हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या होता है Cloud Storage? जानिए कैसे काम करता है और कहां रखी जाती हैं आपकी डिजिटल फाइलें

क्या होता है Cloud Storage? जानिए कैसे काम करता है और कहां रखी जाती हैं आपकी डिजिटल फाइलें

Cloud Storage: आज के डिजिटल युग में हर व्यक्ति के पास ढेर सारी फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स और ऐप डेटा होता है. लेकिन फोन या लैपटॉप की सीमित स्टोरेज स्पेस के कारण सबकुछ एक ही जगह सेव करना मुमकिन नहीं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 20 Oct 2025 03:04 PM (IST)
Preferred Sources

Cloud Storage: आज के डिजिटल युग में हर व्यक्ति के पास ढेर सारी फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स और ऐप डेटा होता है. लेकिन फोन या लैपटॉप की सीमित स्टोरेज स्पेस के कारण सबकुछ एक ही जगह सेव करना मुमकिन नहीं. ऐसे में Cloud Storage एक आधुनिक और सुरक्षित समाधान बनकर सामने आया है. पर क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप कोई फाइल क्लाउड में सेव करते हैं तो वह असल में जाती कहां है और काम कैसे करती है? आइए इसे सरल भाषा में समझते हैं.

क्लाउड स्टोरेज असल में है क्या?

क्लाउड स्टोरेज का मतलब है आपकी डिजिटल फाइलों को इंटरनेट के ज़रिए किसी रिमोट सर्वर पर सेव करना. यानी आपकी फोटो या वीडियो आपके फोन या कंप्यूटर में नहीं, बल्कि किसी कंपनी के डेटा सेंटर में रखी जाती है. यह डेटा सेंटर हजारों शक्तिशाली कंप्यूटरों और सर्वरों से बना होता है जो दिन-रात चालू रहते हैं और आपके डेटा को सुरक्षित रखते हैं.

यह तकनीक काम कैसे करती है?

जब भी आप Google Drive, iCloud, Dropbox या OneDrive जैसी क्लाउड सर्विस का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी फाइल इंटरनेट के ज़रिए उस कंपनी के सर्वर तक पहुँचती है. वहां फाइल को छोटे-छोटे डेटा ब्लॉक्स में तोड़कर कई सर्वर्स पर सेव किया जाता है. ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अगर किसी सर्वर में तकनीकी खराबी आ जाए तो आपका डेटा दूसरे सर्वर से आसानी से रिकवर हो सके. इसे Data Redundancy कहा जाता है.

इसके बाद, जब आप उसी फाइल को दोबारा खोलते हैं तो सिस्टम इन सभी डेटा ब्लॉक्स को जोड़कर आपको पूरी फाइल के रूप में दिखा देता है. यह पूरा प्रोसेस कुछ सेकंड्स में हो जाता है और आपको लगता है कि आपकी फाइल बस क्लाउड में सुरक्षित पड़ी है.

डेटा की सुरक्षा कैसे होती है?

क्लाउड कंपनियां अपने सर्वर पर सेव किए गए डेटा को एन्क्रिप्शन (Encryption) तकनीक से सुरक्षित रखती हैं. इसका मतलब है कि आपकी फाइलें एक कोडेड फॉर्म में रहती हैं जिसे कोई अनजान व्यक्ति पढ़ या एक्सेस नहीं कर सकता. सिर्फ वही यूज़र फाइल खोल सकता है जिसके पास लॉगिन क्रेडेंशियल्स और एक्सेस परमिशन हो. इसके अलावा, कंपनियां मल्टी-लेयर सिक्योरिटी, फायरवॉल और रेगुलर बैकअप सिस्टम का इस्तेमाल करती हैं ताकि डेटा हैकिंग या लॉस से सुरक्षित रहे.

कहां होती हैं ये सर्वर लोकेशन?

क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स अपने डेटा सेंटर दुनिया के अलग-अलग देशों में बनाते हैं ताकि सर्विस तेज़ और भरोसेमंद रहे. उदाहरण के लिए, Google के डेटा सेंटर अमेरिका, सिंगापुर, आयरलैंड और भारत जैसे देशों में हैं. इसी तरह, Amazon और Microsoft के भी अपने विशाल सर्वर नेटवर्क हैं जो चौबीसों घंटे डेटा को स्टोर और मैनेज करते हैं.

क्या हैं इसके फायदे

क्लाउड स्टोरेज का सबसे बड़ा फायदा है कि आपको अपने डिवाइस में जगह खाली करने की जरूरत नहीं पड़ती और आप कहीं से भी अपनी फाइलें एक्सेस कर सकते हैं. चाहे फोन खो जाए या लैपटॉप क्रैश हो जाए आपका डेटा इंटरनेट पर सुरक्षित रहता है.

