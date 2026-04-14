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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या है साइबर सखी, जिन्हें तैयार कर रहा Reliance? जानें महिलाओं के लिए ये कितनी मददगार

क्या है साइबर सखी, जिन्हें तैयार कर रहा Reliance? जानें महिलाओं के लिए ये कितनी मददगार

Cyber Sakhi: यह पहल Ministry of Electronics and Information Technology के Information Security Education and Awareness (ISEA) के तहत चलाई जाएगी.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 14 Apr 2026 01:53 PM (IST)
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  • समुदाय-आधारित मॉडल से प्रशिक्षित महिलाएं दूसरों को सिखाएंगी, डिजिटल सशक्तिकरण।

Cyber Sakhi: Reliance Foundation और Centre for Development of Advanced Computing ने मिलकर देशभर की ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल दुनिया में सुरक्षित बनाने के लिए एक खास अभियान शुरू किया है. इस पहल का उद्देश्य अगले तीन वर्षों में करीब 10 लाख महिलाओं को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है. इस अभियान को e-SafeHER नाम दिया गया है जिसका मकसद गांव-गांव में Cyber Sakhi तैयार करना है जो अपने समुदाय में सुरक्षित इंटरनेट इस्तेमाल की जानकारी फैलाएं.

कैसे काम करेगा यह प्रोग्राम

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह पहल Ministry of Electronics and Information Technology के Information Security Education and Awareness (ISEA) के तहत चलाई जाएगी. इसमें C-DAC प्रशिक्षण संबंधित चीजें तैयार करेगा और उसे स्थानीय भाषाओं में ढालेगा जबकि Reliance Foundation जमीनी स्तर पर इसे लागू करेगा.

कार्यक्रम की शुरुआत पहले Madhya Pradesh और Odisha से होगी जिसके बाद इसे पूरे देश में फैलाया जाएगा. प्रशिक्षण के लिए ऑडियो-विजुअल और मल्टी-लैंग्वेज मॉड्यूल का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आसानी से सीख सकें.

बढ़ते डिजिटल इस्तेमाल के साथ बढ़ा खतरा

ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के बीच स्मार्टफोन, ऑनलाइन पेमेंट और डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. इसके साथ ही ऑनलाइन धोखाधड़ी, डेटा चोरी और साइबर हमलों का खतरा भी बढ़ गया है. इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए यह पहल शुरू की गई है ताकि महिलाएं डिजिटल दुनिया का फायदा उठाते समय खुद को सुरक्षित रख सकें और किसी भी तरह के ऑनलाइन जोखिम से बच सकें.

समुदाय आधारित मॉडल पर जोर

इस कार्यक्रम की सबसे खास बात इसका कम्युनिटी-ड्रिवन मॉडल है. इसमें ट्रेनिंग लेने वाली महिलाएं खुद अपने इलाके में जागरूकता फैलाने का काम करेंगी. यानी जो महिलाएं प्रशिक्षण प्राप्त करेंगी वही आगे Cyber Sakhi बनकर दूसरों को साइबर सुरक्षा के बारे में सिखाएंगी. इससे बिना नई व्यवस्था बनाए ही इस अभियान को बड़े स्तर पर फैलाया जा सकेगा.

महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में कदम

Isha Ambani का मानना है कि आज ग्रामीण भारत की महिलाएं तेजी से ऑनलाइन आ रही हैं. ऐसे में उन्हें सिर्फ इंटरनेट से जोड़ना ही नहीं बल्कि सुरक्षित तरीके से इसका इस्तेमाल करना सिखाना भी जरूरी है. इस पहल के जरिए न सिर्फ महिलाओं को साइबर सुरक्षा की जानकारी दी जाएगी बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी भी बनाया जाएगा ताकि वे डिजिटल दुनिया का पूरा फायदा उठा सकें.

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Published at : 14 Apr 2026 01:53 PM (IST)
Tags :
Reliance Foundation TECH NEWS HINDI Cyber Sakhi
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