स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीफोन की स्क्रीन को छूने पर वह उंगली को कैसे पहचानती है?

फोन की स्क्रीन को छूने पर वह उंगली को कैसे पहचानती है?

How Touchscreen Works: इसके पीछे एक बेहद दिलचस्प टेक्नोलॉजी काम करती है जिसे Capacitive Touchscreen कहा जाता है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 15 Aug 2026 11:53 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • कैपेसिटिव टचस्क्रीन इलेक्ट्रिकल सिग्नल और बदलाव महसूस करती है।
  • उंगली छूने पर शरीर के विद्युत प्रभाव से कैपेसिटेंस बदलती है।
  • टच कंट्रोलर इन्हीं बदलावों को मापकर सटीक स्थान पहचानता है।
  • मल्टी-टच कई उंगलियों की हरकतों को कुशलता से ट्रैक करता है।

How Touchscreen Works: आज के स्मार्टफोन में स्क्रीन सिर्फ फोटो दिखाने का काम नहीं करती बल्कि हमारी उंगलियों के हर टच को समझकर तुरंत रिएक्शन भी देती है. हम स्क्रीन पर टैप करते हैं, स्वाइप करते हैं, दो उंगलियों से फोटो को जूम करते हैं और स्क्रीन पर लिख भी सकते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर फोन को कैसे पता चलता है कि स्क्रीन पर उंगली कहां रखी गई है? आइए जानते हैं इसके पीछे की पूरी टेक्नोलॉजी.

क्या है टेक्नोलॉजी

जानकारी के अनुसार, इसके पीछे एक बेहद दिलचस्प टेक्नोलॉजी काम करती है जिसे Capacitive Touchscreen कहा जाता है. दरअसल, स्मार्टफोन की स्क्रीन को बाहर से देखने पर ये एक ही सर्फेस दिखाई देती है लेकिन इसके अंदर कई लेयर होती हैं. इनमें डिस्प्ले पैनल के साथ एक टच-सेंसिंग लेयर भी मौजूद होती है.

ये लेयर बेहद छोटे इलेक्ट्रिकल सिग्नल और अंदर होने वाले पार्ट्स के बदलाव को महसूस कर सकती है. जब आप स्क्रीन को छूते हैं तो आपकी उंगली इस सिस्टम में कुछ बदलाव पैदा करती है और फोन उसी बदलाव को टच के रूप में पहचान लेता है.

कैसे उंगली स्क्रीन पर असर डालती है?

आपको बता दें कि ज्यादातर एडवांस स्मार्टफोन में कैपेसिटिव टच टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है. स्क्रीन की टच लेयर में बेहद पतली और ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रोड की ग्रिड होती है. इन इलेक्ट्रोड के आसपास एक छोटा इलेक्ट्रिकल फील्ड बना रहता है.

मान लीजिए स्क्रीन पर सैकड़ों छोटे-छोटे सेंसर पॉइंट मौजूद हैं. जब आप स्क्रीन को नहीं छूते तो सिस्टम में एक नॉर्मल इलेक्ट्रिकल कंडिशन में बना रहता है. जैसे ही आपकी उंगली स्क्रीन के पास आती है या उसे छूती है, वहां की कंडिशन बदलने लगती है.

इंसान के शरीर से पड़ता है फर्क

जानकारी के लिए बता दें कि यहां सबसे दिलचस्प भूमिका इंसान के शरीर की होती है. दरअसल, ह्यूमन बॉडी में इलेक्ट्रिकल पावर होती है. हमारा शरीर इलेक्ट्रिकल चार्ज को प्रभावित कर सकता है. उंगली स्क्रीन के इलेक्ट्रिकल फील्ड के कॉन्टेक्ट में आने पर वहां की capacitance में बदलाव आता है.

टच कंट्रोलर इस बदलाव को महसूस करता है. इसके बाद वह ये पता लगाने की कोशिश करता है कि जो बदलाव हुआ है वो स्क्रीन के किस हिस्से में हुआ है. यानी फोन आपकी उंगली को कैमरे की तरह देखकर नहीं पहचानता है. बल्कि ये डिवाइस में होने वाले इलेक्ट्रिकल बदलाव को मापकर ये समझता है कि स्क्रीन को छुआ गया है.

फोन को कैसे पता चलता है कि आपने कहां Touch किया?

दरअसल, स्मार्टफोन की टचस्क्रीन में इलेक्ट्रोड एक तरह का नेटवर्क बनाते हैं. जब उंगली किसी खास जगह पर आती है तो उस एरिया के आसपास इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलाव दिखाई देता है.

टच कंट्रोलर इन बदलावों को पढ़कर एक अंदाजा लगाता है कि टच की क्या कंडिशन है. इसके बाद ये जानकारी स्मार्टफोन के प्रोसेसर और ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुंचती है.

जैसे आपने स्क्रीन के नीचे बाईं ओर किसी ऐप के आइकन पर टैप किया. टच सिस्टम उस जगह के X और Y coordinates का पता लगाता है. ऑपरेटिंग सिस्टम समझता है कि उस जगह मौजूद ऐप के आइकन को दबाया गया है और फिर ऐप खुल जाता है.

यह भी पढ़ें:

लॉन्च हो गया Google Gemini 3.7 Flash! जानें क्या-क्या बदला

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
Read More
Published at : 15 Aug 2026 11:53 AM (IST)
Tags :
Smartphone Tech Tips TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
फोन की स्क्रीन को छूने पर वह उंगली को कैसे पहचानती है?
फोन की स्क्रीन को छूने पर वह उंगली को कैसे पहचानती है?
टेक्नोलॉजी
How To Start Learning Coding: Coding सीखने की सही शुरुआत कैसे करें, यह किस उम्र में सीखना सही?
Coding सीखने की सही शुरुआत कैसे करें, यह किस उम्र में सीखना सही?
टेक्नोलॉजी
एक Google Search के पीछे कितने कंप्यूटर काम करते हैं? जानें डिटेल
एक Google Search के पीछे कितने कंप्यूटर काम करते हैं? जानें डिटेल
टेक्नोलॉजी
iPhone की इस ट्रिक से बदल जाएगा फोटो लेने का तरीका! समझें पूरा मैथड
iPhone की इस ट्रिक से बदल जाएगा फोटो लेने का तरीका! समझें पूरा मैथड
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: 'मौत वाली पैटीज' से बच्चों को बचाओ !
Mahadev & Sons: Rajji पर टूटा दुखों का पहाड़, Dheeraj ने निभाया अपना सच्चा पति धर्म!
Bollywood News: Toxic के म्यूजिक जश्न के बीच विवाद ने पकड़ा जोर, किस बात पर मचा बवाल?
Bigg Boss 20 की Rumoured List में Jennifer Winget, Jannat Zubair, Nia Sharma और कई नाम
Akanksha Chamola ने Gaurav Khanna से Divorce पर किया बड़ा खुलासा, 18 महीने बाद लिया फैसला
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सीएम विजय ने फहराया तिरंगा, पहली पंक्ति में दिखीं तृषा
सीएम विजय ने फहराया तिरंगा, पहली पंक्ति में दिखीं तृषा
राजस्थान
'कोई दिमागी नक्सली...', PM मोदी के संबोधन पर बोले सचिन पायलट
'कोई दिमागी नक्सली...', PM मोदी के संबोधन पर बोले सचिन पायलट
क्रिकेट
श्रीलंका में कप्तान गिल ने फहराया तिरंगा, पूरी टीम ने एकसाथ मनाया Independence Day
श्रीलंका में कप्तान गिल ने फहराया तिरंगा, पूरी टीम ने एकसाथ मनाया स्वतंत्रता दिवस
बॉलीवुड
सनी देओल की फिल्म से 300% ज्यादा कलेक्शन तो इस साउथ मूवी ने कर डाला, फ्राइडे को लूटा बॉक्स ऑफिस
सनी देओल की फिल्म से 300% ज्यादा कलेक्शन तो इस साउथ मूवी ने कर डाला, फ्राइडे को लूटा बॉक्स ऑफिस
इंडिया
खरगे ने फहराया तिरंगा, राहुल गांधी बोले- 'हर हाल में लोकतंत्र...'
खरगे ने फहराया तिरंगा, राहुल गांधी बोले- 'हर हाल में लोकतंत्र...'
इंडिया
झंडा फहराने से लेकर बच्चों से हाथ मिलाने तक, PM मोदी के दिखे कई रंग
झंडा फहराने से लेकर बच्चों से हाथ मिलाने तक, PM मोदी के दिखे कई रंग
हेल्थ
Pankaj Bhadouria Chemotherapy Hair Loss: कीमो में बाल झड़ना महिलाओं को इतना क्यों तोड़ देता है? जानें वजह
कीमो में बाल झड़ना महिलाओं को इतना क्यों तोड़ देता है? जानें वजह
एग्रीकल्चर
Saffron Cultivation: केसर की खेती भारत में कहां-कहां होती है, क्यों है इतनी मुश्किल?
केसर की खेती भारत में कहां-कहां होती है, क्यों है इतनी मुश्किल?
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में कौन लेगा Entry? Jennifer Winget, Jannat Zubair और Nia Sharma के नाम चर्चा में
Bigg Boss 20 में कौन लेगा Entry? Jennifer Winget, Jannat Zubair और Nia Sharma के नाम चर्चा में
ENT LIVE
Akanksha Chamola ने Gaurav Khanna से Divorce पर किया बड़ा खुलासा, बोलीं- फैसला हो चुका है
Akanksha Chamola ने Gaurav Khanna से Divorce पर किया बड़ा खुलासा, बोलीं- फैसला हो चुका है
ENT LIVE
The Traitors India Season 2 में बड़ा खेल, 3 एपिसोड में 4 कंटेस्टेंट्स हुए बाहर
The Traitors India Season 2 में बड़ा खेल, 3 एपिसोड में 4 कंटेस्टेंट्स हुए बाहर
ENT LIVE
Pawan Singh की तीसरी शादी पर Radhe Maa का बड़ा Prediction, 45 की उम्र में मिलेगी Loving Wife
Pawan Singh की तीसरी शादी पर Radhe Maa का बड़ा Prediction, 45 की उम्र में मिलेगी Loving Wife
ENT LIVE
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
Embed widget