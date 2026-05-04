हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या है Cassette AC? जानिए कैसे बिना दिखे करता है जबरदस्त कूलिंग, किस तकनीक पर करता है काम

क्या है Cassette AC? जानिए कैसे बिना दिखे करता है जबरदस्त कूलिंग, किस तकनीक पर करता है काम

Cassette AC एक तरह का Split AC ही होता है लेकिन इसका डिजाइन अलग होता है. इसमें इंडोर यूनिट छत के अंदर में लगाई जाती है और सिर्फ इसका पैनल नीचे की ओर दिखता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 04 May 2026 02:03 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • बड़े कमरों और ऑफिसों के लिए यह बेहतर विकल्प है।

Cassette AC: गर्मी से राहत पाने के लिए ज्यादातर लोग Window या Split AC का इस्तेमाल करते हैं लेकिन अब एक नया और स्मार्ट विकल्प तेजी से लोकप्रिय हो रहा है Cassette AC. यह ऐसा एयर कंडीशनर है जो दीवार पर नजर नहीं आता बल्कि छत में फिट होकर पूरे कमरे को ठंडा करता है. खास बात यह है कि यह न सिर्फ कूलिंग देता है बल्कि आपके कमरे के लुक को भी मॉडर्न बना देता है.

Cassette AC क्या होता है?

Cassette AC एक तरह का Split AC ही होता है लेकिन इसका डिजाइन अलग होता है. इसमें इंडोर यूनिट छत के अंदर (False Ceiling) में लगाई जाती है और सिर्फ इसका पैनल नीचे की ओर दिखता है. वहीं, आउटडोर यूनिट बाहर ही रहती है. इसका पैनल आमतौर पर चौकोर होता है और यह चारों दिशाओं में हवा फेंकता है जिससे पूरे कमरे में बराबर ठंडक फैलती है.

कैसे करता है काम?

इस AC का काम करने का तरीका सामान्य Split AC जैसा ही होता है लेकिन इसकी एयर फ्लो टेक्नोलॉजी इसे खास बनाती है. Cassette AC छत के बीच में लगा होता है, इसलिए यह चारों तरफ हवा को समान रूप से फैलाता है. इससे कमरे के हर कोने तक ठंडक पहुंचती है और कहीं भी हॉट स्पॉट नहीं बनता. यही वजह है कि यह बड़े कमरों, ऑफिस और शोरूम के लिए ज्यादा बेहतर माना जाता है.

क्यों बन रहा है नया ट्रेंड?

आजकल लोग सिर्फ कूलिंग ही नहीं, बल्कि इंटीरियर और स्पेस सेविंग पर भी ध्यान दे रहे हैं. Cassette AC दीवारों को खाली रखता है जिससे कमरे का लुक ज्यादा साफ और स्टाइलिश दिखता है. इसके अलावा, यह ज्यादा शांत (Silent) तरीके से काम करता है जिससे शोर भी कम होता है. होटल, मॉल, ऑफिस और अब घरों में भी इसका इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है.

फायदे और कुछ जरूरी बातें

Cassette AC का सबसे बड़ा फायदा इसकी यूनिफॉर्म कूलिंग और प्रीमियम लुक है. यह बड़े एरिया को आसानी से ठंडा कर सकता है और भीड़-भाड़ वाली जगहों पर भी असरदार रहता है. हालांकि, इसे लगाने के लिए False Ceiling होना जरूरी होता है जिससे इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट बढ़ सकती है. साथ ही, इसकी कीमत सामान्य AC से थोड़ी ज्यादा होती है.

क्या आपके लिए सही है?

अगर आपके घर या ऑफिस में बड़ा स्पेस है और आप एक क्लीन व मॉडर्न लुक चाहते हैं तो Cassette AC एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है. लेकिन छोटे कमरों या कम बजट में यह उतना प्रैक्टिकल नहीं होता. Cassette AC सिर्फ एक कूलिंग डिवाइस नहीं बल्कि एक स्टाइल स्टेटमेंट बन चुका है. यह बिना नजर आए पूरे कमरे को ठंडा करता है और आपकी जगह को स्मार्ट लुक देता है. अगर आप नई टेक्नोलॉजी और बेहतर कूलिंग का अनुभव चाहते हैं तो यह AC आपके लिए एक शानदार अपग्रेड साबित हो सकता है.

