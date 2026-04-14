हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीसमंदर की केबल से एक देश से दूसरे देश जाता है इंटरनेट, कभी सोचा है Internet बनता कैसे है?

समंदर की केबल से एक देश से दूसरे देश जाता है इंटरनेट, कभी सोचा है Internet बनता कैसे है?

Internet in Submarine Cables: फाइबर ऑप्टिक केबल बेहद पतले ग्लास या प्लास्टिक के तारों से बनी होती है जिनके जरिए डेटा रोशनी के रूप में ट्रांसफर होता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 14 Apr 2026 12:42 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • सैटेलाइट का उपयोग दूर-दराज के इलाकों में इंटरनेट पहुंचाने के लिए होता है।

Internet in Submarine Cables: हम रोज़ाना इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं वीडियो देखने से लेकर मैसेज भेजने तक. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंटरनेट असल में बनता कैसे है? आसान भाषा में समझें तो इंटरनेट दुनिया भर के लाखों-करोड़ों कंप्यूटर, सर्वर और नेटवर्क का एक विशाल जाल है जो आपस में जुड़ा होता है. जब आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो आपका डिवाइस उस वेबसाइट के सर्वर से डेटा मांगता है और कुछ ही सेकंड में जानकारी आपकी स्क्रीन पर आ जाती है.

समंदर के नीचे बिछी होती हैं इंटरनेट की लाइफलाइन

बहुत से लोग सोचते हैं कि इंटरनेट सैटेलाइट के जरिए चलता है लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया का ज्यादातर इंटरनेट डेटा समंदर के नीचे बिछी फाइबर ऑप्टिक केबल्स से होकर गुजरता है. इन केबल्स को सबमरीन केबल कहा जाता है और ये हजारों किलोमीटर लंबी होती हैं. यही केबल एक देश को दूसरे देश से जोड़ती हैं और ग्लोबल इंटरनेट नेटवर्क को संभव बनाती हैं.

फाइबर ऑप्टिक केबल क्या होती है?

फाइबर ऑप्टिक केबल बेहद पतले ग्लास या प्लास्टिक के तारों से बनी होती है जिनके जरिए डेटा रोशनी के रूप में ट्रांसफर होता है. जब आप कोई फोटो, वीडियो या मैसेज भेजते हैं तो वह इलेक्ट्रिक सिग्नल से लाइट सिग्नल में बदलकर इन केबल्स के जरिए यात्रा करता है. यही वजह है कि इंटरनेट इतनी तेज़ गति से काम करता है.

डेटा कैसे पहुंचता है एक देश से दूसरे देश?

मान लीजिए आप भारत में बैठकर अमेरिका की किसी वेबसाइट को खोलते हैं. आपका डेटा पहले आपके मोबाइल या कंप्यूटर से निकलकर आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर तक पहुंचता है. वहां से यह डेटा इंटरनेशनल नेटवर्क के जरिए समंदर के नीचे बिछी केबल्स में प्रवेश करता है और हजारों किलोमीटर दूर दूसरे देश के सर्वर तक पहुंचता है. फिर वही सर्वर आपको जवाब भेजता है जो उसी रास्ते से वापस आपके पास आता है.

क्या सैटेलाइट का कोई रोल नहीं है?

सैटेलाइट का इस्तेमाल भी इंटरनेट के लिए किया जाता है लेकिन यह मुख्य रूप से दूर-दराज के इलाकों में काम आता है जहां केबल पहुंचाना मुश्किल होता है. लेकिन तेज और स्थिर इंटरनेट के लिए आज भी फाइबर ऑप्टिक केबल्स ही सबसे भरोसेमंद मानी जाती हैं.

इंटरनेट के पीछे छिपा बड़ा नेटवर्क

इंटरनेट सिर्फ एक चीज़ नहीं बल्कि कई तकनीकों और नेटवर्क का मेल है. इसमें डेटा सेंटर, सर्वर, राउटर और केबल्स मिलकर काम करते हैं. बड़ी-बड़ी टेक कंपनियां और टेलीकॉम ऑपरेटर्स मिलकर इस नेटवर्क को बनाए रखते हैं ताकि दुनिया भर के लोग बिना रुकावट इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकें.

इंटरनेट कोई जादू नहीं बल्कि एक बेहद एडवांस टेक्नोलॉजी का नतीजा है. समंदर के नीचे बिछी केबल्स से लेकर आपके हाथ में मौजूद स्मार्टफोन तक, हर चीज़ एक-दूसरे से जुड़ी हुई है. अगली बार जब आप इंटरनेट चलाएं तो समझिए कि आपका डेटा हजारों किलोमीटर का सफर तय करके आपके पास पहुंच रहा है और यही है इंटरनेट की असली ताकत.

