5 संकेत तो हो जाएं सावधान! वरना होगा नुकसान

हर छेद माइक्रोफोन का नहीं होता

यहां एक जरूरी बात समझना भी जरूरी है. हर लैपटॉप में Webcam के पास बने सभी छोटे छेद माइक्रोफोन के लिए हों, ये जरूरी नहीं है. अलग-अलग कंपनियां और मॉडल अपने डिजाइन के हिसाब से इनकी जगह बदल सकती हैं.

कुछ डिजाइन में Webcam के पास LED इंडिकेटर, सेंसर या दूसरे हार्डवेयर कंपोनेंट्स के लिए भी छोटी ओपनिंग हो सकती है. इसलिए सिर्फ देखकर किसी छेद का काम तय नहीं किया जा सकता है.

इन्हें गलती से बंद न करें

अगर आपके लैपटॉप में Webcam के पास माइक्रोफोन का छेद है तो उसे स्टिकर, टेप या किसी दूसरी चीज से ढकने से बचना चाहिए. ऐसा करने पर माइक्रोफोन की आवाज कम हो सकती है और वीडियो कॉल के दौरान सामने वाले व्यक्ति को आपकी आवाज ठीक से सुनाई नहीं देगी.

इसलिए अगली बार लैपटॉप के Webcam के पास ये छोटे-छोटे छेद दिखाई दें तो उन्हें सिर्फ डिजाइन का हिस्सा न समझें. इनमें छिपा छोटा-सा माइक्रोफोन आपके वीडियो कॉल और ऑनलाइन मीटिंग की आवाज को बेहतर बनाने में बड़ी भूमिका निभा सकता है.

यह भी पढ़ें:

घंटों चलेगी Windows Laptop की बैटरी! बस बदल दें ये एक Settings

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
Read More
Published at : 14 Sep 2026 11:58 AM (IST)
Tags :
Laptop TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Android यूजर्स के लिए बड़ा अपडेट! अब चंद स्टेप्स में शेयर कर सकेंगे Passkey
Android यूजर्स के लिए बड़ा अपडेट! अब चंद स्टेप्स में शेयर कर सकेंगे Passkey
टेक्नोलॉजी
5kW सोलर पैनल से महीने में कितनी यूनिट बिजली बनती है, देखें पूरा गणित?
5kW सोलर पैनल से महीने में कितनी यूनिट बिजली बनती है, देखें पूरा गणित?
टेक्नोलॉजी
GalaxEye की सैटेलाइट इमेजिंग टेक्नोलॉजी को US पेटेंट, जानें खासियत
GalaxEye की सैटेलाइट इमेजिंग टेक्नोलॉजी को US पेटेंट, जानें खासियत
टेक्नोलॉजी
क्या होता है Bluetooth Jammer? जानें भारत में इस्तेमाल करने के क्या हैं नियम
क्या होता है Bluetooth Jammer? जानें भारत में इस्तेमाल करने के क्या हैं नियम
Advertisement

वीडियोज

MAYAWATI का बड़ा फैसला! ANAND KUMAR के बेटों का पत्ता साफ, भतीजी को मिलेगी कमान? ABPLIVE
BRICS SUMMIT 2026: Putin Vs Jinping, किसकी कार ज्यादा पावरफुल और खतरनाक? |ABPLIVE
Sansani: पंजाबी गाने पर बवाल...सिंगर के घर 'मौत की दस्तक'!।Gulab Sidhu House Firing
UP News: Maharajganj में हाईवे पर मौत वाली गलती का CCTV हिला देगा !
BRICS Summit 2026 | Janhit: भारत-चीन मिले...Pakistan कैसे ना जले? | Modi-Putin-Xi Jinping | Russia
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BJP को बड़ा झटका, पूर्व MLA नरेंद्र बाबू कांग्रेस में शामिल, पार्टी बोली- 'उनका स्वागत'
BJP को बड़ा झटका, पूर्व MLA नरेंद्र बाबू कांग्रेस में शामिल, पार्टी बोली- 'उनका स्वागत'
हरियाणा
गुरुग्राम में महिला बाइक राइडर को टक्कर, कार सवारों ने पहले रोका, फिर गिरा दिया
गुरुग्राम में महिला बाइक राइडर को टक्कर, कार सवारों ने पहले रोका, फिर गिरा दिया
इंडिया
हिंदी दिवस: Gen Z से अमित शाह बोले, 'जितनी भाषाएं सीख सकें, सीखें, लेकिन...'
हिंदी दिवस: Gen Z से अमित शाह बोले, 'जितनी भाषाएं सीख सकें, सीखें, लेकिन...'
क्रिकेट
अभिषेक शर्मा ने पहले T20 में तोड़े 3 बड़े रिकॉर्ड, भारतीयों में बने नंबर-1
अभिषेक शर्मा ने पहले T20 में तोड़े 3 बड़े रिकॉर्ड, भारतीयों में बने नंबर-1
बॉलीवुड
गणेश चतुर्थी पर रिलीज हुआ 'रामायण' का पहला मोशन पोस्टर, दिल छू लेगी 'सिया राम' की पहली झलक
गणेश चतुर्थी पर रिलीज हुआ 'रामायण' का पहला पोस्ट, दिखी 'सिया राम' की पहली झलक
इंडिया
BRICS सम्मेलन कितना सफल? यशवंत सिन्हा ने 3 प्वाइंट्स में समझाया
BRICS सम्मेलन कितना सफल? यशवंत सिन्हा ने 3 प्वाइंट्स में समझाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मोहम्मद शमी के भाई पर रेप का केस, शादी का झांसा देकर यौन शोषण के आरोप
मोहम्मद शमी के भाई पर रेप का केस, शादी का झांसा देकर यौन शोषण के आरोप
ट्रेंडिंग
गार्ड की गाना गाते रील हुई वायरल, नौकरी छूटी तो ऐसे खुली किस्मत
गार्ड की गाना गाते रील हुई वायरल, नौकरी छूटी तो ऐसे खुली किस्मत
ENT LIVE
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
ENT LIVE
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
ENT LIVE
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
ENT LIVE
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
ABP NEWS
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
Embed widget