Bengal Results 2026: रुझानों के बीच CM सम्राट चौधरी की पहली प्रतिक्रिया, '…वो बंगाल हमारा है'

पश्चिम बंगाल चुनाव (West Bengal Election Results 2026) के नतीजों से पहले रुझानों में बीजेपी को प्रचंड जीत मिल रही है. इस बीच सियासी दलों की ओर से प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं. बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट किया है और बंगाल की जनता का आभार जताया है.

उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा है, "जहां पैदा हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो बंगाल हमारा है. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जनादेश देने के लिए बंगाल की जागरूक और राष्ट्रनिष्ठ जनता का हृदय से कोटि-कोटि अभिनंदन. भारत माता की जय!"

आरजेडी को अभी भी उम्मीद

रुझानों में जो भी हो लेकिन राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) को भरोसा है कि ममता बनर्जी के पक्ष में नतीजे आएंगे. इस संबंध में आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है. उन्होंने कहा, "बंगाल चुनाव के शुरुआती रुझानों में भले ही उतार-चढ़ाव दिख रहा हो, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि अंतिम परिणाम तय तौर पर ममता बनर्जी जी के पक्ष में ही जाएगा. चुनाव आयोग ने भाजपा के पक्ष में लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए जो बेशर्म कसरत की है, वह अब किसी से छिपी नहीं है."

अपने पोस्ट में वे आगे लिखते हैं, "वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण जी सहित देश के कई प्रबुद्ध लोगों ने स्पष्ट किया है कि बंगाल में चुनाव आयोग की संदिग्ध भूमिका और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का नंगा प्रदर्शन हुआ है. इन तमाम सरकारी षड्यंत्रों और सत्ता की सीनाजोरी से लड़ते हुए ममता जी मजबूती से खड़ी हैं और अंततः जीत उन्हीं की होगी. लोकतंत्र में जनादेश की चोरी का यह भाजपाई मॉडल अब सफल नहीं होगा."

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'अगर बंगाल में बीजेपी सरकार बनाती है तो…'

आरजेडी के नेता और पार्टी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, रुझानों में असम में बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ स्पष्ट रूप से दिख रहा है. बंगाल में अभी भी कांटे का मुकाबला है… जनता ने ममता बनर्जी को सरकार बनाने के लिए वोट दिया था. अभी स्पष्ट रूप से कुछ नहीं दिख रहा है. अभी थोड़ा इंतजार करना होगा… अगर बंगाल में बीजेपी सरकार बनाती है तो फिर ये लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है. इस पर पूरे विपक्ष को कोई बड़ा फैसला लेना होगा..."



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