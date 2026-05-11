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AirPods में कैमरा लाकर क्या करने वाला है Apple? जानिए Meta AI Glasses से कितना अलग होगा ये नया AI गैजेट

Apple AirPods With Camera: अगर आप सोच रहे हैं कि इन AirPods से सेल्फी ली जा सकेगी या वीडियो रिकॉर्ड होगा तो ऐसा नहीं है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 11 May 2026 11:41 AM (IST)
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  • Apple नए AirPods बना रहा है, जिनमें कैमरा और AI की क्षमता होगी।
  • कैमरा Siri को आसपास की चीजें समझने में मदद करेगा।
  • ये AirPods रास्ता बताने और लाइव ट्रांसलेशन जैसी सुविधाएं देंगे।
  • प्राइवेसी के लिए कैमरा ऑन होने पर LED लाइट जलेगी।

Apple AirPods With Camera: Apple अब ऐसे नए AirPods पर काम कर रहा है जिनमें कैमरे और एडवांस AI फीचर्स दिए जा सकते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी इन खास ईयरबड्स की टेस्टिंग के आखिरी चरण में पहुंच चुकी है. माना जा रहा है कि यह डिवाइस AI दौर के लिए तैयार Apple का पहला बड़ा wearable gadget बन सकता है. जहां दूसरी कंपनियां AI वाले स्मार्ट ग्लास और स्मार्ट डिवाइस लॉन्च करने में जुटी हैं, वहीं Apple भी इस रेस में पीछे नहीं रहना चाहता. खास बात यह है कि इन AirPods का इस्तेमाल सिर्फ गाने सुनने तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि ये आसपास की चीजों को “समझ” भी पाएंगे.

AirPods में कैमरा होगा लेकिन फोटो खींचने के लिए नहीं

अगर आप सोच रहे हैं कि इन AirPods से सेल्फी ली जा सकेगी या वीडियो रिकॉर्ड होगा तो ऐसा नहीं है. इन छोटे कैमरों का मकसद कुछ और ही बताया जा रहा है. दरअसल, ये कैमरे Apple के AI असिस्टेंट Siri को आसपास का माहौल समझने में मदद करेंगे.

कैमरों से मिलने वाली विजुअल जानकारी के जरिए Siri यूजर के सवालों का जवाब दे सकेगी. उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति किचन में मौजूद सामान को देखकर पूछे कि इससे कौन-सी डिश बनाई जा सकती है तो AI उन चीजों को पहचानकर सुझाव दे सकता है.

AI फीचर्स बना सकते हैं इसे बेहद स्मार्ट

इन नए AirPods में कई ऐसे फीचर्स देखने को मिल सकते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बना दें. बताया जा रहा है कि ये डिवाइस यूजर को पहले देखी गई चीजें याद दिला सकता है, रास्ता ढूंढने में मदद कर सकता है और लाइव ट्रांसलेशन जैसी सुविधाएं भी दे सकता है. इसके अलावा वॉइस कमांड से मैसेज भेजना, कॉल कंट्रोल करना और AI आधारित मेमोरी फीचर भी इसमें शामिल हो सकते हैं.

कैमरा चालू होने पर जलेगी LED लाइट

प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए कंपनी इन AirPods में एक छोटी LED लाइट भी दे सकती है. जब कैमरे एक्टिव होंगे तब यह लाइट जलने लगेगी ताकि आसपास के लोगों को पता चल सके कि कैमरा इस्तेमाल हो रहा है. हालांकि इतने छोटे ईयरबड्स में यह लाइट कितनी साफ दिखाई देगी, यह अभी स्पष्ट नहीं है.

Meta AI Glasses से कितने अलग होंगे ये AirPods?

Meta के AI स्मार्ट ग्लास और Apple के आने वाले AirPods दोनों ही AI आधारित wearable gadgets माने जा रहे हैं लेकिन दोनों की डिजाइन और उपयोग का तरीका काफी अलग होगा. Meta के स्मार्ट ग्लास आंखों पर पहने जाते हैं और उनका फोकस फोटो, वीडियो और विजुअल एक्सपीरियंस पर ज्यादा रहता है.

दूसरी तरफ Apple के AirPods कानों में पहने जाने वाले छोटे डिवाइस होंगे जिनका मुख्य फोकस AI असिस्टेंस और ऑडियो इंटरैक्शन पर रहेगा. रिपोर्ट्स के अनुसार नए AirPods का डिजाइन काफी हद तक AirPods Pro जैसा ही हो सकता है, बस कैमरा फिट करने के लिए इनके स्टेम थोड़े लंबे किए जा सकते हैं.

AI गैजेट्स की दुनिया में बढ़ेगी बड़ी टक्कर

AI wearable devices का बाजार तेजी से बढ़ रहा है. ऐसे में Apple, Meta और दूसरी टेक कंपनियों के बीच मुकाबला और तेज होने वाला है. अगर Apple अपने इन कैमरा वाले AirPods को सफलतापूर्वक लॉन्च करता है तो यह स्मार्ट ऑडियो डिवाइस की दुनिया में बड़ा बदलाव ला सकता है.

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Published at : 11 May 2026 11:41 AM (IST)
Tags :
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