यह भी पढ़ें:

5G से 10 गुना तेज होगी 6G, चीन में ट्रायल के दौरान इंटरनेट स्पीड ने तोड़े रिकॉर्ड

Published at : 04 May 2026 02:03 PM (IST)
Tags :
Tech News India Cassette AC
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
क्या है Cassette AC? जानिए कैसे बिना दिखे करता है जबरदस्त कूलिंग, किस तकनीक पर करता है काम
क्या है Cassette AC? जानिए कैसे बिना दिखे करता है जबरदस्त कूलिंग, किस तकनीक पर करता है काम
टेक्नोलॉजी
स्प्लिट या विंडो, कौन-सा एसी लगवाना ज्यादा सेफ, किसमें जल्दी होता है शॉर्ट सर्किट?
स्प्लिट या विंडो, कौन-सा एसी लगवाना ज्यादा सेफ, किसमें जल्दी होता है शॉर्ट सर्किट?
टेक्नोलॉजी
डैशकैम नहीं है? कोई टेंशन नहीं! आपका स्मार्टफोन ही बन जाएगा कार का सिक्योरिटी कैमरा, जानिए ये स्मार्ट ट्रिक
डैशकैम नहीं है? कोई टेंशन नहीं! आपका स्मार्टफोन ही बन जाएगा कार का सिक्योरिटी कैमरा, जानिए ये स्मार्ट ट्रिक
टेक्नोलॉजी
Galaxy S26 Ultra समेत सैमसंग के एक से एक धाकड़ फोन पर आ गई बड़ी छूट, हजारों रुपये सस्ता खरीदने का मौका
Galaxy S26 Ultra समेत सैमसंग के एक से एक धाकड़ फोन पर आ गई बड़ी छूट, हजारों रुपये सस्ता खरीदने का मौका
Advertisement

वीडियोज

West Bengal Result: बंगाल में पहली बार भगवा राज? | Mamata | Vote Counting | BJP Vs TMC
West Bengal Result: रुझानों में BJP की बमबम! | Mamata | Vote Counting
West Bengal Election Result Vote Counting: बंगाल में बीजेपी की सरकार पक्की? | TMC Vs BJP | Mamata
West Bengal Result: ममता को बड़ा झटका, सत्ता से दूर होती TMC? | Mamata | Vote Counting
West Bengal Election Results 2026 Updates: बंगाल में भगवा लहर, BJP मजबूत | Mamata Banerjee | TMC
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Tamil Nadu Election Result: तमिलनाडु में DMK का टूटा ख्वाब, चेन्नई हेडक्वार्टर में उखाड़े तूंब, कुर्सियां समेटीं, 'विजय' की लहर में पसरा सन्नाटा
तमिलनाडु में DMK का टूटा ख्वाब, चेन्नई हेडक्वार्टर में उखाड़े तूंब, कुर्सियां समेटीं, 'विजय' की लहर में पसरा सन्नाटा
पंजाब
पश्चिम बंगाल में जीत की ओर बढ़ रही BJP ने बढ़ाई भगवंत मान की मुश्किल! पंजाब पर किया बड़ा दावा
पश्चिम बंगाल में जीत की ओर बढ़ रही BJP ने बढ़ाई भगवंत मान की मुश्किल! पंजाब पर किया बड़ा दावा
चुनाव 2026
थलापति विजय की रुझानों में प्रचंड जीत के पीछे तृषा कृष्णन? यूजर्स अब क्यों जोड़ने लगे सीधा कनेक्शन
थलापति विजय की रुझानों में प्रचंड जीत के पीछे तृषा कृष्णन? यूजर्स अब क्यों जोड़ने लगे सीधा कनेक्शन
बिहार
Election Results 2026: रुझानों के बीच CM सम्राट चौधरी की पहली प्रतिक्रिया, '…वो बंगाल हमारा है'
Election Results 2026: रुझानों के बीच CM सम्राट चौधरी की पहली प्रतिक्रिया, '…वो बंगाल हमारा है'
बॉलीवुड
'इसमें गलत क्या है?' जावेद अख्तर ने 'प्रोपेगेंडा फिल्मों' को किया डिफेंड, बोले- मुझे 'धुरंधर' पसंद आई
'इसमें गलत क्या है?' जावेद अख्तर ने 'प्रोपेगेंडा फिल्मों' को किया डिफेंड, बोले- मुझे 'धुरंधर' पसंद आई
ऐस्ट्रो
Election Result 2026: 4 मई को 5 राज्यों का चुनाव परिणाम, पश्चिम बंगाल में TMC या BJP किसे मिलेगा जनादेश का साथ
Election Result 2026: 4 मई को 5 राज्यों का चुनाव परिणाम, पश्चिम बंगाल में TMC या BJP किसे मिलेगा जनादेश का साथ
इंडिया
Assembly Elections Result 2026: असम और बंगाल में बीजेपी का जलवा, लेकिन इन राज्यों में 5-10 सीटें जीतने में निकल गया दम
असम और बंगाल में बीजेपी का जलवा, लेकिन इन राज्यों में 5-10 सीटें जीतने में निकल गया दम
एग्रीकल्चर
PM Kisan 23rd installment: किसान निधि योजना की 23वीं किस्त से पहले ये काम जरूर कर लें किसान, नहीं तो खाते में नहीं आएंगे पैसे
किसान निधि योजना की 23वीं किस्त से पहले ये काम जरूर कर लें किसान, नहीं तो खाते में नहीं आएंगे पैसे
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Embed widget