यह भी पढ़ें:

Meta का बड़ा फैसला! 15 दिसंबर से बंद हो जाएगा ये ऐप, Windows और Mac यूजर्स में मचा हड़कंप

Published at : 20 Oct 2025 03:04 PM (IST)
Tags :
Cloud Storage TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश ने फ्रांस को दिया झटका, राफेल की जगह चीन से खरीदेगा J-10C फाइटर जेट; कौन सा खतरनाक?
दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश ने फ्रांस को दिया झटका, राफेल की जगह चीन से खरीदेगा J-10C फाइटर जेट; कौन सा खतरनाक?
बिहार
बिहार चुनाव LIVE: वो 13 सीटें जहां महागठबंधन के दल ही आमने-सामने, देखें पूरी लिस्ट
बिहार चुनाव LIVE: वो 13 सीटें जहां महागठबंधन के दल ही आमने-सामने, देखें पूरी लिस्ट
क्रिकेट
पहले वनडे में हार के बाद इस भारतीय क्रिकेटर ने लिया संन्यास, अचानक रिटायरमेंट लेकर सबको चौंकाया
पहले वनडे में हार के बाद इस भारतीय क्रिकेटर ने लिया संन्यास, अचानक रिटायरमेंट लेकर सबको चौंकाया
बॉलीवुड
इस डायरेक्टर की 18 सालों में एक भी फिल्म नहीं हुई हिट, फिर भी 300 करोड़ की है नेटवर्थ
इस डायरेक्टर की 18 सालों में एक भी फिल्म नहीं हुई हिट, फिर भी 300 करोड़ की है नेटवर्थ
Advertisement

वीडियोज

बिहार चुनाव को लेकर Congress की नई लिस्ट जारी, Mahagathbandhan में फंसा पेंच!
पीएम मोदी ने नौ सेना जवानों के साथ खास अंदाज में मनाई दिवाली
Diwali 2025 : दिवाली पर जवानों के बीच पीएम मोदी | Goa | INS Vikrant | ABP News
Diwali 2025: कतई न चूकें! दिवाली पर लक्ष्मी पूजा का सही समय क्या है? |ABPLIVE
KHESARI LAL YADAV कभी फुटपाथ पर लगाते थे ठेला, अब करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं! | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 214 / litre 65
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 176 / litre 65
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश ने फ्रांस को दिया झटका, राफेल की जगह चीन से खरीदेगा J-10C फाइटर जेट; कौन सा खतरनाक?
दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश ने फ्रांस को दिया झटका, राफेल की जगह चीन से खरीदेगा J-10C फाइटर जेट; कौन सा खतरनाक?
बिहार
बिहार चुनाव LIVE: वो 13 सीटें जहां महागठबंधन के दल ही आमने-सामने, देखें पूरी लिस्ट
बिहार चुनाव LIVE: वो 13 सीटें जहां महागठबंधन के दल ही आमने-सामने, देखें पूरी लिस्ट
क्रिकेट
पहले वनडे में हार के बाद इस भारतीय क्रिकेटर ने लिया संन्यास, अचानक रिटायरमेंट लेकर सबको चौंकाया
पहले वनडे में हार के बाद इस भारतीय क्रिकेटर ने लिया संन्यास, अचानक रिटायरमेंट लेकर सबको चौंकाया
बॉलीवुड
इस डायरेक्टर की 18 सालों में एक भी फिल्म नहीं हुई हिट, फिर भी 300 करोड़ की है नेटवर्थ
इस डायरेक्टर की 18 सालों में एक भी फिल्म नहीं हुई हिट, फिर भी 300 करोड़ की है नेटवर्थ
विश्व
चीन पर लगे 100 फीसदी टैरिफ कम करेगा अमेरिका? डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग के सामने रखी ये शर्त
चीन पर लगे 100 फीसदी टैरिफ कम करेगा अमेरिका? डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग के सामने रखी ये शर्त
राजस्थान
राजस्थान के लाखों सरकारी कर्मचारियों को झटका! OPS पर बड़ा फैसला लेने की तैयारी में सरकार
राजस्थान के लाखों सरकारी कर्मचारियों को झटका! OPS पर बड़ा फैसला लेने की तैयारी में सरकार
हेल्थ
Symptoms of blocked arteries: पैरों में दिखने लगें ये लक्षण तो समझ लें ब्लॉक हो रहीं आर्टरीज, तुरंत भागें डॉक्टर के पास
पैरों में दिखने लगें ये लक्षण तो समझ लें ब्लॉक हो रहीं आर्टरीज, तुरंत भागें डॉक्टर के पास
यूटिलिटी
स्लीपर के टिकट पर एसी कोच में कर सकेंगे सफर, जानें क्या है तरीका?
स्लीपर के टिकट पर एसी कोच में कर सकेंगे सफर, जानें क्या है तरीका?
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget