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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरPM Kisan 23rd installment: किसान निधि योजना की 23वीं किस्त से पहले ये काम जरूर कर लें किसान, नहीं तो खाते में नहीं आएंगे पैसे

PM Kisan 23rd installment: किसान निधि योजना की 23वीं किस्त से पहले ये काम जरूर कर लें किसान, नहीं तो खाते में नहीं आएंगे पैसे

PM Kisan 23rd installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पाने के लिए ई केवाईसी करना जरूरी कर दिया गया है. बिना ई केवाईसी के किसी भी किसान को योजना का पैसा नहीं मिलेगा.

By : कविता गाडरी | Updated at : 04 May 2026 01:10 PM (IST)
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PM Kisan 23rd installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त को लेकर देशभर के किसानों में इंतजार बढ़ता जा रहा है. देश के हजारों किसान अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं. हालांकि, पिछली किस्त जारी होने के बाद अब अगली किस्त का लाभ लेने के लिए जरूरी है कि किसान समय रहते अपनी सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कर लें.

दरअसल, छोटी-छोटी गलतियों और अधूरी जानकारी के कारण बड़ी संख्या में किसानों की पिछली किस्त भी अटक चुकी है. किसानों को इस बार छोटी-छोटी गलतियां न करने की सलाह दी गई है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि किसान निधि की 23वीं किस्त से पहले किसानों को कौन सा काम कर लेना चाहिए नहीं तो खाते में पैसे नहीं आएंगे.

छोटी गलतियां बन रही बड़ी वजह

इस योजना में रजिस्ट्रेशन के दौरान कई बार आधार नंबर, बैंक खाता या दूसरी जरूरी जानकारी गलत भर दी जाती है या अधूरी रह जाती है. इसी के कारण किस्त का पैसा किसानों के खाते में ट्रांसफर नहीं हो पाता है. इसके अलावा आधार और बैंक खाते का लिंक न होना, ई केवाईसी अधूरी रहना और जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड न करना भी पेमेंट रुकने की बड़ी वजह बन रहे हैं. ऐसे मामलों में अब किसानों को किसी एजेंट या भारी मदद की जरूरत नहीं है. किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जानकारी अपडेट कर सकते हैं. वेबसाइट पर अपडेट डीटेल्स या संबंधित विकल्प के जरिए आधार बैंक डिटेल और अन्य जानकारी में सुधार किया जा सकता है. साथ ही जरूरी डॉक्यूमेंट भी अपलोड किया जा सकते हैं.

ई केवाईसी और आधार लिंकिंग भी अनिवार्य

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पाने के लिए ई केवाईसी करना जरूरी कर दिया गया है. बिना ई केवाईसी के किसी भी किसान को योजना का पैसा नहीं मिलेगा. इसके साथ ही आधार नंबर का बैंक खाते से लिंक होना भी अनिवार्य है, क्योंकि पेमेंट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए किया जाता है.

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जमीन का सत्यापन भी जरूरी

किसानों के लिए भूमि रिकॉर्ड का सही और अपडेट होना भी जरूरी है. इस योजना के अनुसार जिन किसानों का जमीन सत्यापन पूरे नहीं है, उनका नाम लाभार्थी सूची से हट सकता है. इसलिए जमीन से जुड़े डॉक्यूमेंट और जांच समय पर अपडेट करना जरूरी है.

कब आ सकती है 23वीं किस्त?

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त मार्च 2026 में जारी की गई थी. ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि 23वीं किस्त जून के आखिरी या जुलाई 2026 की शुरुआत में जारी हो सकती है. हालांकि सरकार की ओर से अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6000 की आर्थिक सहायता दी जाती है. यह राशि तीन बार किस्तों में 2000-2000 रुपये करके सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 04 May 2026 01:10 PM (IST)
Tags :
Pm Kisan Ekyc PM KIsan Samman Nidhi Yojana PM Kisan 23rd Installment Aadhaar Bank Linking
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