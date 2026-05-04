हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाTamil Nadu Election Result: तमिलनाडु में DMK का टूटा ख्वाब, चेन्नई हेडक्वार्टर में उखाड़े तूंब, कुर्सियां समेटीं, 'विजय' की लहर में पसरा सन्नाटा

Tamil Nadu Election Result: तमिलनाडु में DMK का टूटा ख्वाब, चेन्नई हेडक्वार्टर में उखाड़े तूंब, कुर्सियां समेटीं, 'विजय' की लहर में पसरा सन्नाटा

Tamil Nadu Election Result: तमिलनाडु चुनाव की मतगणना में DMK शुरुआती रुझानों में कमजोर दिखाई दे रही है. इस वजह से दफ्तर खाली लग रहे हैं. हालांकि, AIADMK और TVK आगे चल रही है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 04 May 2026 01:44 PM (IST)
Preferred Sources

काउंटिंग के दिन चेन्नई स्थित DMK मुख्यालय में माहौल काफी शांत और उदास नजर आया. पार्टी के कार्यकर्ता अपना सामान समेटते दिखे और धीरे-धीरे दफ्तर से बाहर जाते नजर आए. अन्ना अरिवालयम में लगाया गया अस्थायी टेंट भी हटाया जाने लगा, कुर्सियां समेटी गई हैं. यह सब शुरुआती रुझानों में पार्टी के कमजोर प्रदर्शन की ओर इशारा कर रहा था, जिससे अंदर ही अंदर चिंता बढ़ती दिखी.

चुनाव आयोग के 1:45 बजे के आंकड़ों के अनुसार, AIDMK 69 सीटों पर आगे चल रही है. अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) 107 सीटों पर बढ़त के साथ आगे थी. इसके मुकाबले डीएमके सिर्फ 58 सीटों पर आगे है.

ये भी पढ़ें: Election Result 2026 Winners LIVE: ममता बनर्जी, हुमायूं कबीर समेत अन्य नेताओं का क्या हाल, पढ़िए फुल विनर लिस्ट

AIDMK कौन सी सीटों पर आगे

AIDMK  वेप्पनहल्ली, हरूर, चेय्यर, धारापुरम, पेरुंदुरई, कुन्नूर, कवुंदमपलायम, पोलाची, मनप्पाराई, अरियालुर, पनरुति, कुड्डालोर, तेनकासी और अलंगुलम जैसी सीटों पर आगे चल रही है. दूसरी तरफ टीवीके, जो पहली बार बड़े स्तर पर चुनाव लड़ रही है, माधवरम, थिरुवोट्टियूर, एग्मोर, केवी कुप्पम, मोदक्कुरिची, कंगायम, किनाथुकदावु, तिरुचिरापल्ली (पूर्व और पश्चिम), तंजावुर, थूथुकुडी, श्रीवैकुंठम और राधापुरम जैसी अहम सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. डीएमके वेल्लोर, मनचनल्लूर, पेरम्बलुर, कुन्नम, थिरुवरूर, मदुरै पूर्व, तिरुचेंदूर और वासुदेवनल्लूर सीटों पर आगे है. कांग्रेस दो सीटों पर और पीएमके एक सीट पर बढ़त बनाए हुए है.

TVK उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर रही

शुरुआती रुझानों से यह भी संकेत मिले कि TVK उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर रही है. कई जगहों पर उसने एआईएडीएमके को पीछे छोड़ा और डीएमके के वोट बैंक में भी सेंध लगाई. अगर यही रुझान जारी रहते हैं, तो टीवीके तमिलनाडु की राजनीति में एक मजबूत ताकत बन सकती है और भविष्य में मुख्य विपक्षी दल की भूमिका भी निभा सकती है. काफी समय से तमिलनाडु की राजनीति डीएमके और एआईएडीएमके के बीच ही घूमती रही है, लेकिन इस बार तस्वीर बदलती दिख रही है. टीवीके की बढ़त से मुकाबला अब तीन तरफा होता नजर आ रहा है. हालांकि अभी वोटों की गिनती जारी है और अंतिम नतीजे आना बाकी हैं, लेकिन शुरुआती रुझान और डीएमके मुख्यालय का माहौल इस बात का संकेत दे रहा है कि राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव संभव है.

