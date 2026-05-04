स्प्लिट या विंडो, कौन-सा एसी लगवाना ज्यादा सेफ, किसमें जल्दी होता है शॉर्ट सर्किट?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom दिल्ली में AC ब्लास्ट के बाद स्प्लिट और विंडो एसी की सुरक्षा पर सवाल.

स्प्लिट एसी शांत, बड़े कमरों के लिए बेहतर, पर इंस्टॉलेशन मुश्किल.

विंडो एसी सस्ता, छोटे कमरों के लिए आसान इंस्टॉलेशन, पर शोर ज्यादा.

सुरक्षा के लिहाज से विंडो एसी बेहतर, गैस लीक का खतरा कम.

Split AC vs Window AC: दिल्ली के विवेक विहार इलाके में AC Blast होने के कारण 9 लोगों की मौत हो गई थी. इसके बाद यह चर्चा शुरू हो गई है कि घर पर यूज करने के लिए कौन-सा एसी सही रहता है. मार्केट में Split AC के अलावा Window AC का भी ऑप्शन है. इन दोनों के अपने फायदे-नुकसान हैं और आप अपनी जरूरत के हिसाब से किसी एक को चुन सकते हैं. अगर आप सुरक्षा के लिहाज से देख रहे हैं तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि Split AC vs Window AC में आपके लिए बेहतर च्वॉइस कौन-सी हो सकती है.

Split AC के फायदे-नुकसान

Split AC में इनडोर और आउटडोट यूनिट होती है. इसका कंप्रेशर आउटडोट यूनिट में लगा होता है, जिस कारण उसका शोर अंदर नहीं आता और कमरे में शांति बनी रहती है. ऊंची छत और बड़े साइज वाले कमरों में कूलिंग के लिए स्प्लिट एसी बेहतर च्वॉइस होता है. हालांकि, दो यूनिट होने के कारण इसकी इंस्टॉलेशन मुश्किल होती है. इसमें कॉपर पाइप यूज होती है और इसे प्रोफेशनल से ही इंस्टॉल करवाने की सलाह दी जाती है.

विंडो AC के फायदे-नुकसान

यह एक सिंगल कॉम्पैक्ट यूनिट होती है, जिसे इंस्टॉल करना आसान है. इसकी कीमत भी कम होती है और अगर आपको छोटे कमरे के लिए एसी चाहिए तो यह आपके काम आ सकता है. अगर इसके नुकसान की बात करें तो विंडो AC ज्यादा शोर करता है और कूलिंग में ज्यादा समय लेता है.

कौन-सा एसी है ज्यादा सेफ?

सेफ्टी के मामले में विंडो एसी ज्यादा सुरक्षित है. इसमें छोटी पाइप लगी होती है, जिससे गैस लीक का खतरा कम होता है. दूसरी तरफ स्प्लिट एसी में लंबी पाइपलाइन होती है, जिससे गैस लीक का खतरा बढ़ जाता है. अगर इसे ठीक तरीके से इंस्टॉल न किया जाए तो बिजली से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, जिनमें शॉर्ट सर्किट का भी खतरा रहता है. आग लगने की ज्यादातर घटनाएं स्प्लिट एसी के साथ ही होती हैं.

इन तरीकों से सेफ रहेगा AC

एसी को लगातार दिन-रात यूज करने से बचना चाहिए. सुरक्षा के लिहाज से कुछ घंटे बाद इसे बंद करना जरूरी है.

एसी की रेगुलर सर्विस करवानी चाहिए. इससे एसी की परफॉर्मेंस भी ठीक रहेगी और दुर्घटना का खतरा भी कम होगा.

अगर आपके एरिया में वॉल्टेज का इश्यू है तो स्टेबलाइजर जरूर यूज करें.

एसी में गैस लीक हो रही है तो इसे यूज न करें और तुरंत इसकी रिपेयरिंग करवाएं.

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