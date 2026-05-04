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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपश्चिम बंगाल में जीत की ओर बढ़ रही BJP ने बढ़ाई भगवंत मान की मुश्किल! पंजाब पर किया बड़ा दावा

पश्चिम बंगाल में जीत की ओर बढ़ रही BJP ने बढ़ाई भगवंत मान की मुश्किल! पंजाब पर किया बड़ा दावा

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के रुझानों में 190 से अधिक सीटों पर आगे चल रही भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब विधासनभा चुनाव 2027 को लेकर बड़ा दावा किया है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 04 May 2026 01:45 PM (IST)
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भारतीय जनता पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने पंजाब को लेकर बड़ा दावा किया है. वर्ष 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले सिरसा ने कहा कि 2027 में इसी तरह पंजाब में भी जनता मौका देगी.

सिरसा ने पश्चिम बंगाल चुनाव परिणामों के रुझानों के संदर्भ में कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि बंगाल में सरकार बनने के बाद, ठीक इसी तरह 2027 में पंजाब की जनता भी पंजाब में BJP को मौका देगी.

बीजेपी नेता ने कहा कि हर जगह बढ़त मिलेगी. हम बार बार बोल रहे थे कि टीएमसी ने जो अत्याचार किया है, जनता उसका जवाब देगी. बंगाल के लोग बहुत समझदार हैं. अब जनता ने फैसला किया है कि बीजेपी ही बंगाल में बदलाव ला सकती है. हमें यकीन है कि 2027 में पंजाब में भी बीजेपी की सरकार आएगी.

बीते दिनों बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी कहा था कि पार्टी पंजाब में सभी 117 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी. इन सब दावों के सिरसा के बयान से मुख्यमंत्री भगवंत मान की मुश्किलें बढ़ सकतीं हैं.

2022 में 2 सीटें जीती थी बीजेपी

बता दें पंजाब में बीजेपी ने 2022 में सिर्फ 2 सीटें हासिल की थीं. बीते दिनों पंजाब से आम आदमी पार्टी के 6 समेत कुल 7 राज्यसभा सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी.

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आप छोड़कर बीजेपी में जाने वाले प्रमुख चेहरों में राघव चड्ढा और संदीप पाठक हैं. संदीप और राघव के बारे में दावा किया जाता है कि वर्ष 2022 में आम आदमी पार्टी के चुनाव जीतने में अहम भूमिका अदा की थी. 

उधर, पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 के संदर्भ में, उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, 'पश्चिम बंगाल में भाजपा को स्वामी विवेकानंद की सनातन संस्कृति, सुभाष चंद्र बोस की भारत माता और रवींद्रनाथ टैगोर का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है. अब हम यह कह सकते हैं कि भारत की सांस्कृतिक राजधानी में भगवा लहरा गया है. यह 'विकसित भारत' के संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है.'

Published at : 04 May 2026 01:36 PM (IST)
Tags :
BJP AAP Punjab News Delhi Politics Delhi News Punjab Elections 2027
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