ये भी पढ़ें: Election Results 2026 LIVE: केरल में लेफ्ट का किला ढहा, बंगाल में TMC का फूल मुरझाया, शाम को BJP मुख्यालय जाएंगे PM मोदी

Published at : 04 May 2026 01:44 PM (IST)
Tags :
Tamil Nadu Assembly Election Tamil Nadu Election 2026 TN Election 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Tamil Nadu Election Result: तमिलनाडु में DMK का टूटा ख्वाब, चेन्नई हेडक्वार्टर में उखाड़े तूंब, कुर्सियां समेटीं, 'विजय' की लहर में पसरा सन्नाटा
तमिलनाडु में DMK का टूटा ख्वाब, चेन्नई हेडक्वार्टर में उखाड़े तूंब, कुर्सियां समेटीं, 'विजय' की लहर में पसरा सन्नाटा
इंडिया
West Bengal Results 2026: बंगाल में बंपर बहुमत से खुशी से फूली नहीं समा रही बीजेपी, फिर क्यों कार्यकर्ताओं को दी बड़ी चेतावनी?
बंगाल में बंपर बहुमत से खुशी से फूली नहीं समा रही बीजेपी, फिर क्यों कार्यकर्ताओं को दी बड़ी चेतावनी?
इंडिया
West Bengal Election Result 2026 Live: रुझानों में बीजेपी को बहुमत, ममता बनर्जी ने मानी हार, कहा- 'अंतिम समय तक...'
Live: रुझानों में बीजेपी को बहुमत, ममता बनर्जी ने मानी हार, कहा- 'अंतिम समय तक...'
इंडिया
'मैंने पहले ही बोला था...', बंगाल में बीजेपी प्रचंड जीत की ओर, ममता बनर्जी का आया पहला रिएक्शन
'मैंने पहले ही बोला था...', बंगाल में बीजेपी प्रचंड जीत की ओर, ममता बनर्जी का आया पहला रिएक्शन
Advertisement

वीडियोज

West Bengal Result: बंगाल में पहली बार भगवा राज? | Mamata | Vote Counting | BJP Vs TMC
West Bengal Result: रुझानों में BJP की बमबम! | Mamata | Vote Counting
West Bengal Election Result Vote Counting: बंगाल में बीजेपी की सरकार पक्की? | TMC Vs BJP | Mamata
West Bengal Result: ममता को बड़ा झटका, सत्ता से दूर होती TMC? | Mamata | Vote Counting
West Bengal Election Results 2026 Updates: बंगाल में भगवा लहर, BJP मजबूत | Mamata Banerjee | TMC
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2026
थलापति विजय की रुझानों में प्रचंड जीत के पीछे तृषा कृष्णन? यूजर्स अब क्यों जोड़ने लगे सीधा कनेक्शन
थलापति विजय की रुझानों में प्रचंड जीत के पीछे तृषा कृष्णन? यूजर्स अब क्यों जोड़ने लगे सीधा कनेक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बंगाल में CM योगी ने जहां किया प्रचार, वहां बीजेपी का स्ट्राइक रेट धुआंधार; TMC का बुरा हाल
बंगाल में CM योगी ने जहां किया प्रचार, वहां बीजेपी का स्ट्राइक रेट धुआंधार; TMC का बुरा हाल
इंडिया
Kerala Election Result 2026: केरल में कैसे पड़ी 'पंजे' की छाप, जानें यहां की सियासत में कांग्रेस ने कैसे की वापसी?
केरल में कैसे पड़ी 'पंजे' की छाप, जानें यहां की सियासत में कांग्रेस ने कैसे की वापसी?
बिजनेस
सरकार के इस फैसले से चीन की हो गई मौज! हिस्सेदारी के लिए FDI नियमों में दी ढील, समझें कैसे
सरकार के इस फैसले से चीन की हो गई मौज! हिस्सेदारी के लिए FDI नियमों में दी ढील, समझें कैसे
बॉलीवुड
Raja Shivaji BO Day 4 Live: पहले मंडे भी गर्दा उड़ा रही 'राजा शिवाजी'! दोपहर 1 बजे तक कलेक्शन 34 करोड़ के पार
पहले मंडे भी गर्दा उड़ा रही 'राजा शिवाजी'! दोपहर 1 बजे तक कलेक्शन 34 करोड़ के पार
ऐस्ट्रो
Election Result 2026: 4 मई को 5 राज्यों का चुनाव परिणाम, पश्चिम बंगाल में TMC या BJP किसे मिलेगा जनादेश का साथ
Election Result 2026: 4 मई को 5 राज्यों का चुनाव परिणाम, पश्चिम बंगाल में TMC या BJP किसे मिलेगा जनादेश का साथ
इंडिया
Assembly Elections Result 2026: असम और बंगाल में बीजेपी का जलवा, लेकिन इन राज्यों में 5-10 सीटें जीतने में निकल गया दम
असम और बंगाल में बीजेपी का जलवा, लेकिन इन राज्यों में 5-10 सीटें जीतने में निकल गया दम
एग्रीकल्चर
PM Kisan 23rd installment: किसान निधि योजना की 23वीं किस्त से पहले ये काम जरूर कर लें किसान, नहीं तो खाते में नहीं आएंगे पैसे
किसान निधि योजना की 23वीं किस्त से पहले ये काम जरूर कर लें किसान, नहीं तो खाते में नहीं आएंगे पैसे
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Embed widget