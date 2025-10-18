हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Meta का बड़ा फैसला! 15 दिसंबर से बंद हो जाएगा ये ऐप, Windows और Mac यूजर्स में मचा हड़कंप

Meta का बड़ा फैसला! 15 दिसंबर से बंद हो जाएगा ये ऐप, Windows और Mac यूजर्स में मचा हड़कंप

Meta Messenger: फेसबुक की पेरेंट कंपनी Meta ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि वह 15 दिसंबर 2025 से Mac और Windows के लिए Messenger के डेस्कटॉप ऐप्स को पूरी तरह बंद करने जा रही है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 18 Oct 2025 07:51 AM (IST)
Preferred Sources

Meta Messenger: फेसबुक की पेरेंट कंपनी Meta ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि वह 15 दिसंबर 2025 से Mac और Windows के लिए Messenger के डेस्कटॉप ऐप्स को पूरी तरह बंद करने जा रही है. इस तारीख के बाद यूजर्स को मैसेजिंग के लिए सीधे Facebook वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा. इसका मतलब है कि अब Meta अपने यूजर्स को एक समर्पित डेस्कटॉप ऐप एक्सपीरियंस नहीं देगा जो कई सालों से सक्रिय था.

रिपोर्ट में हुआ खुलासा

AppleInsider की रिपोर्ट के अनुसार, Meta ने ऐप के बंद होने से पहले यूजर्स को इन-ऐप नोटिफिकेशन भेजना शुरू कर दिया है. कंपनी यूजर्स को लगभग 60 दिनों का समय दे रही है ताकि वे नई प्रणाली में शिफ्ट हो सकें. इसके बाद Messenger डेस्कटॉप ऐप्स पर लॉगइन पूरी तरह ब्लॉक कर दिया जाएगा. Meta ने यह भी सलाह दी है कि जब ऐप काम करना बंद कर दे तो यूजर्स उसे अनइंस्टॉल (डिलीट) कर दें.

Meta के सपोर्ट पेज पर लिखा है “Mac के लिए Messenger ऐप को बंद किया जा रहा है. इसके बाद आप इस ऐप में लॉगिन नहीं कर पाएंगे और स्वचालित रूप से Facebook वेबसाइट पर चैट के लिए रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे.”

वेब-बेस्ड मैसेजिंग की ओर Meta का रुख

Meta का यह कदम दरअसल उसके पिछले साल Progressive Web App (PWA) में ट्रांज़िशन का अगला चरण है जो ब्राउज़र-आधारित अनुभव की दिशा में कंपनी की बड़ी रणनीति को दर्शाता है. सितंबर 2024 में किए गए इस बदलाव के बाद Meta अब अपनी मैसेजिंग सर्विस को पूरी तरह वेब पर केंद्रित कर रही है.

हालांकि Windows यूजर्स अब भी Facebook का डेस्कटॉप ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन Mac और Windows दोनों यूजर्स को Messenger एक्सेस करने के लिए Facebook.com का सहारा लेना होगा.

ट्रांज़िशन को आसान बनाने के लिए Meta ने यूजर्स को सुझाव दिया है कि वे अपने चैट हिस्ट्री का सिक्योर स्टोरेज एक्टिव करें, PIN सेट करें ताकि एन्क्रिप्टेड मैसेज सुरक्षित रहें और Privacy & Safety > End-to-End Encrypted Chats > Message Storage में जाकर अपनी सेटिंग्स की पुष्टि करें. इससे यूजर्स अपनी चैट हिस्ट्री को सभी डिवाइस पर सुरक्षित रख सकेंगे.

यूजर्स को निराशा

कई यूजर्स के लिए यह फैसला निराशाजनक हो सकता है खासकर उनके लिए जो काम के दौरान डेस्कटॉप ऐप से मल्टीटास्किंग और प्रोफेशनल चैटिंग करना पसंद करते थे. हालांकि, Meta का कहना है कि Facebook वेब वर्जन पर अब भी मुख्य सुविधाएं जैसे एन्क्रिप्टेड चैट, मीडिया शेयरिंग और सिक्योर मैसेजिंग उपलब्ध रहेंगी.

Published at : 18 Oct 2025 07:42 AM (IST)