यह भी पढ़ें:

अब Android फोन में भी मिलेगा iPhone वाला फीचर! गूगल जल्द करेगा लॉन्च, जानिए कैसे करेगा काम

Published at : 14 Apr 2026 12:42 PM (IST)
Tags :
Internet TECH NEWS HINDI Submarine Cables
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
समंदर की केबल से एक देश से दूसरे देश जाता है इंटरनेट, कभी सोचा है Internet बनता कैसे है?
समंदर की केबल से एक देश से दूसरे देश जाता है इंटरनेट, कभी सोचा है Internet बनता कैसे है?
टेक्नोलॉजी
WhatsApp के यूज से हो गए बोर? एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन वाली इन दूसरी सिक्योर ऐप्स को करें यूज
WhatsApp के यूज से हो गए बोर? एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन वाली इन दूसरी सिक्योर ऐप्स को करें यूज
टेक्नोलॉजी
अब Android फोन में भी मिलेगा iPhone वाला फीचर! गूगल जल्द करेगा लॉन्च, जानिए कैसे करेगा काम
अब Android फोन में भी मिलेगा iPhone वाला फीचर! गूगल जल्द करेगा लॉन्च, जानिए कैसे करेगा काम
टेक्नोलॉजी
धांसू फीचर्स वाले इस गूगल पिक्सल फोन पर जबरदस्त छूट, यहां मिल रहा हजारों की बचत करने का मौका
धांसू फीचर्स वाले इस गूगल पिक्सल फोन पर जबरदस्त छूट, यहां मिल रहा हजारों की बचत करने का मौका
Advertisement

वीडियोज

होर्मुज के पानी मेें 'मौत का जाल' !
Noida Labour Protest Update: नोएडा में हिंसक प्रदर्शन, कई सेक्टर में फैली टेंशन ! | Noida News
Chitra Tripathi: ट्रंप का 'होर्मुज' प्रहार ईरान भी तैयार! | Hormuz | IranUSCeasefire | Janhit
Bharat Ki Baat: होर्मुज़ को लेकर Trump की अगली चाल क्या? | Strait Of Hormuz | Iran- Irael
Sandeep Chaudhary: गैस और महंगाई पर क्यों गरमाई जनता ? सटीक विश्लेषण | Labour Protest | Seedha Sawal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Iran War News Live: अमेरिका की होर्मुज नाकेबंदी से सऊदी अरब परेशान, ट्रंप पर बना रहा दबाव, ईरान-US की बातचीत पर आया पाकिस्तान का रिएक्शन
Live: अमेरिका की होर्मुज नाकेबंदी से सऊदी अरब परेशान, ट्रंप पर बना रहा दबाव, ईरान-US की बातचीत पर आया PAK का रिएक्शन
बिहार
CM नीतीश कुमार ने अपनी अंतिम कैबिनेट की बैठक में क्या कहा? 'आगे बिहार में…'
CM नीतीश कुमार ने अपनी अंतिम कैबिनेट की बैठक में क्या कहा? 'आगे बिहार में…'
इंडिया
Delhi Dehradun Expressway: दिल्ली से सिर्फ ढाई घंटे में पहुंच जाएंगे देहरादून, आज शुरू हो जाएगा एक्सप्रेस-वे, PM मोदी देंगे गिफ्ट
दिल्ली से सिर्फ ढाई घंटे में पहुंच जाएंगे देहरादून, आज शुरू हो जाएगा एक्सप्रेस-वे, PM मोदी देंगे गिफ्ट
आईपीएल 2026
Praful Hinge First Over: 1 रन और 3 विकेट... प्रफुल्ल हिंगे का वो ओवर जिसने पलट दिया पूरा मैच, चारों खाने चित हुए वैभव सूर्यवंशी
1 रन और 3 विकेट... प्रफुल्ल हिंगे का वो ओवर जिसने पलट दिया पूरा मैच, चारों खाने चित हुए वैभव सूर्यवंशी
ओटीटी
Assi OTT Release: तापसी पन्नू की ‘अस्सी’ अब ओटीटी पर होने जा रही रिलीज, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
तापसी पन्नू की ‘अस्सी’ अब ओटीटी पर होने जा रही रिलीज, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
विश्व
US Iran Peace Talk: तारीख तय... सबसे बड़ी शर्त मान गया ईरान! अमेरिका का पीस टॉक-2 पर नया ऐलान, ट्रंप ने लगाई मुहर 
तारीख तय... सबसे बड़ी शर्त मान गया ईरान! अमेरिका का पीस टॉक-2 पर नया ऐलान, ट्रंप ने लगाई मुहर 
Home Tips
Aluminium Foil Door Trick: दरवाजे के हैंडल पर क्यों लपेट रहे हैं लोग एल्युमिनियम फॉयल? वजह जानकर चौंक जाएंगे
दरवाजे के हैंडल पर क्यों लपेट रहे हैं लोग एल्युमिनियम फॉयल? वजह जानकर चौंक जाएंगे
एग्रीकल्चर
किसान भाई इस तरीके से करें काजू की खेती, होगी लाखों की कमाई
किसान भाई इस तरीके से करें काजू की खेती, होगी लाखों की कमाई
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
Embed widget