काउंटिंग के दिन चेन्नई स्थित DMK मुख्यालय में माहौल काफी शांत और उदास नजर आया. पार्टी के कार्यकर्ता अपना सामान समेटते दिखे और धीरे-धीरे दफ्तर से बाहर जाते नजर आए. अन्ना अरिवालयम में लगाया गया अस्थायी टेंट भी हटाया जाने लगा, कुर्सियां समेटी गई हैं. यह सब शुरुआती रुझानों में पार्टी के कमजोर प्रदर्शन की ओर इशारा कर रहा था, जिससे अंदर ही अंदर चिंता बढ़ती दिखी.

चुनाव आयोग के 1:45 बजे के आंकड़ों के अनुसार, AIDMK 69 सीटों पर आगे चल रही है. अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) 107 सीटों पर बढ़त के साथ आगे थी. इसके मुकाबले डीएमके सिर्फ 58 सीटों पर आगे है.

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AIDMK कौन सी सीटों पर आगे

AIDMK वेप्पनहल्ली, हरूर, चेय्यर, धारापुरम, पेरुंदुरई, कुन्नूर, कवुंदमपलायम, पोलाची, मनप्पाराई, अरियालुर, पनरुति, कुड्डालोर, तेनकासी और अलंगुलम जैसी सीटों पर आगे चल रही है. दूसरी तरफ टीवीके, जो पहली बार बड़े स्तर पर चुनाव लड़ रही है, माधवरम, थिरुवोट्टियूर, एग्मोर, केवी कुप्पम, मोदक्कुरिची, कंगायम, किनाथुकदावु, तिरुचिरापल्ली (पूर्व और पश्चिम), तंजावुर, थूथुकुडी, श्रीवैकुंठम और राधापुरम जैसी अहम सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. डीएमके वेल्लोर, मनचनल्लूर, पेरम्बलुर, कुन्नम, थिरुवरूर, मदुरै पूर्व, तिरुचेंदूर और वासुदेवनल्लूर सीटों पर आगे है. कांग्रेस दो सीटों पर और पीएमके एक सीट पर बढ़त बनाए हुए है.

TVK उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर रही

शुरुआती रुझानों से यह भी संकेत मिले कि TVK उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर रही है. कई जगहों पर उसने एआईएडीएमके को पीछे छोड़ा और डीएमके के वोट बैंक में भी सेंध लगाई. अगर यही रुझान जारी रहते हैं, तो टीवीके तमिलनाडु की राजनीति में एक मजबूत ताकत बन सकती है और भविष्य में मुख्य विपक्षी दल की भूमिका भी निभा सकती है. काफी समय से तमिलनाडु की राजनीति डीएमके और एआईएडीएमके के बीच ही घूमती रही है, लेकिन इस बार तस्वीर बदलती दिख रही है. टीवीके की बढ़त से मुकाबला अब तीन तरफा होता नजर आ रहा है. हालांकि अभी वोटों की गिनती जारी है और अंतिम नतीजे आना बाकी हैं, लेकिन शुरुआती रुझान और डीएमके मुख्यालय का माहौल इस बात का संकेत दे रहा है कि राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव संभव है.

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